Big Brother héberge AJ Odudu et Will Best envoient un message important aux fans avant le lancement de la série

Les animateurs de BIG Brother, AJ Odudu et Will Best, ont délivré un message important avant le lancement de la nouvelle série ce soir.

L’émission de téléréalité emblématique revient après une pause de cinq ans et sera diffusée sur ITV.

AJ Odudu et Will Best sont les nouveaux hôtes de Big Brother[/caption]

AJ et Will présentent ce soir un lancement spécial sur ITV1 avant la diffusion du programme tous les soirs sur ITV2 – mais ont donné au public un avertissement sévère au préalable.

Will a déclaré : « Nous sommes très excités de voir ce que tous nos incroyables colocataires font dans cette série.

« Il va y avoir des hauts et des bas, des rebondissements – ça va être tellement génial. »

AJ a accepté, ajoutant: «Ça va être tellement génial, mais n’oubliez pas que tous nos colocataires sont de vraies personnes avec de vraies vies.

« Si vous ne leur dites rien en personne, faites attention à ce que vous leur dites en ligne. »

Cela survient après que Chantelle Houghton, gagnante de Celebrity Big Brother en 2006, ait expliqué à quel point la célébrité avait ruiné sa vie.

Will a poursuivi : « Absolument. Nous voulons tous être justes et gentils avec tout le monde et de cette façon, nous pourrons tous profiter de cette série ensemble et nous pourrons soutenir nos colocataires dans la série et au-delà.

AJ a insisté : « Faisons de cette série la plus positive à ce jour. »

Le casting complet n’a pas encore été révélé, le compte Instagram officiel de la série a donné aux fans un aperçu des participants.

Les producteurs ont partagé un extrait des yeux de tous les futurs candidats regardant directement la caméra, avec la légende : « Clignez des yeux si vous vous dirigez vers la Big Brother House. »

Les fans pourront même regarder les colocataires en direct depuis la célèbre maison des Garden Studios au nord-ouest de Londres.