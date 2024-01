Big Board du consensus du repêchage de la NFL 2024 : Brock Bowers et Malik Nabers pourraient-ils atterrir dans le top 5 ?

Alors que la classe de repêchage de la NFL 2024 continue de prendre forme, il est temps de faire le point sur les prospects qui domineront les premières discussions au cours des quatre prochains mois.

L’AthlétismeLe consensus Big Board de combine les classements d’un large éventail d’experts en repêchage pour identifier comment les meilleurs prospects sont perçus par rapport au reste de leur classe. En théorie, au moment où nous atteignons le week-end de repêchage, ces classements devraient nous aider à avoir une idée de la façon dont les choix pourraient (ou, du moins, devraient) se dérouler.

Voyons comment les choses ont évolué depuis notre conseil de consensus de décembre…

Conseil de consensus du repêchage de la NFL 2024 identifiant position école dernier changement 1 Marvin Harrison Jr. WR 1 0 2 Caleb Williams QB 2 0 3 Drake Maye QB 3 0 4 Joe Alt OT 5 1 5 Brock Bowers TE 4 -1 6 Olu Fashanu OT 6 0 7 Malik Nabers WR 12 5 8 Rome Odunzé WR 13 5 9 Dallas Turner BORD 7 -2 dix Jayden Daniels QB 16 6 11 JC Latham OT dix -1 12 Laiatu Latu BORD 9 -3 13 Jared Verset BORD 11 -2 14 Nate Wiggins CB 19 5 15 Cooper DeJean CB 22 7 16 Jer’Zhan Newton DT 14 -2 17 Amarius Mims OT 21 4 18 Kool-Aid McKinstry CB 8 -dix 19 Terrion Arnold CB 31 12 20 Taliese Fuaga OT/G 20 0 21 Keon Coleman WR 18 -3 22 Brian Thomas Jr. WR NR NR 23 Bralen Trice BORD 25 2 24 Michael Penix Jr. QB 27 3 25 Hacher Robinson BORD 17 -8 26 Troie Fautanu OT/G 43 17 27 Bo Nix QB 28 1 28 Quinyon Mitchell CB 48 20 29 Jordan Morgan OT 50 21 30 Kamari Lassiter CB 40 dix 31 J.J. McCarthy QB 35 4 32 Adonaï Mitchell WR 38 6 33 Troie Franklin WR 42 9 34 Kingsley Suamataia OT 33 -1 35 Graham Barton OT/G 36 1 36 Kamren Kinchens S 30 -6 37 Tyler Guyton OT NR NR 38 Byron MurphyII DL NR NR 39 Ennis Rakestraw Jr. CB NR NR 40 Tyler Nubin S 32 -8 41 Roi Kalen CB 29 -12 42 Chris Braswell BORD NR NR 43 Ladd McConkey WR NR NR 44 Léonard Taylor III DL 46 2 45 Sweat T’Vondre DL NR NR 46 Xavier Legette WR 44 -2 47 Jackson Powers-Johnson C NR NR 48 Xavier Digne WR 26 -22 49 PatrickPaul OT NR NR 50 Kris Jenkins DT NR NR

(Les joueurs ombrés en rouge ont perdu 10 places ou plus ; les joueurs ombrés en orange ont augmenté de 10 places ou plus, ou n’étaient pas classés sur le tableau de consensus précédent.)

Quelques réflexions sur le tableau mis à jour :

1. La course WR/TE dépassera-t-elle la course QB ?

Compte tenu des équipes actuellement classées parmi les trois premiers choix, respectivement les Bears de Chicago, les Commanders de Washington et les Patriots de la Nouvelle-Angleterre, et le battage médiatique qui a duré un an autour des deux meilleurs espoirs du QB, Caleb Williams de l’USC et Drake Maye de Caroline du Nord, c’est presque perdu d’avance. En conclusion, le duo Williams-Maye sera retiré du tableau au choix n°3 – au plus tard. La superstar de l’Ohio State, WR Marvin Harrison Jr., semble être l’autre partie de cette équation.

Et maintenant quoi?

Eh bien, lors du repêchage simulé de Dane Brugler la semaine dernière, le LSU WR Malik Nabers a atterri au n°4 (Arizona Cardinals), suivi par le géorgien TE Brock Bowers au n°5 (Los Angeles Chargers) et le Washington WR Rome Odunze au n°5. 6 (Géants de New York). Le prochain QB, Jayden Daniels de LSU, a ensuite rejoint le groupe au n°8 (Atlanta Falcons).

