Aujourd’hui marque un jour important dans l’histoire de Tech Advisor alors que nous déplaçons notre marque vers un domaine global .com. Bienvenue à notre pendaison de crémaillère!

En apparence, ce changement peut sembler si petit qu’il est insignifiant – juste quelques caractères manquants et un «m» supplémentaire dans la barre d’adresse de votre navigateur. Mais, pour nous, le déménagement signifie bien plus.

Ceux d’entre vous qui ont suivi Tech Advisor tout au long de son héritage de 25 ans savent déjà qu’à l’été 2017, nous avons changé notre nom de PC Advisor à Tech Advisor. PC Advisor avait une réputation bien établie, pour son magazine imprimé mensuel et plusieurs millions de membres de la communauté des forums (RIP), il était donc considéré comme une initiative audacieuse à l’époque.

Mais ces temps changent constamment, et jamais plus que dans le domaine de la technologie grand public. Nous avons reconnu que la demande pour les ordinateurs de bureau traditionnels diminuait, tandis que les smartphones, tablettes et ordinateurs portables devenaient rapidement le nouvel ordinateur personnel. Nous avons changé notre objectif pour correspondre, en donnant la priorité à notre couverture des appareils mobiles, mais en continuant à fournir des commentaires d’experts sur des sujets aussi divers que la technologie portable, l’informatique, la maison et les appareils intelligents, le divertissement et les jeux, l’audio, les accessoires, la sécurité, les logiciels et les services.

Aujourd’hui, alors que nous passons de .co.uk (un domaine spécifique à un pays) à une adresse .com mondiale, nous reconnaissons que notre public est également en train de changer – changé, en fait … Je pense que quelqu’un a oublié de nous envoyer le mémo.

Nous espérons que vous aurez remarqué toutes les améliorations que nous avons apportées au site au cours des 18 derniers mois, en prenant en compte vos commentaires pour réduire le nombre d’annonces, accélérer le site, améliorer l’expérience utilisateur globale et écrire plus sur le les choses qui vous intéressent. Nous mettons vous, le lecteur, en premier dans tout ce que nous faisons. C’est une évidence, non?

La prochaine étape de ce processus en cours consiste à reconnaître que Tech Advisor ne s’adresse plus uniquement à un public britannique. Nos lecteurs viennent du monde entier et le passage à TechAdvisor.com devrait nous permettre de vous joindre plus facilement.

Les produits technologiques que nous couvrons et les conseils d’achat, trucs et astuces que nous proposons ne sont pas exclusifs à ceux du Royaume-Uni. Vous avez peut-être remarqué que nous ajoutons des prix américains à nos avis et tests de groupe depuis un certain temps, mais nous nous engageons à améliorer la satisfaction de nos lecteurs en Australie, au Canada, en Inde, en Europe et partout ailleurs – et non seulement dans les prix, mais aussi dans le contenu lui-même.

Cette décision intervient pendant une période de grands changements au sein de la société mère de Tech Advisor, IDG Communications. Au cours des 50 dernières années, IDG a exploité des entreprises indépendantes dans quelque 97 pays, mais en 2021, notre équipe éditoriale grand public fonctionne désormais comme une machine astucieuse, avec des journalistes experts en technologie au Royaume-Uni, aux États-Unis, en Australie, en France, en Espagne, en Allemagne et en Pologne. , La Suède et au-delà. Nous n’avons jamais été aussi bien équipés pour produire du contenu de haute qualité pour un public véritablement mondial.

En tant que tel, Tech Advisor rejoint désormais ses sites sœurs en tant que l’une des quatre premières marques mondiales de technologie grand public d’IDG. Les trois autres sont PCWorld, qui reste engagé à 100% dans le gadget technologique le plus polyvalent de l’histoire de l’humanité (le PC), Macworld, la source essentielle pour les utilisateurs passionnés d’Apple, et TechHive, notre marque dédiée à la maison intelligente et au divertissement à domicile.

J’espère que vous apprécierez que la technologie requise pour rendre tout cela possible est plus compliquée que quelques ajustements dans la barre d’adresse, et nous travaillons aussi vite que possible pour aplanir les petits problèmes qui pourraient survenir.

N’hésitez pas à me laisser un message (ou à contacter l’un des membres de l’équipe) si vous remarquez quelque chose de mal – cela nous aidera à résoudre les problèmes beaucoup plus rapidement.

Mais, pour l’instant, bienvenue sur TechAdvisor.com!