Big Brother est choqué alors que Kerry évoque Holly Willoughby et This Morning dans le flux en direct de l’émission

Les fans de BIG Brother ont été stupéfaits après que Kerry Riches ait nommé Holly Willoughby et This Morning dans l’émission.

Kerry, 40 ans, a choqué les téléspectateurs en plaisantant dans le flux en direct de BB en disant que Holly « discuterait d’elle » dans le programme de jour d’ITV.

ITV

Rex

L’employée du NHS a déclaré à son colocataire Dylan Tennant qu’elle s’attendait à ce que Holly et son ancienne co-star de This Morning, Alison Hammond, parlent d’elle parce qu’elle est tellement « drôle ».

Holly a quitté This Morning le 11 octobre, trois jours après l’entrée des candidats de Big Brother de cette année dans la maison.

En conséquence, Kerry et ses co-stars ne savent pas qu’elle a quitté la série après 13 ans.

Les règles stipulent que les colocataires ne doivent avoir aucun contact avec le monde extérieur, ce qui signifie qu’ils sont complètement dans l’ignorance des affaires courantes.

La remarque de Kerry n’est cependant pas passée inaperçue auprès des fans aux yeux d’aigle.

Concernant X, l’un d’entre eux a écrit : « Kerry vient de dire ‘Alison et Holly en parleront dans This Morning et quelqu’un dira : Oh, Kerry est très drôle.’ Qui va lui dire ?

Un autre a ajouté : « Kerry : Alison Hammond et Holly parleront de nous dans This Morning. Ah ok. »

Un troisième a répondu : « Oh, attendez que Kerry découvre que Holly est partie ! »

Et quelqu’un d’autre a réfléchi : « Oh euh, à propos de ça ! Ils ne le savent pas !

La maison Big Brother a déménagé de son ancien emplacement aux studios Elstree dans le Hertfordshire.

Il a été démoli après la dernière série de l’émission de téléréalité en 2018.

Le tournage a désormais lieu aux Garden Studios, un studio nouvellement construit situé dans l’ouest de Londres.

Conformément à toutes les séries précédentes de BB, les producteurs apprécient l’intimité de la série et ont donc érigé de hauts murs autour du jardin.

Ceci afin de garantir qu’il n’y ait aucun contact avec le monde extérieur pendant toute la durée du tournage.

Cela signifie également que les personnes extérieures ne pourront pas y accéder.

Rex

ITV2