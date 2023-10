Big Brother UK 2023 LIVE – AJ Odudu et Will Best présentent de nouveaux colocataires alors que l’émission revient pour la première série dans 5 ans

BIG BROTHER est revenu pour la première fois en cinq ans ce week-end avec un nouveau look, de nouveaux hôtes et une toute nouvelle maison.

La série de télé-réalité originale est apparue sur nos écrans samedi soir sur ITV1, dans sa toute nouvelle maison – et est restée fidèle à sa forme des années 90.

Le dernier chapitre de Big Brother est également arrivé avec deux nouveaux hôtes brillants sous la forme d’AJ Odudu et Will Best.

Et bien sûr, 16 participants sont entrés dans la maison Big Brother, où ils ont joué à un jeu de passe-colis lors du spectacle de lancement.

Avant que le casting complet ne soit dévoilé en direct sur C4, le compte Instagram officiel de la série a donné aux fans de la série un aperçu des participants.

On a demandé à Liverpudlian Paul avec quel colocataire il aimerait le moins partager un lit, et il a choisi DJ Dylan parce qu’il est « plus grand que moi » – mais cela a laissé Dylan sans lit.

