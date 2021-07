Big iMac (32 pouces, 2021) Date de sortie, fonctionnalités et nouvelles de refonte

L’iMac 24 pouces redessiné d’Apple est passionnant ; il bénéficie d’une construction plus mince, d’un écran plus grand, du processeur M1 d’Apple et de nombreuses améliorations matérielles, et il est également disponible dans une variété de couleurs accrocheuses. Le meilleur de tous? Cela nous donne un aperçu de ce à quoi s’attendre du successeur de l’iMac 27 pouces, avec des rumeurs suggérant une augmentation de l’écran pouvant atteindre 32 pouces aux côtés de son nouveau facteur de forme extrêmement mince.

Avec la date limite d’Apple pour la transition de sa gamme Mac vers Apple Silicon se rapprochant de plus en plus, il est possible que nous puissions voir la révélation d’un nouveau gros iMac dans les mois à venir. Voici tout ce qu’il y a à savoir jusqu’à présent, y compris les rumeurs de date de sortie, la spéculation sur les prix et les dernières fuites.

Nouvel iMac (32 pouces, 2021) Date de sortie

Lorsque Apple a initialement révélé sa transition vers son propre Apple Silicon en juin 2020, la société a affirmé que le processus prendrait deux ans. Dans cet esprit, on peut supposer que le gros iMac mis à niveau fera son apparition d’ici juin 2022 au plus tard.

Bien sûr, le plus grand iMac 27 pouces n’a pas été mis à jour depuis août 2020, et les fans ont eu un avant-goût de ce qui va arriver avec la révélation de l’iMac 24 pouces redessiné, il est donc sûr de dire que les fans sont désireux de mettre la main sur le modèle à venir.

Mais alors que beaucoup pensaient que le plus grand iMac suivrait des mois après le modèle 24 pouces, le leaker @Dylandkt affirme que l’iMac haut de gamme ne devrait pas sortir avant 2022.

L’iMac haut de gamme sortira en 2022. 🙃 – Dylan (@dylandkt)

23 juillet 2021

Bien que le leaker n’explique pas en détail pourquoi cela pourrait être le cas, des problèmes de production qui auraient affligé le MacBook Pro redessiné, qui n’a pas encore été annoncé, pourraient obliger l’entreprise à retarder le lancement du nouvel iMac jusqu’à ce qu’elle soit confiante. peut répondre à la demande.

Il convient de noter que ce n’est pas gravé dans le marbre, et Apple pouvait annoncer le nouvel iMac plus tard cette année, peut-être avec un stock limité au lancement, mais nous resterons à l’écoute et mettrons à jour cette section avec plus de détails dès qu’ils seront disponibles.







Prix ​​du nouvel iMac (32 pouces, 2021)

Étant donné que nous n’avons pas encore de date de sortie solide, il est un peu tôt pour entendre quoi que ce soit sur les prix potentiels de l’iMac plus grand et redessiné. Ce que nous pouvons faire, cependant, c’est regarder la version 24 pouces de l’iMac pour nous donner une idée de ce à quoi s’attendre – et il semble que cela pourrait être une bonne nouvelle.

Malgré le facteur de forme repensé, l’augmentation de la taille de l’écran et l’introduction de nouvelles technologies, notamment le M1 d’Apple et une webcam améliorée, le prix de l’iMac 24 pouces reflète celui de son homologue plus ancien de 21 pouces.

Si Apple décide de faire de même avec le plus grand modèle, nous pourrions voir le nouvel iMac arriver au même prix que la gamme existante de 27 pouces. Pour référence, voici combien coûte la gamme actuelle d’iMac 27 pouces :

iMac 27 pouces (3,1 GHz, i5, SSD 256 Go, Radeon Pro 5300) – 1 799 £ / 1 799 $

iMac 27 pouces (3,3 GHz, i5, SSD 512 Go, Radeon Pro 5300) – 1 999 £ / 1 999 $

iMac 27 pouces (3,8 GHz, i7, SSD 512 Go, Radeon Pro 5500 XT) – 2 299 £ / 2 299 $

Que proposera le nouvel iMac 32 pouces ?

Malgré la possibilité que le plus grand iMac ne fasse pas son apparition avant 2022, le moulin à rumeurs bat son plein, nous donnant une bonne idée de ce à quoi s’attendre de l’iMac de nouvelle génération.

Nouvelle puce de silicium Apple

Bien sûr, le principal moteur de la mise à jour est l’engagement d’Apple à faire passer sa gamme Mac d’Intel à son propre chipset Apple Silicon. Cela a commencé avec le processeur M1 de la gamme MacBook Air et MacBook Pro fin 2020, et il a depuis fait son chemin vers l’iMac 24 pouces – et l’iPad Pro (2021) aussi !







