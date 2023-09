Big Ed et Liz sont-ils mariés ? La star de « 90 Day Fiance » repérée sans bague – Hollywood Life

Crédit d’image : TLC

Mari et femme? Fiancé de 90 jours couple Grand Ed et Liz Bois se serait marié lors d’une cérémonie intime en Arkansas le 29 août.

Cependant, moins d’un mois plus tard, un spectateur a révélé en exclusivité à HollywoodVie que Liz a assisté à un Fiancé de 90 jours événement à New York sans bague. Selon le fêtard, les personnalités du TLC ont semblé amicales lors du rassemblement du 26 septembre, mais on ne sait toujours pas où en est leur relation.

La nouvelle des noces possibles de Big Ed et Liz a été révélée pour la première fois après En contact a découvert le site Web du mariage du couple sur The Knot. La page supprimée depuis indiquait qu’Ed et Liz se sont mariés lors d’une cérémonie sur le thème bohème de 15 heures à 22 heures au Holland Barn Venue à Gentry, Arkansas.

« Vous n’êtes pas obligé de vous habiller de manière formelle, mais il ne s’agit pas non plus d’un événement en jeans et en t-shirt », indique le site Internet.

Big Ed était la star de la saison 4 de Fiancé de 90 jours : avant les 90 jours. Il avait une relation étrange avec sa petite amie d’alors, Rose, qui venait des Philippines. Après leur rupture, Big Ed a continué Fiancé de 90 jours : la vie de célibataire et il a commencé à sortir avec Liz.

Ils ont fait face à de nombreux problèmes dans leur relation, notamment leur grande différence d’âge. Même après s’être fiancés, Big Ed et Liz ont encore eu beaucoup de drames, conduisant à plusieurs ruptures. Malgré cela, Big Ed et Liz se sont réconciliés et ont annoncé leurs fiançailles en novembre 2021.

« Environ un mois avant que nous nous remettions ensemble, j’ai réalisé que je n’appréciais pas vraiment qui elle était et que je ne voulais aimer personne d’autre », a-t-il déclaré. PERSONNES. « Et jamais dans un million d’années je n’aurais pensé que je serais un jour avec Liz – c’est tout simplement surréaliste. » Le couple a révélé qu’ils s’étaient remis ensemble un samedi et Ed a proposé une bague de 13 000 $ le lendemain.

Les fiançailles d’Ed et Liz se sont déroulées dans un épisode de Fiancé de 90 jours : la vie de célibataire diffusé en janvier 2022. «Je suis tellement amoureux», a déclaré Ed alors que Liz montrait sa bague de fiançailles à la caméra. «Nous avons parlé toute la nuit de combien j’étais idiot et stupide. Le lendemain, j’ai acheté une bague. J’ai dit : « Au diable », s’est exclamé Ed à l’époque, ajoutant : « J’ai mis la main dans mon coffre-fort et j’ai sorti cette bague à 3h15 du matin. J’ai dit : ‘Je suis sérieux avec toi, je veux passer le reste de ma vie avec toi.’ Elle me dit : « Vas-tu le mettre à mon doigt ? » Je l’ai finalement fait et maintenant nous sommes fiancés.