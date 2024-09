Big Brother 26 Spoilers : Qui a gagné le HOH de la semaine 10 et leur grand plan pour prendre deux invités de la maison par surprise

Attention ! Ce qui suit contient des spoilers de la Grand frère flux en direct à partir du vendredi 20 septembre. Diffusez les flux avec un Abonnement Paramount+ ou sur Pluto TV, et lisez à vos risques et périls !

Nous sommes dans les dernières semaines de Grand frère 26, et je pense que tous les fans se demandent si c’est le moment où la saison va enfin se calmer. Je suis heureux d’annoncer que ce n’est pas le cas, et juste après que nous ayons eu raison à propos de l’éviction de T’Kor Clottey, je suppose que nous allons vivre une autre semaine folle grâce à un plan aveugle du chef de famille de la semaine 10.

En plus de regarder les épisodes de la programmation télévisuelle 2024, CinemaBlend diffuse Grand frèreLe site diffuse en direct les résultats de la dernière compétition HOH. Il s’avère qu’ils ont un grand plan pour la semaine à venir. Et s’ils parviennent à le réaliser, ils pourraient même se retrouver à l’abri d’une double expulsion prévue jeudi prochain.

Makensy a remporté le HOH de la semaine 10

Makensy Manbeck est vraiment en train de prendre vie dans ce jeu au bon moment. Après avoir réussi à se sauver du blocage à plusieurs reprises cette saison, elle est maintenant en position de faire un gros coup avec un chef de famille clé de la semaine 10. Normalement, je dirais que gagner un HOH avant une double éviction (dont les invités ne sont pas au courant) ne serait pas idéal, mais je pense que son plan pour cette semaine pourrait bien lui permettre de garder une cible à distance le moment venu.

Makensy prévoit de prendre Leah et Angela par surprise

Tout au long de la nuit, Makensy a clairement fait part de ses plans à plusieurs autres invités de la Maison, sauf un. Ses plans pour le moment sont de nommer Kimo Apaka et Angela Murray. Elle a expliqué à quelques personnes que Kimo est le pion et qu’Angela est sa cible, mais elle a laissé Leah Peters dans l’ignorance à ce sujet.

Le fait que Makensy n’ait rien dit à Leah donne l’impression qu’elle dit la vérité à propos de sa cible Angela, étant donné leur proximité. Makensy a également un lien avec le HOH de la semaine 9, et même si l’on pourrait normalement supposer que trahir un allié est une mauvaise décision, je pense que celui-ci pourrait bien fonctionner pour elle.

L’alliance de Leah avec Angela est plus ou moins une nécessité après qu’elle ait perdu ses alliés, Quinn Martin et Joseph Rodriguez. Si Angela part cette semaine, je ne vois pas Leah essayer de riposter contre Makensy, vu qu’elle a besoin d’un allié pour essayer de rester en vie dans le jeu un peu plus longtemps.

La seule façon pour que cette semaine se retourne contre nous est si Angela ou Leah remportent le veto, et pour être honnête, il y a de bonnes chances que cela se produise. Angela et Leah ont remporté le veto, et Jankie l’a obtenu la semaine précédente. L’avantage est que si quelqu’un d’autre remporte le veto, il n’a que peu de raisons de l’utiliser. Kimo, bien sûr, se retirera probablement s’il remporte le veto, et Rubina le retirera probablement, mais cela ne compromet pas le plan de Makensy.

Cela pourrait lui exploser à la figure, mais nous sommes à un stade où la prise de risque est inévitable. Ceux qui veulent gagner Grand frère elle doit faire de gros mouvements, et ce sera celui qui pourrait permettre à Makensy de se rapprocher un peu plus du Top 3 si cela fonctionne en sa faveur. On verra comment ça se passe pour elle !

Grand frère L’émission sera diffusée sur CBS le dimanche 22 septembre à 21h00 HE. Connectez-vous pour voir Makensy remporter la victoire, et restez avec CinemaBlend pour des spoilers sur qui remportera le concours de veto et comment cela impactera le reste de la semaine.