En suivant cette tendance, vous pourriez supposer que le M1 est la puce de choix pour le plus grand iMac, mais Mark Gurman de Bloomberg pense différemment. Dans un article de sa newsletter Power On début juillet 2021, Gurman ne pense pas « qu’Apple lancera le plus grand modèle avec la même puce M1 que celle du plus petit modèle ».

Au lieu de cela, Gurman suggère une version plus gonflée du M1, surnommée le M1X, ou peut-être un M2X. Avec des rumeurs suggérant que la nouvelle gamme MacBook Pro pourrait également comporter un chipset M1X amélioré, il est probable que la gamme iMac suivra, mais avec plus de cœurs graphiques que la gamme d’ordinateurs portables, comme c’est le cas avec le M1 dans le modèle 24 pouces.

Facteur de forme repensé

La principale caractéristique du plus petit iMac 24 pouces, mis à part la transition vers Apple Silicon, était son facteur de forme repensé, offrant un tout-en-un plus fin que la plupart des alternatives dans une variété de couleurs qui reflètent l’ancien Apple G2 du début des années 2000. Les cadres ont considérablement diminué, permettant à Apple d’étendre la taille de l’écran sans trop d’impact sur le facteur de forme global, laissant la place à un iMac plus élégant et plus moderne.

C’est le dernier d’une longue série de refontes de produits alors qu’Apple cherche à unifier le design de sa gamme. Le look angulaire industriel à l’origine exclusif à l’iPad Pro s’est étendu à l’iPhone 12 et à l’iPad Air, et l’iPad Mini 6 et l’Apple Watch Series 7 devraient emboîter le pas plus tard cette année.







Avec le désir évident d’Apple d’unifier la conception de ses produits, on peut supposer que l’iMac 27 pouces bénéficiera d’une refonte similaire à celle de l’iMac 24 pouces, avec une réduction des lunettes et un amincissement du facteur de forme global aux côtés d’autres améliorations matérielles.

Ce qui n’est pas clair, c’est s’il sera disponible dans les mêmes couleurs vives ; alors que les produits standard comme l’iPhone 12 et l’iPad Air sont disponibles dans une variété de couleurs amusantes, les produits de niveau Pro comme l’iPad Pro et l’iPhone 12 Pro sont considérablement plus silencieux.

La palette de couleurs dépend probablement de qui Apple pense utiliser l’iMac – alors que l’iMac 24 pouces est destiné à un usage quotidien, l’utilisation attendue du plus grand modèle dans les bureaux et autres environnements professionnels peut limiter à quel point la finition sera brillante et éclatante.

Affichage plus grand

Avec Apple réduisant les lunettes de l’iMac 21,5 pouces pour faire place à un écran 24 pouces plus grand, on peut supposer que la même chose se produira avec l’iMac 27 pouces. Mark Gurman de Bloomberg l’a suggéré dans une édition début juillet 2021 de sa newsletter Power On, affirmant que le nouveau modèle aura un affichage « jumbo », bien qu’il n’entre pas dans les détails.

Cela fait écho aux affirmations antérieures du leaker l0vetodream, qui a suggéré que « l’écran du plus grand iMac est vraiment grand, plus grand que le plus grand ».







Certains des experts les plus enthousiastes suggèrent qu’Apple pourrait augmenter l’affichage à 32 pouces pour refléter celui du moniteur Pro XDR d’Apple, un écran qui partagerait son langage de conception avec le nouvel iMac. Cependant, si l0vetodream est précis, il pourrait mesurer un peu plus grand que le moniteur 32 pouces existant – le plus grand Apple fabrique actuellement.

Identité faciale pour iMac

Selon la rumeur, Face ID était une caractéristique de l’iMac 24 pouces, mais comme nous le savons maintenant, cela n’est jamais arrivé. Bloomberg a rapporté qu’Apple avait initialement prévu d’inclure Face ID sur le nouveau modèle, mais qu’il a finalement été repoussé.

Dans le rapport, Mark Gurman explique que, contrairement aux iPhones et aux iPads, les écrans Mac sont considérablement plus fins, ce qui rend plus difficile l’inclusion de la technologie requise pour que Face ID fonctionne.

Cela dit, Gurman est convaincu que Face ID fera son apparition sur Mac dans les « deux prochaines années ». Compte tenu de la suggestion actuelle selon laquelle le plus grand iMac pourrait ne pas faire ses débuts avant 2022, il est possible qu’Apple prenne le temps de développement supplémentaire pour implémenter avec succès Face ID sur le modèle à venir.

