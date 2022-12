Big Brother 5 étoiles Shell Jubin méconnaissable après avoir quitté le Royaume-Uni et être devenue maman

La star de BIG Brother, Shell Jubin, est apparue en ligne 18 ans après sa renommée dans la télé-réalité.

L’étudiant en art a terminé quatrième de la série 2004 dans l’une des années les plus controversées et les plus mémorables de l’émission Channel 4.

Shell Jubin photographié sur Big Brother en 2004 jouant à Star Wars dans le jardin

Shell était l'un des concurrents écossais les plus emblématiques de Big Brother

Instagram/@michellemillarfisher

Elle est maintenant conservatrice des arts et a publié un livre sur la maternité

Dans un épisode, l’ancienne star sauvage a occupé le devant de la scène lorsqu’elle a coupé l’herbe nue.

Et dans une autre tâche, la beauté écossaise a joué le rôle de pont lors d’une fausse cérémonie de mariage aux côtés d’un autre concurrent.

Shell a duré plus de deux mois dans l’émission et a même atteint la finale.

Mais la cinquième série de Big Brother a finalement été remportée par Nadia Almada, d’origine portugaise.

Au moment où Shell est apparue dans l’émission, elle sortait également avec le chanteur Scott Hutchison, qui a connu le succès avec le groupe Frightened Rabbit avant sa mort tragique en 2018.

La star de télé-réalité a fait beaucoup de mannequinat après avoir quitté Big Brother et avoir été catapultée vers la gloire.

Maintenant, elle vit aux États-Unis après avoir quitté les projecteurs pour devenir maman.

Elle porte maintenant son nom d’épouse Michelle Millar Fisher et utilise son diplôme en arts.

L’ex-star de Big Brother a travaillé comme conservateur dans de grands musées dans des villes du pays, notamment à Boston, New York et Philadelphie.

Shell informe régulièrement ses abonnés sur les projets auxquels elle participe sur Instagram, et elle aime aider à donner une plate-forme aux artistes promouvant les droits des femmes.

Et elle a récemment publié un livre sur la maternité.

Elle a partagé un cliché du livre cartonné sur Instagram et a déclaré: «Un beau livre bébé avec une famille élargie qui l’a nourri et s’en occupe quotidiennement.

“Et un bon rappel que parfois de très bonnes choses ne viennent pas facilement – mais elles en valent la peine à la fin!”

