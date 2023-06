Big Boss OTT 2 : Jiya Shankar et Jad Hadid deviennent le premier couple de la maison ?

Parmi les nombreux candidats qui devraient devenir les gros titres de Bigg Boss OTT 2, l’acteur et mannequin libanais Jad Hadid est en tête de liste. Il était le septième candidat à entrer dans la maison BB et à peine a-t-il été vu charmant dans le cœur des candidates. Eh bien, qu’est-ce qu’une maison BB sans une touche de romance et on dirait que Jad semble avoir son objectif aux bons endroits.iya Shankar et Jad se sont liés et comment et ont même été vus engagés dans un flirt ludique. Les fans prédisent que leur chimie pourrait bientôt se transformer en amour alors que l’actrice de télévision a dit à Jad qu’elle l’aimait.