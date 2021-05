« Bienvenue de retour »: les avocats revendiquent la victoire au cas où l’échantillon de dopage de l’haltérophile russe Bochkov médaillé d’il y a six ans

Le médaillé de bronze du monde 2018 Bochkov a été suspendu du sport après qu’un échantillon de 2015 se soit révélé contenir des traces d’un agent anabolisant interdit, mettant ainsi son impressionnante carrière en suspens l’année dernière.

Dans un message plein d’autosatisfaction, le groupe d’avocats à qui il s’est adressé a déclaré avoir étudié les conclusions tirées par le laboratoire de contrôle et l’Agence mondiale antidopage (AMA) et participé à « une longue correspondance avec RUSADA sur la question des preuves collectées et nouvelles. »

« Nos spécialistes ont fait un excellent travail » a déclaré une déclaration de Klever Consult sur le défi auquel ils ont été confrontés.

Voir ce post sur Instagram Un post partagé par Rodion Bochkov (@rodion_105)

« L’affaire a été encore compliquée par le fait qu’environ cinq ans se sont écoulés depuis la livraison de l’échantillon controversé, qui en soi a lié les mains des deux parties en termes de collecte de la base de preuves », ils ont dit.

« Le résultat de nos nombreux mois de travail a été une victoire au sein de la commission disciplinaire antidopage RUSADA, dont nous avons apparemment réussi à convaincre les membres que le rapport du laboratoire d’un échantillon positif n’était pas tout à fait correct,

« Nous souhaitons à Rodion de belles victoires sur les plateformes. Bon retour au sport.

Le joueur de 27 ans a terminé deuxième aux Championnats d’Europe en Géorgie en 2019 et quatrième aux championnats du monde la même année, battant tous ses rivaux avec l’une de ses tentatives d’épaulé-jeté.