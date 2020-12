Je n’ai jamais vraiment considéré que la décision de prendre des vacances d’été en Belgique sortait de l’ordinaire… jusqu’à ce que les Belges admettent qu’ils trouvaient cela étrange.

Il y a quelques années, dans la station balnéaire d’Ostende, cela a commencé à me voir.

«Vous venez pour la journée?» la serveuse de notre bar de choix sur la promenade s’enquit avec le sourire.

«En fait, nous sommes ici en vacances», ai-je répondu.

« Vraiment? Sensationnel. Pourquoi? » s’enquit-elle.

C’est à ce moment-là que j’ai réalisé que je ne pouvais pas penser à une raison.

Bien sûr, Ostende était autrefois la retraite côtière de choix pour la famille royale belge. C’était aussi l’endroit où Marvin Gaye avait cherché du réconfort après quelques années difficiles à combattre ses démons.

Heck, ma grand-mère a même parlé de l’attrait de l’endroit avant la visite avant de révéler, à notre retour bien sûr, qu’il était « sur le point de sortir » lors de sa dernière visite avec mon grand-père. Pour vous donner une idée de combien de temps c’était, mon grand-père est mort en 1988…!

Il est juste de dire que si Ostende possède encore une sorte de charme – dans une sorte de glamour fané, semblable à la ville côtière anglaise de Morecambe – ce n’est peut-être pas le premier endroit auquel vous pensiez pour des vacances.

Pour nous, cela avait un objectif – l’un des nombreux arrêts d’une mini-visite de la région flamande du pays. Certes, deux nuits étaient un peu exagérées – une promenade sur le front de mer et vous avez à peu près tout ce qu’elle a à offrir.

Mais à part Ostende, la Belgique est un pays qui offre plein de surprises et de plaisirs à parts égales.

Abordable avec beaucoup de bière

Il est relativement bon marché de se rendre depuis la plupart des régions du Royaume-Uni et de l’Europe de l’Ouest / du Nord – les vols vers le petit Charleroi Bruxelles-Sud peuvent être aussi bon marché que 50 € aller-retour – et avec une richesse d’histoire, d’attractions, de culture cycliste et (la plupart important) brasseries à traverser, nous sommes revenus encore et encore.

Et ce n’est que la moitié flamande néerlandophone du pays.

Notre plan pour les derniers étés a toujours été le même: récupérer une voiture à l’aéroport, une autre aubaine à environ 120 € pour la semaine, et suivre une tournée pré-planifiée et réglementée dans autant d’endroits que possible.

De toutes les nombreuses villes dans lesquelles nous avons séjourné ou visitées au fil des ans, j’ai du mal à me souvenir de celles qui ont laissé tomber le côté. Ostende à part peut-être (désolé Oostenders!).

Vous aimez la bière, le chocolat et l’architecture gothique? Ne cherchez pas plus loin que Bruges. Vous recherchez une ambiance étudiante animée? Gand est l’endroit qu’il vous faut. Vous cherchez quelque chose de brillant? Essayez Diamantkwartier d’Anvers, la capitale européenne du diamant.

Mais ce ne sont que les grandes villes.

Histoire, vélos… et plus de bière

Un voyage à Ypres – une ville au cœur des champs de bataille de la Première Guerre mondiale – est un rappel poignant des sacrifices consentis dans la lutte contre le fascisme il y a un siècle alors que Courtrai, à proximité, est proche du site de la bataille des Golden Spurs, un affrontement militaire entre l’armée royale de France et les forces rebelles du comté de Flandre dans les années 1300.

Le cyclisme est un mode de vie en Belgique et les goûts d’Eddy Merckx – sans doute le plus grand cycliste de tous les temps – Roger De Vlaeminck, Tom Boonen et autres sont vénérés de la même manière que les footballeurs de Premier League trop chers et surpayés. la Grande-Bretagne.

La jolie ville d’Audenarde accueille la finale de la plus grande course de l’année, le Tour des Flandres, et abrite un musée retraçant son histoire, une visite incontournable pour tout amateur de ce sport.

Si vous êtes inspiré pour imiter les étoiles des deux roues, des vélos peuvent être loués dans la plupart des villes et dans le vaste réseau de routes de feux tricolores de la région, dont beaucoup empruntent les célèbres ascensions pavées des classiques du printemps épuisant du calendrier cycliste, fournir le défi parfait pour toutes les capacités.

Et après une journée en selle, quelle meilleure façon de se détendre qu’avec un verre du produit le plus célèbre de Belgique, la bière.

Il y en a pour tous les goûts, des bières trappistes et d’abbaye brassées par des moines aux bières rouges flamandes et même aux lambics et gueuzes aigres, parfois appelés champagne de Bruxelles!

Chaque ville ou ville que vous visiterez aura une pléthore d’options de boisson avec des « cafés bruns » traditionnels assis à côté de repaires plus modernes adaptés aux brasseries artisanales itinérantes.

Où manger et où loger

Ils disent que vous devriez toujours manger là où les habitants mangent, mais en Belgique, il en va de même pour les locaux qui boivent.

Prendre le temps de demander des recommandations rapportera certainement des dividendes; J’ai perdu le compte du nombre de fois où nous avons indiqué la direction du trou de boisson le plus proche pour en sortir quelques heures plus tard légèrement déconcerté après avoir parcouru seulement une petite sélection du menu de bière souvent complet!

De Garre à Bruges est l’un de ces joyaux.

Niché dans une allée clignotante et vous le manquerez, le bar est réputé pour son rituel des dernières commandes consistant à jouer le Bolero de Ravel, donnant aux clients les 12 minutes de la durée de la chanson pour finir avant que les lumières ne s’allument et que les balais n’arrivent. jusqu’à balayer plus que la poussière.

Il existe une vaste gamme d’hébergements et la plupart à des prix raisonnables. Une partie du plaisir que nous avons lors de la planification de nos escapades en Belgique est la recherche de serviettes originales.

Les points forts de ces deux dernières années incluent un séjour à la brasserie St Bernardus à Watou, une extension de pod sur un toit à Courtrai et un appartement à Anvers où le point focal principal était une salle à manger ridiculement grand (et une salle de douche ultra-moderne sur une mezzanine au dessus du lit!).

Si vous devez séjourner dans un hôtel, la luxueuse Butte aux Bois de Lanaken, à seulement 15 minutes en voiture de Maastricht, est le trou de boulon parfait.

L’hôtel, situé à l’entrée du parc national Hoge Kempen, dispose d’un superbe restaurant deux étoiles Michelin, La Source, et d’un spa relaxant, auquel les clients ont également accès toute la journée au départ.

Voyage

Ryanair dessert l’aéroport de Bruxelles Sud Charleroi (46 km au sud de Bruxelles) tandis que Brussels Airlines dessert Bruxelles Zaventem (12 km au nord de la ville).

Hébergement

Brasserie St Bernardus Guesthouse, Watou – double 123 € / nuit

Intime, Courtrai – studios à partir de 88 € / nuit

Appartement à Anvers via Airbnb-à partir de 130 € / nuit (séjour de deux nuits minimum)

Domaine La Butte aux Bois, Lanaken – double à partir de 150 € / nuit