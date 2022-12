Big Freedia parle de «Break My Soul», du Dr Martens et de la création de sa propre voie – Hollywood Life

Le Dr Martens se vante d’avoir des “semelles rebondissantes”. Il est donc parfaitement logique que la marque de chaussures iconoclaste bien-aimée fasse équipe avec Grand Freedia, la superstar de la Nouvelle-Orléans surnommée la « reine du rebond ». Freedia a participé au Dr. Martens présente série de concerts gratuits, rock Brooklyn Made in November, le dernier des concerts associant Dr. Martens à des artistes pionniers. “Je pense juste que”, dit Freedia HollywoodLa Vie en discutant de la chose la plus “Docs” à son sujet. “J’ai créé ma propre voie dans le hip-hop”, dit-elle.

“Lorsque le grand public n’essayait pas d’entendre Big Freedia et d’autres artistes queer ici à la Nouvelle-Orléans, nous avons lancé notre propre marque”, a-t-elle déclaré à HL. À l’époque, ça s’appelait Sissy Bounce, mais maintenant c’est juste Bounce. De même, Freedia souligne que «l’esprit punk rock» du Dr Martens est l’aspect le plus «Big Freedia». Après tout, comme le punk, Freedia a construit un héritage et un empire sans l’aide de grands labels, de parents riches indépendants ou de quoi que ce soit du genre.

Les diamants comme Big Freedia restent rarement cachés longtemps dans le brut. Attrapant pour la première fois l’oreille du grand public au début des années 2010, Freedia a décroché sa propre série télévisée Fuse, Big Freedia : la reine du rebond. En 2016, Beyoncé“Formation” a échantillonné une partie du discours de Freedia. Les deux reines feraient équipe pendant Bey’s Formation tournée, et la voix de Freedia vous a ordonné de “relâcher le mouvement” sur le dernier single à succès de Bey, “Break My Soul”.

“Beyonce est un nom très connu, alors bien sûr, être sur son disque signifie que des millions de fans supplémentaires savent qui est Big Freedia!” Freedia raconte HL lorsqu’on lui a demandé si “Break My Soul” avait attiré une nouvelle vague de fans. Freedia dit que ces nouveaux fans devraient également consulter “Just Be Free”, “3rd Ward Bounce” et “BDE” pour avoir une meilleure idée de qui elle est en tant qu’artiste au-delà de “Break My Soul”.

Interrogée sur la chanson qui a remporté quatre nominations aux 65e Grammy Awards, Freedia a déclaré qu’elle était “complètement choquée” par la nouvelle. “J’avais entendu la chanson avant qu’elle ne sorte, et bien sûr, c’est Beyonce, mais je n’avais aucune idée qu’elle prendrait la vie qu’elle a eue !”

Cette vie pourrait rapporter beaucoup d’or, et si Big Freedia est sur place pour les Grammys (le 5 février à l’arène Crypto.com), elle aura besoin d’une bonne tenue – et d’une paire de chaussures décente. C’est là qu’intervient le Dr Martens. “Je me souviens de ma première paire – je pense que je l’ai achetée à la fin des années 90”, raconte-t-elle. HL. “Mais mes préférées sont celles que je porte tout le temps sur scène. Ils sont mi-mollet, noirs. Ils ont des lacets jaunes et des patchs Big Freedia de haut en bas. Ils sont en feu !

À quoi ressemblerait une chaussure Dr. Martens x Big Freedia ? “Le mien serait unisexe (bien sûr), mi-mollet en cuir noir avec une languette dorée, des cristaux Swaroski et des graffitis”, raconte-t-elle. HL. “Je pense que la semelle aurait le logo Big Freedia pour que vous puissiez le voir lorsque vous relâchez votre wiggle!”

Freedia sort plus qu’un simple wiggle en 2023. “J’ai un nouvel album qui sort”, dit-elle HL, “une nouvelle saison de mon émission de télé-réalité, Big Freedia signifie affairessur Fuse TV, et j’ouvre un hôtel à la Nouvelle-Orléans.

De plus, si 2023 voit son hypothétique Dr. Martens prendre vie, cela pourrait signifier qu’elle passe de la «reine du rebond» à la «reine des semelles rebondissantes». “Merci pour l’idée”, dit-elle HL à propos de ce nouveau titre potentiel ou de changer le nom de marque emblématique de la chaussure pour ce partenariat. « J’enverrai mon attaché de presse dès que possible.

Pour plus d’informations sur les prochains Dr. Martens présente spectacles, y compris des représentations de Les Linda Linda, Rougissant, Shamir, et plus, cliquez ici.