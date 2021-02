De retour à la maison, suite à la proposition, Angela a déclaré à la caméra: « J’en ai beaucoup pleuré » alors que le couple a ouvert une bouteille de vin « très chère » offerte par un ami.

La proposition tarde à venir – du moins pour Angela! Elle a dit à E! Des nouvelles en octobre 2018 selon lesquelles elle «attendait patiemment» que son mec lui pose la question. Cependant, à l’époque, ils ont franchi une étape importante dans leur relation: ils ont emménagé ensemble.

« Après le Maison Big Brother, ça me semblait naturel [to move in together]. Nous étions tellement habitués à vivre ensemble et à partager un lit ensemble pendant la majeure partie de la saison, donc pour revenir à ma vie normale, il me semblait naturel d’emménager avec moi », a déclaré Angela.« Je ne pouvais pas imaginer vivre sans lui. «

« Ça a été génial », a ajouté Tyler. « Le déménagement a été si fluide. C’est si naturel. J’adore ça. »

Alors qu’ils se dirigent bientôt dans l’allée, Angela a également taquiné qu’il pourrait y avoir une autre émission de téléréalité pour elle et Tyler dans le futur.

« Nous sommes totalement ouverts à faire plus de spectacles et je pense La course fantastique serait l’expérience la plus incroyable », partageait Angela à l’époque.« Je pense Survivant serait vraiment cool aussi. À la fin de la journée, je ne ferai rien que Tyler ne fasse de moi et je ne peux pas imaginer être dans une autre saison de Grand frère dans la maison sans lui là-bas. «