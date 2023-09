Bienvenue dans Wrexham saison 2 : interview d’Humphrey Ker

Notre entretien exclusif avec le directeur exécutif du Wrexham AFC Club, Humphrey Ker, met en lumière plusieurs sujets fascinants impliquant le phénomène mondial qu’est le Wrexham Association Football Club. Ker, qui est responsable de faire de Rob McElhenney un fan de football et finalement de devenir copropriétaire de Wrexham aux côtés de Ryan Reynolds, répond aux questions sur qui est responsable de la création de la magie de Welcome to Wrexham (la saison 2 sera lancée le 12 septembre 2023 sur FX ).

Faites un voyage avec nous à travers Welcome to Wrexham saison 2 alors que Ker explique si le succès de la série aux États-Unis l’a surpris, la décision de ne pas inclure de spoilers dans la saison deux, ses expériences de rencontre avec des gens du monde entier en dehors de l’hippodrome, et quels sont les projets mondiaux de Wrexham.

Interview d’Humphrey Ker : Saison 2 de Welcome to Wrexham

