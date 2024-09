Big Lots se déclare en faillite et accepte la vente à Nexus Capital

(Bloomberg) – Le détaillant discount Big Lots Inc. a déposé une demande de protection contre la faillite et prévoit de vendre les actifs de l’entreprise et ses activités en cours dans le cadre d’un processus supervisé par un tribunal.

La société basée à Columbus, dans l’Ohio, a déclaré avoir déposé une demande de mise en faillite en vertu du chapitre 11 dans le Delaware, selon un communiqué de la société. Elle a énuméré des actifs et des passifs de 1 à 10 milliards de dollars dans sa requête au tribunal. Le chapitre 11 permet à une entreprise de continuer à fonctionner pendant qu’elle élabore un plan de remboursement des créanciers.

Big Lots a demandé la protection des tribunaux après avoir souffert pendant des années de baisse des ventes dans les mêmes magasins et de fermetures de magasins. Il a conclu un accord de vente avec une filiale de l’investisseur en capital-investissement Nexus Capital Management LP, selon l’annonce du détaillant. En vertu de l’accord, Nexus servira de « cheval de bataille », ce qui signifie que si aucune offre supérieure ou meilleure ne vient d’autres parties, Nexus achètera l’entreprise.

Big Lots prévoit que la transaction sera conclue au cours du quatrième trimestre 2024 si Nexus reste le soumissionnaire retenu, ajoute le communiqué. La transaction proposée doit être approuvée par un juge du tribunal des faillites.

Selon la société, le détaillant a obtenu des engagements de financement de 707,5 millions de dollars sous la forme d’une facilité de crédit post-pétition. En conséquence, Big Lots s’attend à disposer de liquidités suffisantes pendant qu’elle travaille à la finalisation de la transaction de vente, a-t-elle déclaré.

Selon les documents judiciaires, le financement de la faillite fournit à Big Lots 35 millions de dollars d’argent frais et permet de regrouper d’autres dettes de l’entreprise. Un regroupement déplace la dette existante de l’entreprise en tête de la ligne de remboursement, en phase avec l’argent nouvellement prêté.

Big Lots a déposé un certain nombre de requêtes habituelles pour continuer à payer les salaires des employés et d’autres dépenses professionnelles ordinaires dans le cadre du chapitre 11. Elle a déclaré qu’elle comptait environ 9 600 employés à temps plein et environ 18 100 employés à temps partiel.

L’entreprise a déclaré avoir fermé des dizaines de magasins et réduit ses coûts afin d’économiser de l’argent. Selon les documents judiciaires, elle a une dette à long terme d’environ 556 millions de dollars.

Big Lots fait partie des détaillants en difficulté qui ont été touchés par le ralentissement des dépenses liées à l’immobilier résidentiel. Les détaillants Conn’s Inc. et LL Flooring Holdings Inc. ont également déposé leur bilan ces derniers mois.

L’affaire est celle de Big Lots Inc., numéro 24-11967, devant le tribunal des faillites des États-Unis pour le district du Delaware.

(Mise à jour avec les détails de la déclaration et des documents déposés au tribunal à partir du sixième paragraphe.)

