Après un entraînement en sueur, que saisissez-vous pour étancher votre soif et reconstituer votre corps? Et une bière?

Beaucoup d’entre nous recherchent du Gatorade ou de l’eau, mais les brasseurs veulent que vous preniez également en compte leurs libations. En fait, un nombre croissant de fabricants de bière s’inspirent des boissons pour sportifs et ajoutent des électrolytes dans leurs breuvages.

Ces bières sont généralement plus faibles en alcool, donc si oui ou non vous les buvez après une séance d’entraînement, vous ne vous sentirez pas paresseux. Et de nombreuses autres bières axées sur le fitness utilisent des ingrédients uniques que vous ne vous attendez peut-être pas à boire dans une bière ou une bière blonde.

Par exemple, la Harpoon Brewery’s Rec. League est une bière pâle brumeuse qui pèse 3,8% ABV et 120 calories, et est faite d’ingrédients comprenant des graines de chia et une céréale à grains entiers appelée sarrasin kasha – les deux ajoutent des minéraux et des vitamines B – et du sel de mer méditerranéen, qui produit des électrolytes.

À Mispillion River Brewing, la brasserie de Milford, dans le Delaware, propose une gamme de bières fruitées et acidulées, mais pas de bières houblonnées appelées la série War, infusées d’électrolytes « qui … atteint un groupe démographique très différent du buveur de bière artisanale typique », a déclaré la brasserie. président et fondateur Eric Williams.

Bien que les femmes ne constituent pas la majorité des buveurs de bière artisanale, Williams a remarqué que la population avait pris goût à l’offre qui comprend le lama de guerre à saveur de baies mélangées et le War Possum – pensez à la limonade à la fraise – et les deux ont 5% d’alcool par volume (égal à Budweiser).

« Nous ne disons pas que c’est une bière saine, mais nous disons que c’est une bière que vous devriez boire après avoir couru », a déclaré Williams.

La bière exploite la conscience de la santé

Les bières soucieuses de leur santé ne sont pas totalement nouvelles. Les bières faibles en calories et légères ont gagné en popularité depuis les années 80, lorsque Bud Light est arrivé pour combattre Miller Lite. Michelob Ultra, une bière à faible teneur en calories, de Budweiser, est actuellement la bière n ° 2 aux États-Unis et la bière à la croissance la plus rapide au cours de l’année écoulée, selon les données de vente au détail de NielsenIQ.

Les ingrédients «performants» tels que les électrolytes, les vitamines ou les antioxydants sont devenus populaires mais ne se trouvent pas dans toutes les bières ciblant «les consommateurs les plus soucieux de leur santé», déclare Dave Williams de Bump Williams Consulting de Shelton, Connecticut, qui dessert l’industrie des boissons alcoolisées. .

La croissance fulgurante des seltzers durs – désormais proposée par Anheuser-Busch InBev, Boston Beer Co. (société mère de Samuel Adams Beers et Truly Hard Seltzers), Coors et New Belgium Brewing – est un signe que les consommateurs recherchent des options soucieuses de leur santé, il dit.

Il en va de même pour les bières sans alcool: Athletic Brewing Co., une brasserie artisanale sans alcool fondée en 2017, a vu son activité se multiplier par cinq en 2020, a déclaré le co-fondateur Bill Shufelt.

Faible teneur en alcool et saveur adaptée aux soifs

Un style de vie actif est important pour Geoff Pedder, qui a fondé en 2015 Zelus Beer Co. à Medfield, Massachusetts. Triathlète, coureur et marathonien, Pedder «était toujours convaincu qu’il y avait un marché» pour des bières à faible teneur en alcool et soucieuses de leur santé. La plupart des bières de la brasserie, y compris Weekender, une bière blonde de style allemand, Race Pace New England IPA et Light Into Dark porter sont faites de sels de calcium, de potassium et de sodium.

Zelus a vu les ventes augmenter de 25% en 2020 et étend sa distribution.

«Notre marque consiste essentiellement à bâtir une communauté de style de vie active, un peu comme Michelob Ultra», déclare Pedder. « Ils essaient également de créer une communauté autour de lui. »

Les bières de performance sont-elles une bonne option après l’entraînement?

