La bénévole, qui avait travaillé au sanctuaire fondé par Carole Baskin pendant cinq ans, était allée nourrir le tigre Kimba jeudi lorsqu’elle a remarqué que le tigre était enfermé dans une section de sa cage où il était habituellement nourri. Le volontaire a ouvert la porte pour le laisser passer sans demander à un coordinateur, a déclaré Big Cat Rescue dans un communiqué à CNN.

Elle a atteint son bras à travers la cage pour déclipser une deuxième porte – protocole de rupture, selon le sanctuaire – et Kimba a attrapé le bras du volontaire et « a failli l’arracher à l’épaule », a déclaré le sanctuaire de Tampa.

Un autre volontaire a entendu l’attaque et a couru, et le tigre a relâché sa prise sur le bras. Des collègues ont tenté d’arrêter le saignement et de sauver le bras du volontaire blessé avant l’arrivée d’une ambulance environ 20 minutes plus tard.

Kimba sera placé en quarantaine pendant les 30 prochains jours, a déclaré Big Cat Rescue, mais « agissait simplement normalement en raison de la présence de nourriture et d’opportunités ».