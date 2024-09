Big Ed, de 90 Day Fiancé, s’est fiancé pour la quatrième fois, après une cour de 24 heures

La demande en mariage n’était pas non plus planifiée. Regardez la vidéo… Big Ed « le sentait » et a posé la grande question à Porscha alors qu’ils étaient au restaurant, prenant presque tous ceux qui regardaient par surprise.

Avance rapide jusqu’en 2020, lorsque le public a découvert Big Ed pour la première fois lors de la saison 4 de « 90 Day Fiancé: Before the 90 Days »… lorsqu’il s’est rendu aux Philippines pour être avec sa petite amie de l’époque, la mère célibataire Rose Vega .

Les choses se sont effondrées entre les deux avant même qu’ils n’arrivent à l’autel du mariage… avec Ed qui a un problème avec l’haleine et les poils du corps de Rose, et Rose se sentant trompée sur le désir d’enfants de son petit-ami de l’époque.

Ed et Liz se séparent définitivement après 15 ruptures et réconciliations… enfin se séparer pendant la saison 8 de « 90 Day Fiancé : Happily Ever After ? ».