Les brasseurs et autres fabricants de boissons sont essayer de rendre les boissons alcoolisées « plus » fonctionnelles « , a déclaré Ginger Hultin, nutritionniste et propriétaire de Champagne Nutrition, à USA TODAY.

Ce faisant, il existe actuellement une large gamme de produits sur le marché; certains sont alcooliques, d’autres non. Quoi qu’il en soit, beaucoup sont destinés aux athlètes pour la récupération et l’hydratation.

« Ce que je vois sur le marché, ce sont des additifs et des ingrédients tels que des graines de chia, du pollen d’abeille, de la citronnelle ou d’autres herbes / épices, du cassis, du citron vert ou d’autres fruits ou baies et des électrolytes ajoutés comme le sel », a déclaré Hultin, notant ces éléments sont courants dans les boissons pour sportifs mais nouveaux dans la catégorie des bières.

Bien que l’idée d’une bière fraîche après un jogging du vendredi après-midi puisse être séduisante, ce n’est peut-être pas le choix optimal pour la réhydratation.

« La chose la plus importante pour la récupération d’une activité d’endurance est certainement l’hydratation avec de l’eau (et des électrolytes si nécessaire en fonction de l’activité) et de la nourriture », a déclaré Hultin. « Mon conseil est de se concentrer sur ces aspects de base de l’alimentation de votre sport et de profiter d’une bière – régulière ou » performance « , si vous l’appréciez. »

Hultin a ajouté que profiter avec modération est la clé.

Même si ses bières contiennent des électrolytes, Zelus Beer Co. ne vante pas l’aspect régénérateur, le fondateur Pedder déclare: « La bière est un diurétique. La réalité est que vous devez atteindre un niveau d’alcool très bas pour éliminer l’effet diurétique de l’alcool. . Nous n’atteignons pas ces niveaux. «

Fidélité des amateurs de bière

Les brasseries artisanales s’adressent également aux buveurs soucieux de leur forme physique. En 2017, la Dogfish Head Craft Brewery of Delaware a lancé la SeaQuench Ale, composée de sels de mer et de minéraux, notamment du calcium, du chlorure, du magnésium, du potassium et du sodium pour apaiser la soif et remplacer les électrolytes perdus.

Sorti environ un an plus tard, Slightly Mighty IPA, une bière faible en alcool (4% ABV) avec seulement 95 calories et 3,6 grammes de glucides – l’équivalent de Michelob Ultra – est l’IPA hypocalorique la plus vendue, avec des ventes qui ont plus que doublé en l’année dernière, selon NielsenIQ. Une IPA typique peut contenir jusqu’à 200 calories ou plus.

Le co-fondateur de la brasserie, Sam Calagione, a déclaré que Dogfish Head fabriquait sa première «bière de style de vie active», une bière blanche à 4,8% de style belge appelée Namaste, il y a plus de dix ans, initialement à servir après des séances de yoga en brasserie.

Harpoon a sorti son Rec. League hazy pale ale en 2019 comme option pour les buveurs soucieux de leur santé, avec des ventes en hausse de près de 50% l’année dernière, selon NielsenIQ.

Une récente enquête auprès des consommateurs commandée par la brasserie a validé sa stratégie. Les ingrédients meilleurs pour la santé étaient plus importants qu’il y a un an pour près d’un tiers (31%) des 949 consommateurs interrogés. Des ingrédients plus sains étaient plus importants pour les milléniaux, ceux âgés de 27 à 41 ans (52%), que pour les GenXers, âgés de 42 à 56 ans (26%).

Facteurs considérés comme importants par les consommateurs pour des options plus saines: nombre de calories (28%), glucides et sucres (28%), ingrédients nutritionnels (27%) et teneur en alcool (27%).

« Les bières de performance sont une tendance croissante qui ne montre aucun signe de ralentissement de sitôt », a déclaré Steven Pauwels, maître-brasseur de Boulevard Brewing à Kansas City, Missouri, qui a publié 4,1%, 99 calories, Easy Sport Rally Ale infusée d’électrolyte après son directeur de brassage a fait un petit lot pour son groupe de course. « Il y a une nette évolution chez les jeunes consommateurs pour vivre une vie active et saine, tout en appréciant également une affinité pour la bière artisanale. »

