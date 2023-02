Big Liga MX change à venir, Diego Lainez fait ses débuts en Tigres

Nous sommes maintenant dans un mois de la saison Clausura 2023 de la Liga MX, et la semaine 5 de l’élite mexicaine avait beaucoup à offrir: des débuts très attendus des Tigres pour l’international mexicain Diego Lainez, quelques clubs faisant les premiers cas en tant que prétendants au titre, des changements proposés à la structure de la ligue par le président de la Liga MX Mikel Arriola, et bien plus encore.

Il y a beaucoup à couvrir de la dernière jornada (semaine de match), donc au cas où vous auriez manqué quelque chose, voici trois points de discussion et quelques observations supplémentaires pour vous rattraper.

Le président de la Liga MX propose des changements de structure radicaux, mais quelle est la prochaine étape ?

Avec son ensemble habituel de graphiques et de statistiques détaillées affichées sur une présentation derrière lui, le président de la Liga MX, Mikel Arriola, a récemment dévoilé un certain nombre de changements proposés, grands et petits, qu’il vise à apporter au sein de la ligue.

Dans le cadre d’une conférence de presse de plus de 90 minutes la semaine dernière avec le président de la Fédération mexicaine de football (FMF), Yon de Luisa – qui était en réponse à une année 2022 terne pour les équipes nationales masculines et féminines – les deux dirigeants ont présenté un nouveau plan de match qui pourrait modifier la façon dont ce professionnel football est exécuté au Mexique.

Au niveau de la Liga MX, les propositions comprenaient :

Un retour à huit places en séries éliminatoires au lieu de 12.

Faire passer le nombre de joueurs étrangers par alignement de huit à sept.

Une poussée pour ramener la promotion et la relégation.

Mettre fin à la pratique des entités uniques possédant plus d’un club.

Création d’un nouveau trophée pour l’équipe avec le total de points le plus élevé sur une année complète.

Faciliter plus de transferts à l’étranger pour les joueurs.

Cependant, une mise en garde importante à souligner en ce moment est que les clubs eux-mêmes doivent encore approuver les changements. Bien qu’Arriola ait laissé entendre qu’il y a une “grande ouverture” avec les propriétaires d’équipe qui voteront sur le plan de match en mai, rien n’est officiel jusqu’à ce que cela se produise.

Il est également important de noter que même si ces changements sont approuvés en mai, cela pourrait prendre un temps indéterminé pour commencer à mettre en œuvre les changements. Prenez la promotion et la relégation, par exemple : Arriola a noté lors de la conférence de presse que seuls les Leones Negros de la Liga de Expansion de deuxième division sont éligibles à la promotion. Dans le passé, les responsables de la ligue ont déclaré qu’au moins quatre équipes de la deuxième division devraient être considérées comme éligibles à la promotion pour revenir, jetant des doutes sur la rapidité avec laquelle les changements pourraient vraiment devenir réalité.

En ce qui concerne les entités individuelles vendant leurs équipes supplémentaires, Arriola n’a pas précisé de calendrier, déclarant plus tard que “ce sera un processus organisé, et qu’il commencera, sans aucun doute, comme un processus qui maximise la valeur des équipes .” Mais amener ces propriétaires d’équipe à vendre et s’assurer qu’ils ne sont plus impliqués dans d’autres équipes sera un processus plus facile à dire qu’à faire.

Avec la diminution des équipes éliminatoires, la modification légère des listes, l’octroi de plus de poids aux résultats sur l’année et quelques autres propositions mineures, la liste des changements pour la Liga MX sont de petits pas dans la bonne direction pour l’avenir de la Liga MX, mais la grande question demeure. quand – ou si – nous verrons ces nouvelles politiques devenir officielles.

Diego Lainez impressionne à son retour au Mexique

Diego Lainez a fait ses débuts très attendus pour Tigres le samedi 4 février, et bien qu’il n’ait pas été inscrit sur la feuille de match, il a montré pourquoi son retour au Mexique était si important. Mauricio Salas/Jam Media/Getty Images

Après des semaines de spéculations sur le transfert et de questions concernant son avenir, l’ailier mexicain de 22 ans Diego Lainez est finalement entré sur le terrain pour la première fois en 2023.

Prêté par le Real Betis de LaLiga avec les Tigres UANL en Liga MX, Lainez avait hâte d’impressionner lorsqu’il a été remplacé à la 54e minute de la victoire 1-0 à l’extérieur de samedi contre Cruz Azul. Rapide, précis dans ses passes et efficace dans ses duels, le jeune joueur s’est montré peu craintif lorsque le ballon atterrit à ses pieds.

Notamment, dans sa course la plus excitante de la seconde mi-temps, Lainez a slalomé devant un défenseur de Cruz Azul, s’est faufilé devant un autre avec un faux tir, le tout avant d’être refusé par un superbe arrêt du gardien vétéran Jesus “Chuy” Corona.

