Certaines choses à surveiller dans le Big 12 samedi, lorsque trois matchs de conférence sont prévus pour compenser les reports précédents en raison de problèmes de virus. Le n ° 10 de l’Iowa State a terminé sa saison régulière et peut commencer à se préparer pour le match pour le titre des Big 12 le 19 décembre contre l’Oklahoma, cinq fois champion en titre de la ligue, qui a un autre match à jouer.

JEU DE LA SEMAINE

No 13 Oklahoma en Virginie-Occidentale. Les Sooners ont gagné leur place de jeu pour le titre en remportant six matchs consécutifs depuis leur premier départ 0-2 en championnat depuis 1998. Ils ont toujours une date de maquillage en Virginie-Occidentale, un match qui a été repoussé de deux semaines après le week-end de Thanksgiving en raison de COVID-19[feminine problèmes dans le programme Sooners. Les Mountaineers (5-4), qui tentent de décrocher un record de victoire lors de la deuxième saison de l’entraîneur Neal Brown, viennent de perdre 45-6 à Iowa State. La Virginie-Occidentale a une fiche de 0-8 contre l’Oklahoma depuis qu’elle a rejoint le Big 12, et les quatre affrontements de Morgantown ont eu un score moyen de 53-42 avec plus de 1000 verges d’infraction totale dans chaque match.

MEILLEUR MATCHUP

État de l’Oklahoma à Baylor. Avec les Cowboys hors de la prétention pour le titre Big 12, ils sont toujours un léger favori sur la route pour jouer à Baylor. Le match précédemment prévu le 17 octobre est maintenant la finale de la saison pour l’entraîneur de première année des Bears, Dave Aranda. Baylor a remporté cinq des six victoires de la série et dans une défaite de 27-14 la semaine dernière, il a joué un match plus serré contre les Sooners que les Cowboys à Bedlam. Baylor a tenu les Sooners à 278 verges au total, leur plus petit depuis 2015. Les Cowboys ont perdu 41-13 à Bedlam et ont perdu trois de leurs cinq derniers matchs.

DANS LES CHIFFRES

Une victoire de l’Oklahoma samedi serait la 44e pour l’entraîneur de quatrième année Lincoln Riley. Bob Stoops, son prédécesseur, a remporté 43 victoires au cours de ses quatre premières saisons, dont un championnat national en 2000.… Le junior de Virginie-Occidentale, Leddie Brown, est à 55 verges de rejoindre le Breece Hall de l’Iowa State en tant que coureur de 1000 verges dans le Big 12 ce saison. … TCU, qui accueille Louisiana Tech dans un match ajouté la semaine dernière, a une fiche de 5-0 cette saison et de 100-8 dans les 20 saisons de l’entraîneur Gary Patterson lorsqu’il se précipite pour 200 verges dans un match.

PLAN LONG

Le Texas a une fiche de 16-1 contre le Kansas depuis la saison inaugurale des Big 12 en 1996, et les Longhorns sont plus que quatre favoris de touché pour prolonger cela contre les Jayhawks sans victoire quand et s’ils arrivent enfin à jouer le match à Lawrence. Après avoir été reportés du 21 novembre lorsque les Jayhawks ont eu des problèmes de virus, les Longhorns ont été confrontés à une épidémie cette semaine.

JOUEUR À REGARDER

Le secondeur junior de l’Oklahoma Isaiah Thomas a accumulé 6 1/2 sacs au cours des quatre derniers matchs. Il a été licencié dans six des sept derniers matchs, avec un record de la saison 2 1/2 la semaine dernière contre Baylor.

