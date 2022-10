Big Hearts of Fox Valley continue d’aider les familles dans le besoin du district scolaire St. Charles – Shaw Local

Minor et Jennifer Mobley espèrent redonner le sourire à de nombreuses familles du district scolaire 303 de St. Charles pendant la période des Fêtes.

Leur organisation à but non lucratif Grands coeurs de Fox Valleycependant, donne un coup de main aux familles dans le besoin tout au long de l’année et pas seulement à Noël.

Pour aider à attirer l’attention sur ce que fait Big Hearts of Fox Valley, la mairesse de St. Charles, Lora Vitek, a déclaré que la semaine du 10 au 16 octobre serait la semaine Big Hearts of Fox Valley.

Jennifer Mobley, à gauche, présidente et fondatrice de Big Hearts of Fox Valley, était au conseil municipal de St. Charles lundi avec son mari, Minor, à droite, pour accepter la proclamation. (Eric Schelkopf)

Jennifer Mobley, présidente et fondatrice de Big Hearts of Fox Valley, était à la réunion du conseil municipal de St. Charles le 3 octobre avec son mari, Minor, pour accepter la proclamation.

“Si ce n’était pas pour tout le monde ici à St. Charles d’être si généreux pour aider ces centaines d’enfants année après année, nous ne serions pas en mesure de faire ce que nous faisons”, a déclaré Minor après que Vitek ait lu la proclamation.

D’autres membres du groupe ont également assisté à la réunion. Le groupe se consacre à égayer la vie des enfants de familles à faible revenu du district scolaire 303 de St. Charles.

Comme le note la proclamation, Big Hearts of Fox Valley, qui est entièrement géré par des bénévoles, offre une assistance à plus de 16 500 enfants âgés de 0 à 18 ans de St. Charles et des parties de Wayne, Wasco, Elburn, West Chicago, South Elgin, Campton Hills et le comté non constitué en société de Kane. Le groupe aide les familles à faible revenu en leur fournissant des vêtements et des articles de toilette tout au long de l’année, des manteaux d’hiver chauds chaque automne et des cadeaux de Noël.

“Nous aidons beaucoup de familles tout au long de l’année, comme en ce moment par rapport à Noël”, a déclaré Jennifer Mobley. « Ce ne sont pas des jouets, mais des articles comme des vêtements, des chaussures, du détergent à lessive et des articles de toilette. Ces besoins sont actuellement satisfaits. »

À ses débuts en 2014, Big Hearts of Fox Valley ne desservait qu’une seule école élémentaire du district. Il dessert désormais les 17 écoles du district. Le groupe travaille directement avec les travailleurs sociaux D-303 pour identifier les familles qui peuvent éprouver des difficultés financières et les familles soumettent des listes de souhaits.

La collecte de jouets des fêtes de Big Hearts se déroule jusqu’au 7 novembre. Plus d’informations sur bigheartsfv.org/holiday-toy-drive.

Le groupe n’aura pas sa fête annuelle d’emballage de cadeaux cette année. Au lieu de cela, Big Hearts consacrera tous ses efforts à ses programmes de parrainage de Noël, Warm Coats & Warm Hearts et Big Hearts Through the Year.

« En raison des défis nationaux et mondiaux des deux dernières années et demie, y compris une pandémie et une récession imminente, les besoins de notre communauté sont plus grands que jamais », a déclaré Jennifer Mobley. «Avec notre programme Grands cœurs tout au long de l’année, qui se déroule en conjonction avec l’année scolaire D-303, nous avons déjà remarqué un saut majeur cette année avec des familles ayant besoin d’aide tout au long de l’année scolaire. Nous constatons un besoin plus élevé de notre côté, nous allons donc concentrer nos ressources directement sur l’aide aux enfants dans le besoin au lieu de faire la fête d’emballage cette année.

Le groupe attend 650 listes de souhaits pour les vacances des enfants, qui seront distribuées en octobre. L’année dernière, le groupe a offert des cadeaux à plus de 700 enfants.

“Nous avons encore besoin de personnes pour acheter ces cochettes de ces listes de souhaits”, a déclaré Jennifer Mobley.

Plus d’informations sur Big Hearts of Fox Valley sont disponibles sur bigheartsfv.org.