A nada de hacer tu primer gol como Tigre, @DiegoLainez10. pic.twitter.com/0zdfFvZEOj — Club Tigres Officiel 🐯 (@TigresOficial) 5 février 2023

Ce moment singulier était l’incarnation parfaite de ce que l’ailier peut encore fournir. Beaucoup ont remis en question le choix de Lainez de retourner au Mexique et se sont inquiétés de son incapacité à devenir titulaire avec le Real Betis en Espagne ou plus récemment avec Braga au Portugal, mais il y en a très peu au Mexique avec le même niveau d’équilibre ou de dribble.

S’il peut gagner des minutes régulières avec Tigres et démontrer sa qualité de manière constante, il n’y a aucune raison pour qu’il ne puisse pas revenir à la conversation de l’équipe nationale senior du Mexique après avoir été exclu de la liste de la Coupe du monde 2022. Dans un nouveau cycle avant 2026, un Lainez revigoré pourrait être exactement ce que Le Tri besoins à une époque qui a besoin d’un changement générationnel.

Un éventuel retour en Europe ne devrait pas non plus être exclu pour l’instant, mais il a d’abord besoin de minutes régulières avec Tigres et de trouver le fond du filet après ces dribbles intelligents.

Pachuca, Tigres et Monterrey apparaissent comme les premiers favoris du titre

Avec cinq matchs chacun disputés par tous les clubs de Liga MX sauf quatre, le classement commence enfin à prendre forme avec quelques tendances initiales. Parmi les 18 clubs, seuls trois ont récolté 11 points ou plus: la première place Pachuca (12), la deuxième place Monterrey (12) et la troisième place Tigres (11).

Bien qu’il soit le champion en titre, Pachuca a défié les pronostics en se débrouillant si bien sans Nicolas Ibañez, le meilleur buteur du club de la saison dernière qui est maintenant avec les Tigres. Ils ont depuis été portés par le milieu de terrain mexicain Javier “Chofis” Lopez, qui a marqué son quatrième but de la saison lors de la victoire 1-0 à l’extérieur contre Leon ce week-end. Étant donné que Los Tuzos a également récemment signé le vainqueur de la Coupe MLS et l’attaquant colombien Cristian “Chicho” Arango de LAFC, un autre titre de Liga MX pourrait bientôt être à portée de main.

Là-bas à Monterrey, Los Rayados est devenu la première équipe cette saison à remporter quatre victoires consécutives après avoir battu Toluca 2-1 dimanche. Alors que les premiers applaudissements ont été rendus aux efforts d’attaquants comme Rogelio Funes Mori et German Berterame, le milieu de terrain Alfonso “Ponchito” Gonzalez a volé la vedette ce week-end avec un doublé. à son 200e match pour le club. Leur alignement profond, le tout sous la direction de l’entraîneur chevronné Victor Vucetich, a jusqu’à présent fait des merveilles.

Pour Tigres, il y a une immense puissance de feu avec la star française Andre-Pierre Gignac, Ibañez, Lainez et bien d’autres qui ont eu un impact dans le dernier tiers – mais le gardien vétéran Nahuel Guzman devrait également être reconnu. Il n’est pas aussi occupé devant le filet que les autres gardiens de but en début d’année, mais l’Argentin méritait son troisième blanchissage de la saison lors de la courte victoire sur Cruz Azul. Dans l’attaque, si Ibañez et Lainez ont le temps de se mêler aux autres, les Tigres deviendront encore plus dangereux.

Observations supplémentaires

– Ailleurs au cours de la semaine 5: l’Atletico San Luis a remporté sa première victoire à domicile dans un résultat 2-0 contre Puebla, Necaxa a rebondi après un déficit précoce lors d’un match nul 1-1 avec le Club Tijuana, le FC Juarez a marqué trois buts à l’extérieur dans un 3-2 victoire contre Mazatlan, Santos Laguna a laissé filer une avance de deux buts lors d’un match nul 2-2 à domicile contre le Club America, Julian Quiñones d’Atlas a égalisé à la 87e minute lors d’un match nul 2-2 à l’extérieur avec Pumas, et Chivas a obtenu une 92e minute égaliseur d’Alejandro Mayorga lors du match nul 1-1 de dimanche avec Queretaro.

– Au cas où vous l’auriez manqué: l’interview exclusive d’ESPN avec l’arrière latéral de Pachuca, 21 ans, Mauricio Isais vaut le détour pour les fans de Liga MX ou Le Tri. Le champion américano-mexicain de la Liga MX a évoqué ses ambitions européennes, l’avenir de l’équipe nationale et d’autres sujets.

– Encore un qui mord la poussière. Six jours après le limogeage de l’entraîneur de Mazatlan Gabriel Caballero, l’entraîneur du Club Tijuana Ricardo Valiño a également été limogé samedi dernier. L’équipe de la ville frontalière n’a pas encore remporté de victoire depuis le mois d’août.

– Pour clore les choses, nous allons voir le milieu de terrain de Santos Laguna Lucas Gonzalez. À peine 19 minutes après que l’Argentin de 22 ans ait fait ses débuts en Liga MX, il a également remporté son premier carton rouge consécutif dans la ligue. Pas exactement la meilleure première impression, et l’emoji de la paume du visage du compte officiel du club a tout dit.