Big Brother sera un désastre sur ITV à moins que les producteurs ne suivent quelques règles très simples

C’était un vendredi soir de l’été 2000 et j’étais complètement paniqué.

J’étais à 20 km de chez moi lors d’une fête chez un ami et j’avais oublié de régler l’enregistreur VHS pour ma dernière obsession télé.

J’ai regardé l’horloge et j’ai pensé : « Je pourrais prendre un taxi pour revenir à temps si je pars maintenant. »

Donc, à 20h15, je traversais Londres en trombe dans l’espoir de revenir à temps pour le début de . . . Grand frère.

Et je l’ai fait juste à temps. Je ne manquerais pas la Eviction Night.

J’étais témoin de l’expulsion d’une Boltonienne au crâne rasé appelée Nichola Holt.

Avance rapide de deux décennies et pour quelle émission de télévision l’un d’entre nous ferait-il cela ?

Réponse : Aucun.

Lorsque Big Brother a été lancé le 18 juillet 2000 sur Channel 4, il s’agissait véritablement d’une télévision révolutionnaire.

Ici, nous avions un groupe de personnes assez normales – Anna la nonne dingue, Craig, le constructeur de Scouse et un certain Andrew de Hemel Hempstead, etc. – jetés dans un zoo humain très basique avec l’incitation occasionnelle de « Big Brother » les forçant à en faire. tâche subalterne.

Et ces tâches étaient d’une simplicité déconcertante : fabriquer un bol sur un tour de potier, apprendre le code de la route, écrire une chanson.

Tous apparemment tirés du Big Book Of Children’s Party Ideas.

Pourtant, d’une manière ou d’une autre, c’était un visionnage délicieusement inconfortable. Oui, c’était digne d’intérêt.

Oui, c’était parfois bizarre.

Mais surtout, c’était tellement RAW. Quatre millions et demi d’entre nous étaient devenus accros.

Les 11 colocataires étaient aussi naïfs face à ce format diabolique que le reste d’entre nous. Donc tout semblait si réel.

Et nous avons vraiment appris à les connaître – et par conséquent, peut-être que d’autres personnes les aiment.

Lorsque « Nasty » Nick Bateman a triché – un incident spectaculairement mineur traité comme s’il avait assassiné l’animatrice Davina McCall – il nous a tous trompés.

Le regard d’incrédulité sur le visage de son colocataire Darren Ramsay – « Des noms, vous écriviez des noms? » — après avoir appris la tromperie de Nick au niveau MI5 (il avait un stylo et du papier), me fait toujours hurler de rire.

Ce dimanche, ITV2 ramène la série après cinq ans dans la niche.

C’est une décision audacieuse, notamment parce que Big Brother était devenu une source d’embarras à ses derniers jours.

Versions chaotiques de « célébrités » – qui peut oublier la dispute raciale de Jade Goody en 2007 ? – s’est écrasé dans des séries « normales », parfois à quelques jours d’intervalle.

Délicieusement inconfortable

Plusieurs ont ensuite eu vingt-deux colocataires ridicules, soit le double du nombre du premier spectacle.

Le public est tombé à moins d’un million à la fin, bien loin des 13,7 millions qui ont regardé l’ancien « chariot » Brian Dowling remporter la deuxième série.

Puis, en 2018, c’était fini.

Big Brother a changé rapidement pendant sa diffusion.

En tant qu’ancien scénariste de télévision, j’ai documenté chacune de ses itérations.

Et j’ai regardé avec des yeux de plus en plus fatigués chaque série devenir plus déprimante et désespérée que la précédente.

Après la troisième série (remportée par Kate Lawler), les concurrents sont devenus plus nauséabonds, un tapis roulant de narcissiques qui pensaient pouvoir jouer à ce jeu télévisé et ne voulaient que les 15 minutes de gloire qu’il apporterait.

Et oui, les sacs remplis d’argent de la part de gens comme nous du Sun pour une interview de sortie contre les verrues et tous. (Note aux nouveaux colocataires, tout cet argent a disparu).

Les producteurs ont réagi en étirant à l’excès le format, en augmentant le risque (maison riche, maison pauvre, etc.) et en ajoutant tellement de rebondissements que cela est devenu une course désordonnée vers le bas.

ITV n’a jamais diffusé l’émission auparavant, elle a commencé sur Channel 4 avant d’être transférée sur Channel 5, les producteurs ont donc l’opportunité de revenir à l’essentiel.

Comme « Nasty » Nick l’a déclaré au Sun la semaine dernière : « Je ne pense pas que les gens veulent un Big Brother de Love Island.

Ils veulent Big Brother tel qu’il était.

Une sélection rigoureuse

Il a raison. Nous avons plus que jamais besoin du Big Brother original.

Nous vivons désormais dans un monde où nous ne connaissons vraiment personne. La vie publique est filtrée au-delà de toute croyance.

Les réseaux sociaux nous ont cachés dans un pays imaginaire de mensonges « Vivre ma meilleure vie ».

La plupart de ce que nous disons, nous ne le pensons pas, parce que dire ce que nous voulons dire pourrait nous attirer un coup de pied de la part des guerriers éveillés en permanence offensés et aux postures de pronoms.

Nasty Nick ne s’inquiétait pas pour eux.

Les candidats, recrutés par des producteurs cyniques, ont également changé.

Les soi-disant émissions de « téléréalité » d’aujourd’hui regorgent de types de desperados qui autrement seraient allés à l’école de théâtre. . . ou qui ont des pères célèbres (Dani Dyer, Gemma Owen, Amber Wise, je te regarde).

ITV devrait les ignorer.

La chaîne, qui héberge la désormais fastidieuse et prévisible Love Island, affirme avoir « soigneusement sélectionné des colocataires, de tous horizons », ce qui semble inquiétant.

Espérons que cette sélection minutieuse lui ait permis de découvrir les introvertis intéressants, les enfants intelligents, les artisans talentueux, les banals Tom, Dick et Harrys qui n’ont pas seulement l’ambition d’ouvrir des boîtes de nuit ou de se faire passer pour des journalistes sur BBC Three.

Et oui, les « Nasty » Nicks.

Nous devons revenir aux vraies personnes dans notre télé-réalité. Ils sont là-bas.

À toi, Big Brother.

Nous te regardons.

