L’ancien membre du Congrès américain Ron Paul a été mystérieusement exclu de sa page Facebook et accusé «d’aller à plusieurs reprises à l’encontre de nos normes communautaires». La plate-forme n’a pas expliqué quel contenu de la page de Paul avait fait basculer le commutateur.

Paul a tweeté une capture d’écran de sa page Facebook officielle lundi avec un « Vous avez une fonctionnalité de page limitée » écran d’avertissement l’informant qu’il était « Bloqué temporairement » de « Créer de nouvelles pages et gérer nos pages existantes. »

Sans aucune explication autre que "allant à plusieurs reprises à l’encontre de nos normes communautaires," @Facebook m’a empêché de gérer ma page. Nous n’avons jamais reçu d’avis de violation des normes communautaires dans le passé et nulle part le message incriminé n’a été identifié. pic.twitter.com/EdMyW9gufa – Ron Paul (@RonPaul) 11 janvier 2021

Alors que l’avertissement impliquait que l’ancien membre du Congrès du Texas avait « à plusieurs reprises [gone] contre nos normes communautaires, » Paul a insisté sur le fait qu’il n’avait jamais reçu auparavant, même un avis de violation des normes communautaires, sans parler d’une grève ou d’une autre réprimande officielle.

Le message qui aurait déclenché la discipline de Facebook n’a pas été affiché, et Paul n’a pas reçu d’autres indices sur ce qu’il aurait fait pour provoquer la colère du géant des médias sociaux. Au lieu de cela, il n’a reçu qu’un lien vers « Consultez nos normes de la communauté pour voir ce qui constitue une violation. » Les normes de la communauté de Facebook ont ​​explosé au cours des dernières années alors que la plate-forme s’efforce d’éliminer toute mauvaise pensée politique.

Beaucoup sur les réseaux sociaux ont vu cette décision comme un signe inquiétant de censure à venir. Bien que la page de Paul n’ait pas été supprimée, c’est l’une des milliers de personnes qui ont été purgées ou verrouillées depuis les élections de novembre, une disparition massive dans laquelle Twitter s’est également engagé avec impatience.

Ron Paul, qui s’est opposé à la guerre et a défendu les libertés civiles pendant plus d’un demi-siècle, vient d’être bloqué par Facebook. Et après? https://t.co/Dw8gOx9jac – Sarah Abdallah (@sahouraxo) 11 janvier 2021

Adoptez simplement une loi selon laquelle Internet est réservé aux libéraux. https://t.co/yWxYR5Rs8f – Glenn Greenwald (@ggreenwald) 11 janvier 2021

Quand ils s’en prennent à des gens comme Ron Paul, vous savez que cela n’a rien à voir avec Trump et que cela a tout à voir avec la répression. https://t.co/lQOgk0yfjK – Luke Rudkowski (@Lukewearechange) 11 janvier 2021

Le podcast de Paul, le Ron Paul Liberty Report, a été censuré sur YouTube en septembre, compte tenu d’un « Attention » que la vidéo a violé « Règles de la communauté » sur « Spam, pratiques trompeuses et escroqueries. » Après une enquête plus approfondie, le co-hôte de Paul, Daniel McAdams, a découvert que l’épisode avait commis le péché cardinal (défini par Youtube) de ne pas être d’accord avec les directives de l’Organisation mondiale de la santé sur Covid-19. Alors que l’OMS elle-même a modifié à plusieurs reprises ses directives sur la pandémie, les utilisateurs ordinaires ne sont pas autorisés à «Contester l’efficacité des recommandations de l’OMS ou des autorités sanitaires locales sur la distanciation sociale et l’auto-isolement.»

McAdams lui-même, qui a été conseiller aux affaires étrangères de Paul pendant son séjour à la Chambre, a été banni de Twitter en novembre 2019 après avoir échangé des barbes avec Sean Hannity de FoxNews. L’expert conservateur avait enregistré un segment d’une heure contre le soi-disant État profond – le terme du président Trump pour les agents de renseignement non élus vivant dans les marais et d’autres personnalités puissantes – tout en portant une épinglette de la CIA, un oubli flagrant qui a conduit McAdams à appeler Hannity « Retardé. »

Facebook, Twitter, Google et d’autres plateformes de médias sociaux se sont précipités pour faire taire le président Donald Trump la semaine dernière après qu’une horde de ses partisans est entrée dans le Capitole, soi-disant incitée par le président. Le chaos qui en a résulté a fait cinq morts, un abattu par la police et trois en raison d’urgences médicales inexpliquées. Un policier a également été tué dans la mêlée.

