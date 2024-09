Big Ed, la star de « 90 Day Fiancé », parle de ses fiançailles et espère filmer sa relation

Big Ed dit que cette fois-ci, c’est différent de ses derniers engagements, soit dit en passant… en disant notamment que Raemond a une haleine super fraîche – loin de Rose Vega sa deuxième fiancée, avec qui il a rompu à cause de sa mauvaise haleine et de ses poils corporels.

Big Ed a rencontré Porscha plus tôt ce mois-ci lors d’une rencontre en Floride… et Ed a transformé cela en une rencontre, une rencontre et une proposition quelques heures plus tard – prenant les spectateurs par surprise.