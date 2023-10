Big Brother héberge AJ Odudu et Will Best révèlent un ÉNORME changement dans les soirées d’expulsion alors que la série emblématique revient

Les animateurs de BIG Brother, AJ Odudu et Will Best, ont révélé qu’il y aurait un grand changement dans les soirées d’expulsion lorsque la série emblématique reviendrait.

Les nouveaux visages de l’émission ITV2, qui revient sur les écrans après une pause de cinq ans, ont révélé qu’ils adopteraient une approche KINDER pour griller les colocataires sortants.

AJ Odudu et Will Best ont révélé certains des changements en réserve pour le nouveau Big Brother[/caption] Rex

Alors que l’émission était autrefois célèbre pour ses huées du public et ses interviews d’expulsion difficiles, les deux présentateurs ont déclaré au Sun qu’ils étaient plus attentifs à la santé mentale des candidats à l’ère actuelle du « soyez gentil ».

AJ déclare : « Je me sens certainement responsable de la santé mentale des colocataires. Ils peuvent se présenter devant un public en délire le soir de l’expulsion, mais je pense que c’est à moi et à Will de les prendre dans nos bras et de leur donner l’occasion de partager leur version de l’histoire.

« Nous allons toujours poser les questions importantes que les téléspectateurs veulent savoir, et je veux toujours que les colocataires renversent le thé, mais nous n’allons en aucun cas être méchants, j’en suis très conscient. »

Will est d’accord, ajoutant : « Cela fait longtemps que la série n’a pas eu lieu. Le monde a changé et avance. Je ne pense pas que nous dirons au public pas huer, mais est-ce que les gens vont vouloir huer en 2023 ? On a l’impression que le monde a un peu changé.

À moins d’une semaine de la soirée de lancement de la nouvelle série, le dimanche 8 octobre, les deux animateurs admettent ressentir le poids des attentes sur leurs épaules.

AJ admet : « La pression est forte, c’est une grande émission et c’est le bébé de tout le monde – comme si nous avions tous grandi en la regardant. Il y a eu des présentateurs précédents que Will et moi aimons, adorons et respectons. Ils sont les amoureux de la nation et nous voulons que tout le monde soit fier. Nous n’essayons en aucun cas de les imiter ou de les imiter.

« Alors oui, la pression est forte et cela peut être très intimidant, mais cela est aidé par le fait que je présente Will. C’est un très bon ami à moi et nous nous soutenons mutuellement.

Will, pour sa part, dit que l’excitation l’emporte sur la nervosité. «Je suis un grand fan de la série, donc je suis tellement excité qu’elle revienne. De plus, le fait de le faire avec AJ, qui est un si bon ami et que je trouve absolument hilarant, cela donne moins l’impression d’être du travail ou d’effrayer, mais plutôt de s’amuser.

Tous deux insistent sur le fait qu’ils n’ont pas encore vu la maison ni les colocataires et qu’ils sont maintenus dans l’ignorance jusqu’à juste avant la transmission.

« Nous n’avons vu que ce que vous avez vu en termes de prises de vue de la maison par un drone », explique Will. « Mais quelle autre émission à la télévision a des fans si engagés qu’ils piloteraient un drone pour prendre des photos de la maison ? »

AJ intervient : « Nous n’avons aucune idée non plus de qui entrera, mais les colocataires refléteront le Royaume-Uni en 2023. »

Will hoche la tête : « Le spectacle sera toujours un miroir de la société d’aujourd’hui et cela se verra dans qui entre dans la maison. »

Alors qu’AJ et Will sont clairement des voleurs et seront là l’un pour l’autre tout au long de ce nouveau chapitre, ont-ils développé des bêtes noires l’un pour l’autre ?

Will secoue la tête mais AJ éclate de rire.

« Will a un penchant pour se curer le nez », rit-elle. « Cela me traverse absolument. »

Big Brother commence dimanche à 21h sur ITV2 et ITVX. La soirée de lancement sera également diffusée sur ITV1.

Big Brother commence le dimanche 8 octobre[/caption]