Big Boi, MC Lyte et Jazzy Jeff collaborent avec Cadillac pour une nouvelle série

Le constructeur automobile de luxe Cadillac s’est associé à une société de divertissement et de médias basée à Los Angeles Médias de Westbrook pour la sortie de « Backstage », une série de contenu de marque en deux épisodes célébrant la révélation du SUV ESCALADE IQ tout électrique tout en commémorant le 50e anniversaire du hip-hop.

Organisé par le gagnant d’un Grammy DJ Jazzy Jeffla série présente des paroliers et des rappeurs de renom Gros Boi et MC Lyte discuter de leurs voyages hip-hop emblématiques et de l’impact et du lien de Cadillac avec la culture.

Découvrez les conversations légendaires ci-dessous :

Pour concrétiser cette puissance, Cadillac, en collaboration avec son agence média partenaire Carat, a collaboré avec Westbrook Media pour raconter cette histoire unique en s’appuyant sur ses antécédents croissants en matière de création de divertissements de marque primés.

« Tout au long de son histoire, Cadillac a été à la pointe de la culture et de l’innovation. Honorer un demi-siècle de hip-hop et le lancement du tout premier ESCALADE IQ entièrement électrique de Cadillac a offert à nos équipes une occasion unique d’explorer de manière créative le lien de Cadillac avec le genre et ses auditeurs », a déclaré Brad Haugenprésident des médias Westbrook. Cette collaboration nous a permis de célébrer les visionnaires qui ont fait du hip-hop un genre mondial formidable, ainsi que la marque et les collaborateurs qui ont joué un rôle important dans son histoire et sa résonance culturelle continue.

L’ESCALADE IQ est la toute première version entièrement électrique du SUV le plus emblématique de la marque de luxe dont la sortie est prévue fin 2024.

Avec une autonomie de 450 miles estimée par Cadillac1, un style audacieux, un écran LED incurvé de 55 pouces de diagonale totale et une nouvelle Executive 2nd Row, ESCALADE IQ offre une «expérience EV vraiment luxueuse», selon un communiqué de presse.

« Grâce à cette alliance créative, non seulement nous honorons l’essence du hip-hop, mais nous l’élevons à de nouveaux sommets, célébrant son empreinte indélébile sur notre société et l’Escalade, un emblème de distinction », a déclaré Juanita Slappyresponsable du marketing multiculturel chez Cadillac. « C’est un véritable privilège de collaborer avec Westbrook Media et le génie créatif de Spike DDB pour produire une ode spéciale à « IQ » mettant en vedette le légendaire Big Boi, dont l’esprit électrique et vibrant se répercute sur toutes les facettes des deux créations. Alors que nous nous trouvons à la croisée des chemins du 50e anniversaire du Hip-Hop, cette série témoigne de sa profonde signification culturelle.

La série en deux épisodes et le spot « IQ » de Big Boi peuvent également être visionnés ici.