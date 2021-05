Big B met en garde contre les effets du cyclone Tauktae à Mumbai | Nouvelles des gens

Mumbai: La star de Bollywood, Amitabh Bachchan, a mis en garde contre les effets du cyclone Tauktae à Mumbai.

« Les effets du #CycloneTauktae ont commencé … les pluies à Mumbai … soyez en sécurité et protégés … priez comme toujours », a tweeté Bachchan dimanche matin.

Il a également parlé du cyclone dans un article de blog écrit tôt dimanche.

Prenant à son blog, Big B a écrit: « Le cyclone Tauktae dans la mer d’Oman s’intensifie le long des côtes occidentales de l’Inde .. du sud en remontant .. les effets de son arrivée ont commencé ici à Mumbai avec la pluie au moment où j’écris. les préparatifs pour les abris de pluie de mousson venaient de commencer, donc la vulnérabilité des fuites est là et le traitement des fuites de pluie est un sujet de préoccupation .. nous essayons de faire des arrangements de changement de vitesse .. mais ils sont faibles et pas entièrement protecteurs.

« La sévérité des moussons, comme vous le savez tous, est massive et tous les bâtiments et emplacements deviennent les plus vulnérables pendant ces 3-4 mois de sa présence. Le programme JVPD est une zone de basse altitude et les inondations sont les plus imminentes .. donc. »

Informant sur la façon dont le cyclone a été nommé, l’acteur vétéran a en outre écrit: « Le mot ‘tauktae’ .. la dénomination des tempêtes cyclones typhons et tous sont repris et suggérés par les pays de la région et ce nom a été donné par le Myanmar , autrefois la Birmanie, qui est le nom d’un lézard vocal. «