Quelle que soit la façon dont vous le découpez, le haut de ce brouillon est configuré pour être très offensif. Notre comité de consensus a également suivi l’exemple de Brugler, Nabers et Odunze (en hausse de cinq places chacun) devançant Daniels (en hausse de six). On dirait que ce sera une bonne année pour ces 10 meilleures équipes d’ajouter un meneur de jeu dynamique.

ALLER PLUS LOIN Pourquoi les Patriots pourraient-ils être sages de recruter Marvin Harrison Jr. (et non un QB) au n°3

2. Dallas Turner est sur une île défensive

D’un autre côté, nous avons l’Alabama devancé par Dallas Turner – le seul défenseur dans le top 11 du dernier Big Board. La dernière fois, Turner avait la compagnie de son coéquipier de Crimson Tide, Kool-Aid McKinstry, qui a chuté de 10 places au n°18, et l’UCLA a devancé Laiatu Latu de trois au n°12.

Un examen rapide du tableau mis à jour suggère que les équipes qui sélectionnent des adolescents pourraient rassembler une série de joueurs défensifs. Le demi de coin de l’Iowa Cooper DeJean, en hausse de sept places au n°15, et le corner de l’Alabama Terrion Arnold, en hausse de 12 au n°19, ont envahi cette fourchette du premier tour.

3. Quand les équipes passeront-elles dans le deuxième groupe de QB ?

Brugler a commencé la deuxième course de quart-arrière au choix 19, envoyant JJ ​​McCarthy du Michigan aux Rams de Los Angeles en tant qu’héritier présumé du repêchage et du développement de Matthew Stafford. Bo Nix de l’Oregon, n°34 de la Nouvelle-Angleterre, et Michael Penix Jr. de Washington, n°44 des Raiders de Las Vegas, ont dû attendre le deuxième tour.

Mais l’ordre est inversé sur notre tableau de consensus : Penix est le mieux classé de ces trois quarts au 24e rang, suivi de Nix (28) et McCarthy (31). Il est généralement plus difficile de déterminer le placement des QB vers la fin du premier tour, car la plupart des équipes sélectionnées là-bas ont toutes deux participé aux séries éliminatoires et ont une réponse à long terme sous le centre.

Les Rams, les Buccaneers de Tampa Bay ou les Steelers de Pittsburgh, par exemple, penseraient-ils à s’en prendre à un quart-arrière aussi tôt ? Washington, les Giants ou les Vikings du Minnesota pourraient-ils envisager de revenir au premier tour après le début du deuxième tour ? Il sera intéressant de voir ce qui se passera une fois que QB4 quittera le tableau, en supposant que Williams, Maye et Daniels soient partis tôt.

ALLER PLUS LOIN 15 des espoirs les plus intrigants du repêchage de la NFL 2024

4. La première profondeur de la ligne O semble forte

Non seulement Notre Dame OT Joe Alt (n ° 4) et Penn State OT Olu Fashanu (n ° 6) font des apparitions dans le top 10 du Big Board, mais il y a cinq joueurs de ligne offensive dans le top 20 et une douzaine dans le 50. plateau de joueur.

C’est toujours un défi de trouver des joueurs de ligne offensive plug-and-play, même lorsque les équipes engagent les sélections du premier tour à ces postes. Le dernier conseil d’administration suggère cependant qu’il devrait y avoir des perspectives d’impact dès le deuxième jour du repêchage (et au-delà).

Le plus gros « riser » depuis notre conseil de consensus du 18 décembre : le receveur large LSU Brian Thomas Jr.

Encore une fois, certaines personnes sont en train de rattraper leur retard – Brugler avait Thomas n°25 sur son tableau de mi-saison, publié le 1er novembre. Mais même avec cet amour de L’Athlétisme, Thomas n’a pas atteint le top 50 du consensus jusqu’à cette version. Il a également fait sensation lors de ses débuts, passant du classement au 22e rang, juste une place derrière Keon Coleman de l’État de Floride.

Le point d’atterrissage de Thomas dans la dernière simulation de Brugler : le n°17 ​​à Jacksonville.

(Photo du haut de Brock Bowers : Todd Kirkland / Getty Images)