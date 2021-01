L’utilisation d’informations de smartphone achetées à des courtiers en données a permis à la US Defence Intelligence Agency d’espionner des personnes sans mandat, y compris des Américains, a admis la DIA dans une note adressée à un sénateur qui a maintenant été rendue publique.

La Defense Intelligence Agency se concentre sur les menaces étrangères, mais a recherché des mouvements de citoyens américains au moins cinq fois au cours des deux dernières années et demie, en utilisant des données de téléphone portable collectées et vendues par des courtiers commerciaux, selon une note non classifiée envoyée cette semaine à Le sénateur Ron Wyden (D-Oregon).

Nouveau: la branche militaire de la communauté du renseignement a recherché des informations sur les mouvements des Américains sans mandat dans une base de données disponible dans le commerce contenant les données de localisation des applications pour smartphone, conformément au mémo de la DIA pour @RonWyden . https://t.co/xnlpy99q3m – Charlie Savage (@charlie_savage) 22 janvier 2021

Ce délai spécifique est dû à la décision de la Cour suprême des États-Unis dans Carpenter c.États-Unis, datée de juin 2018, qui a statué que le gouvernement doit obtenir un mandat pour obtenir des données de localisation sur les utilisateurs de téléphones portables. Cependant, le DIA « N’interprète pas la décision de Carpenter comme exigeant un mandat judiciaire approuvant l’achat ou l’utilisation de données disponibles dans le commerce à des fins de renseignement, » a rapporté vendredi le New York Times, citant le mémo à Wyden.

Les créateurs de nombreuses applications pour smartphones peuvent enregistrer et enregistrent les emplacements des utilisateurs, qui sont souvent vendus à des courtiers – et, à leur tour, ils les revendent aux annonceurs ainsi qu’aux forces de l’ordre et aux espions, apparemment.

Dans ce qui est peut-être l’exemple le plus célèbre à ce jour, Vice a rapporté en novembre que le US Special Operations Command (USSOCOM) avait utilisé des découpes pour acheter des données sur les utilisateurs de MuslimPro, une application d’horaire de prière téléchargée par quelque 100 millions de personnes.

DIA n’a pas identifié à quel courtier il achetait les données, affirmant seulement qu’ils vendaient des enregistrements en vrac qui ne séparaient pas les Américains des étrangers. Au lieu de cela, les espions militaires filtrent les enregistrements pour ceux qui « semble être » sur le sol américain et placez-les dans une base de données distincte, a révélé le mémo de Wyden. Cette base de données n’est accessible qu’avec une autorisation spéciale et a jusqu’à présent été accordée cinq fois pour «Fins autorisées».

La position officielle de notre gouvernement est qu’il n’a pas besoin de mandats pour espionner les Américains par contrat? Big Brother + Big Tech = gros problème. https://t.co/PUDTPkGfGW – 🇺🇸 Mike Davis 🇺🇸 (@mrddmia) 22 janvier 2021

Le mémo est venu en réponse à une question envoyée par Chris Soghoian, l’assistant de Wyden en matière de confidentialité et de cybersécurité qui travaillait auparavant à l’American Civil Liberties Union (ACLU) en tant que technologue en chef.

Wyden s’intéresse au sujet car il a proposé des garanties supplémentaires sur la vie privée des Américains, dont le sénateur de l’Oregon espère qu’elles seront incluses dans la législation à venir rétablissant plusieurs dispositions du PATRIOT Act expiré.

La tentative précédente de le faire a été bloquée dans le Congrès divisé en partie en raison des objections du président Donald Trump, qui a cité l’abus des mandats de la FISA pour espionner sa campagne pour exiger des changements – que ni les démocrates ni ses propres républicains n’étaient prêts à faire. Les démocrates ont désormais la faible majorité à la fois à la Chambre et au Sénat, ainsi qu’à la présidence.

