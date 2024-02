BIG dévoile la tour EPIQ à Quito conçue comme des « bâtiments dans un bâtiment »

Le studio d’architecture danois BIG a réalisé la tour EPIQ en Équateur, composée de blocs empilés en forme de L qui se courbent lorsqu’ils se rejoignent au centre de la structure.

L’EPIQ, créée par GRAND en partenariat avec des développeurs basés à Quito Uribe Schwarzkopfest situé à côté du parc La Carolina, un espace vert urbain au centre de la ville.

La tour de 24 étages se trouve à un carrefour d’angle, en face d’une entrée de métro.

La base du gratte-ciel a été divisée en deux sections donnant sur la rue.

Chaque section présente des bords incurvés qui s’enroulent vers l’intérieur, là où les deux volumes se rejoignent, créant ainsi une ouverture qui sert d’entrée au bâtiment.

Un élément vertical se trouve au-dessus de chacun des volumes de base horizontaux, la base la plus large étant surmontée d’un volume vertical plus étroit et vice versa. Cela crée une conception empilée formée de volumes imbriqués en forme de L.

Les niveaux supérieurs ont un format similaire, avec deux sections en forme de L inversé qui se rétrécissent à mesure qu’elles s’élèvent d’un côté et s’élargissent à mesure qu’elles s’élèvent de l’autre. La structure globale est formée de quatre blocs distincts en forme de L qui ont été empilés et verrouillés dans diverses configurations.

“La structure unique se compose de deux ensembles de blocs empilables, que BIG décrit comme des” bâtiments dans un bâtiment “, qui créent des vignettes panoramiques et des terrasses extérieures lorsqu’ils se croisent”, a déclaré Uribe Schwarzkopf.

Entre tous les éléments empilés se trouvent des ouvertures qui ressemblent à l’entrée du rez-de-chaussée. Ici, ils créent de petites plates-formes sur la face de la structure qui sont utilisées comme espace public extérieur.

“BIG a donné la priorité aux espaces verts dans la création d’un quartier vertical qui illustre une nouvelle approche de l’intégration de l’espace extérieur dans un immeuble résidentiel à haute densité”, a déclaré Uribe Schwarzkopf.

Les façades sont constituées de longues barres de béton pigmenté – destinées à faire référence aux « toits en forme de dôme des cathédrales de la ville et aux vieux bâtiments coloniaux recouverts de tuiles locales », a expliqué le promoteur.

Chaque bloc a une couleur différente, avec quatre couleurs pigmentées au total utilisées sur la façade.

Des vitrages ont été placés sur la façade entre les blocs colorés. Entre les éléments verticaux de la façade en béton, des vitrages convexes ont été placés pour créer des espaces pour les patios de chacune des unités résidentielles du bâtiment.

“La façade se faufile entre les murs verts pour offrir des balcons de différentes tailles”, a déclaré le studio, qui avait publié les conceptions originales du projet en 2019.

Les rendus originaux montrent des murs verts sur les espaces entre le verre et le rebord des terrasses individuelles, mais il n’est pas clair si cela sera mis en œuvre dans la structure construite.

BIG a déclaré que l’effet visuel global était censé ressembler à une masse de loin et se désintégrer visuellement à l’approche.

“Le bâtiment apparaît comme une silhouette unifiée à travers le parc, mais à une distance plus rapprochée, il se dissout de plus en plus dans un empilement de volumes individuels, revêtus de quatre nuances différentes de carreaux de ciment rouge”, a déclaré Uribe Schwarzkopf.

À l’intérieur, le hall présente le prolongement du carrelage extérieur, avec un bureau de réception rose mat et une colonne grise spectaculaire s’élevant jusqu’à un plafond noir réfléchissant.

Les carreaux apparaissent ailleurs dans les espaces d’agrément du bâtiment, comme les colonnes carrelées vertes du spa du bâtiment.

D’autres espaces communs, comme un salon et un espace enfants, disposent de parquet et de plafonds blancs. Les images des résidences n’ont pas été publiées par l’équipe.

Sur le toit se trouvent une piscine et un patio entourés d’une extension vitrée de la façade en béton grillagé.

À proximité, BIG a également récemment achevé la construction du plus haut bâtiment de Quito en collaboration avec Uribe Schwarzkopf, un promoteur qui se présente comme une « entreprise familiale de développement architectural » et qui a réalisé plus d’une centaine de bâtiments à Quito.

Uribe Schwarzkopf a également annoncé l’année dernière qu’il travaillait sur un gratte-ciel pour Quito avec le studio chinois MAD, ce qui constituerait le premier projet du studio en Amérique latine.

La photographie est de Bicubik.