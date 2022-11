Big Brother redémarre dans le chaos après que le personnel ait fait face à une hache et que le spectacle ait été repoussé

Le redémarrage de BIG Brother a été plongé dans le chaos après que le spectacle a été repoussé jusqu’à l’automne.

Des initiés travaillant sur Big Brother ont déclaré que certains membres du personnel étaient en colère contre le retard de la production.

Le Sun a révélé hier comment Big Brother serait diffusé plus tard l’année prochaine sur ITV2 et ITVX avec une énorme fanfare.

Mais tout le monde n’est pas impressionné par le changement.

Une source à la télé a déclaré: «Big Brother est devenu plus un gros problème pour certaines des personnes qui y ont travaillé.

«Le redémarrage a été repoussé par ITV, ce qui signifie que les contrats des gens seront suspendus ou annulés.

“C’est assez normal à la télé mais cela ne le rend pas moins ennuyeux pour ceux qui seront touchés.

“Certaines personnes sont gardées pendant un mois de plus environ pour régler tous les détails, mais finalement la plupart ne reviendront pas sur le projet avant le printemps prochain.

“Tout est un peu chaotique en ce moment.”

Un initié a déclaré: “Big Brother était à l’origine annoncé pour être de retour au début de l’année prochaine, mais maintenant ça va être bien plus tard.

“Les fans peuvent s’attendre à ce qu’il soit diffusé à l’automne, car ITV a un programme très chargé.

“En plus de deux séries de Love Island, ils ont également le spécial I’m A Celebrity All Stars en Afrique du Sud pour sortir.

“Et cela n’oublie pas leurs autres grands spectacles phares comme The Masked Dancer et The Masked Singer.

«ITV veut s’assurer que Big Brother obtient la fanfare qu’il mérite et l’espace dont il a besoin dans la programmation pour s’épanouir.

“Il aura une place de choix à l’automne et sera diffusé à la fois sur ITV2 et ITVX pour lui donner une plus grande plate-forme de lancement.”

Le soleil a révélé en exclusivité comment Big Brother revenait en avril.

Big Brother a été vu pour la dernière fois sur Channel 5 en 2018 et a été retiré des ondes après la série civile et de célébrités.

Une source a déclaré à l’époque: “ITV est la maison de la grande télé de rendez-vous.

« Ils savent mieux que quiconque comment organiser de grands événements en direct.

«Ils pensent que le mettre sur ITV2 et ITVX l’ouvrira à un nouveau public et à une légion de jeunes fans.

“Ils sont vraiment impatients de conclure l’accord sur Big Brother et espèrent avoir quelque chose de ferme à annoncer bientôt.

« Les pourparlers en sont encore à un stade précoce et délicat et les prochaines semaines seront déterminantes.

“Il a besoin d’un traitement complet et ils sont convaincus que ce sont eux qui peuvent lui redonner son ancienne gloire légendaire.

“Il a des millions de fans et est l’une des émissions de télévision les plus emblématiques de sa génération.”

