BIG dévoile la conception mise à jour de la salle philharmonique de Vltava à Prague

Salle Philharmonique de Vltava . Image © Groupe BIG-Bjarke Ingels

Après avoir remporté le concours international pour la conception de la salle philharmonique de Vltava en mai 2022, le studio danois BIG-Bjarke Ingels Group a maintenant développé la conception en une étude architecturale détaillée. Le projet poursuit le concept central du concours, celui de relier la berge au toit du lieu via un chemin sinueux qui élargit l’espace public et invite les visiteurs à s’impliquer dans le nouveau bâtiment. La construction devrait commencer en 2027, après avoir terminé la documentation du projet pour le permis de construire et sélectionné un entrepreneur. La Philharmonie devrait ouvrir ses portes en 2032.

Salle Philharmonique de Vltava – Pont. Image © Groupe BIG-Bjarke Ingels

Une fois achevée, la nouvelle salle philharmonique deviendra la maison du Philharmonie tchèquele Orchestre Symphonique FOK de Pragueet le Département de Musique de la Bibliothèque Municipale de Prague. GRANDLe projet de prend également en compte les acteurs de la communauté locale et les habitants de Prague 7. La conception a également été influencée par des discussions approfondies avec des experts en acoustique, en transport et en espace vert. La fonction principale remplie par les auditoriums est complétée par des installations supplémentaires telles que le Creative Hub, qui abritera également la bibliothèque musicale.

Salle Philharmonique de Vltava – De la rivière au toit. Image © Groupe BIG-Bjarke Ingels

Salle Philharmonique de Vltava – vue sur la ville. Image © Groupe BIG-Bjarke Ingels

Situé sur le front de mer de la rivière Vltava, le nouveau bâtiment est positionné pour interagir avec les espaces publics environnants, permettant ainsi la création d’une grande place urbaine reliée au foyer public. Chaque côté de la structure a un caractère différent, faisant tour à tour face à une place, une rue commune, un viaduc et un front de mer. La végétation et le paysage sont intégrés dans la conception pour transmettre un récit conceptuel visant à reconnecter la rivière et la ville. De fines colonnes soutiennent les différentes terrasses reliées entre elles via un chemin commun qui mène au sommet du bâtiment. Des escaliers relient les entrées du bâtiment aux toits-terrasses, contribuant ainsi à l’image dynamique du bâtiment.

L’organisation fonctionnelle de la Salle Philharmonique de Vltava vise à offrir une solution compacte pour faciliter l’accès et l’orientation. Le centre du bâtiment est occupé par la salle principale, de 1 800 places, qui s’ouvre sur le foyer public avec vue sur le centre historique de Prague. À côté, la salle de chambre fait face au front de mer et crée un espace plus intime pour de petits concerts et événements. Une salle polyvalente, orientée vers la ville, est conçue comme une boîte noire pour une flexibilité maximale, tandis que la salle de répétition de l’orchestre est incluse comme un espace de pratique quotidien confortable.

Salle Philharmonique de Vltava . Image © Groupe BIG-Bjarke Ingels

La Philharmonie de Vltava est composée comme un voyage sinueux des rives de la rivière aux toits. Les flux publics et les places belvédères unissent la vie urbaine de Prague à la musique intérieure. Ses salles sont conçues pour la vue, affinées pour le son et orchestrées pour la fonctionnalité et la connectivité. De cette structure rythmée, une symphonie de colonnades et de balcons s’étend comme des plates-formes pour la vie publique. Expressif mais pragmatique, le nouveau philharmonique deviendra un monument incontournable de Prague. De la rivière au toit. -Bjarke Ingels

Salle Philharmonique de Vltava – chœur de la salle principale. Image © Groupe BIG-Bjarke Ingels

Salle Philharmonique de Vltava – balcon du foyer. Image © Groupe BIG-Bjarke Ingels

En plus des auditoriums, le Creative Hub offrira un type d’espace unique dédié à l’éducation musicale, à la répétition et à la performance. Exploité par la Bibliothèque municipale de Prague, il aspirait à devenir un creuset d’expériences musicales diverses, invitant toutes les générations à s’engager, créer, jouer et enregistrer ensemble.

Salle Philharmonique de Vltava – salle scolaire. Image © Groupe BIG-Bjarke Ingels

Salle Philharmonique de Vltava – paysage de toit. Image © Groupe BIG-Bjarke Ingels

Dans le même ordre d’idées, BIG a été sélectionné au sein d’une équipe d’architecture internationale pour concevoir la nouvelle salle de spectacle du Tennessee Performing Arts Center. Le bureau a également récemment révélé une collaboration avec le groupe danois WhoMadeWho pour créer une scénographie immersive pour leur tournée mondiale. Également conçues par eux, les tours sinueuses du développement One High Line sont en voie d’achèvement sur « Architecture Row » à New York.

Salle Philharmonique de Vltava . Image © Groupe BIG-Bjarke Ingels

