Une ville en difficulté contre Amazon; l’héritage et la classe moyenne; la «taxe noire» et plus encore.

Alors que 2020 touchait à sa fin, le chômage a plafonné à 9,8 millions de personnes, 40 millions d’Américains étaient au bord de l’expulsion, et les dirigeants des poids lourds des affaires du pays se réjouissaient de leur année exceptionnellement prospère.

Avec chaque pic et accalmie de Covid-19 au cours de la dernière année, les coutures de l’économie américaine se sont un peu plus séparées. Les riches – y compris presque toutes les 50 entreprises les plus prospères du pays, selon le Washington Post – sont devenus exponentiellement plus riches. Tous les autres sont devenus plus au chômage, plus instables économiquement, plus effrayés, plus pauvres.

La question de l’argent du point culminant ne concerne pas nécessairement Covid-19, nécessairement. Il s’agit, cependant, de tout le monde – ceux pour qui la dette est une force oppressive, ceux dont la seule option pour rester en emploi était de risquer leur santé, ceux dont la seule chance de ne pas descendre plus loin dans l’échelle économique est l’intervention du gouvernement , la chance.

Leur instabilité est d’autant plus frappante face à la richesse phénoménale générée pendant la pandémie. L’économie américaine ressemble aujourd’hui à une richesse obscène et à une dette débilitante et rien entre les deux.

C’est au centre de cette tension que se trouve le numéro de mars de The Highlight.

Avec une compréhension approfondie de l’iniquité croissante, les travailleurs de l’entrepôt de distribution d’Amazon à Bessemer, en Alabama, ont discrètement commencé à s’organiser l’année dernière, pendant la pandémie. Pour notre article de couverture, le journaliste syndical Kim Kelly s’est rendu à Bessemer pour rencontrer des travailleurs afin de comprendre pourquoi cette ville spirituelle du Sud est la première à aller aussi loin dans son effort d’organisation – une bataille que le commerce électronique Goliath mène avec acharnement. Les travailleurs et les organisateurs lui ont dit qu’un salaire de 15 ou 16 dollars n’est pas ce qui les motive – bien que le fondateur d’Amazon, Jeff Bezos, ait gagné 75 milliards de dollars en 2020 – mais la moralité. Les syndicats, cependant, ont tendance à maintenir les salaires plus élevés; des villes comme Bessemer ont désespérément besoin de stabilité. Dans une semaine seulement, leurs votes sur l’opportunité de se syndiquer seront comptés; s’ils réussissent, ce sera un moment marquant pour les travailleurs, susceptible de déclencher des efforts similaires parmi les travailleurs de la technologie à travers le pays. Mais pour l’instant, il n’y a que Bessemer.

Le mot «héritage» ressemble à quelque chose pour les très riches, mais la vérité est que pour un cinquième des Américains, un petit cadeau de 10 000 $ ou 20 000 $ d’un être cher est tout ce qui les aide à maintenir une emprise ténue sur leur situation économique. Avec le vieillissement des baby-boomers, ce nombre pourrait augmenter; On s’attend à ce que des milliards de dollars soient passés d’une génération à l’autre dans les années à venir dans ce que l’on appelle généralement «le grand transfert de richesse». Mais qui héritera de tout cet argent et que leur réserve-t-il? Meredith Haggerty de Vox s’est entretenue avec plusieurs personnes qui ont hérité de la richesse (ou s’attendent à le faire) sur les coûts émotionnels et économiques liés à l’entrée en argent.

Le revers de la médaille de l’héritage d’argent, bien sûr, c’est de savoir qu’il n’y a pas de transfert de richesse à venir, pas de richesse générationnelle à proprement parler, pas d’aide familiale du tout. Dans un essai personnel, Lynette Khalfani Cox, écrivain et coach en argent, explore la lutte pour être le premier de sa famille à générer de la richesse et sa propre relation avec la soi-disant «taxe noire» – l’argent que les Noirs américains doivent souvent fixer de côté pour aider les membres de la famille. Pour de nombreux Afro-Américains, écrit-elle, le cycle de faible richesse, de faible revenu et de dépendance familiale continue de présenter des obstacles sur la voie de la prospérité.

Pour de nombreuses personnes de couleur, cette voie commence par une dette étudiante. C’est l’une des raisons pour lesquelles certains font pression sur l’administration Biden pour qu’elle annule une partie ou la totalité de la dette étudiante fédérale, de sorte que l’avenir économique de dizaines de millions de personnes ne commence pas si profondément dans le trou qu’ils ne se creuseront jamais. «L’ampleur du problème et ses effets sur la vie ont fait de l’annulation de la dette étudiante une conversation beaucoup plus importante dans la politique dominante», écrit Emily Stewart de Vox. Mais ceux qui se noient dans des dizaines de milliers de dollars de dettes étudiantes en profiteront-ils vraiment si elle est anéantie en masse? Et le pardon signifie-t-il plus d’argent à consacrer à l’achat d’une maison, à la vie de famille ou à l’entrepreneuriat? Les réponses, disent les économistes de tous bords, sont étonnamment complexes.

Et enfin, Joyce Rice et Kevin Moore examinent de près comment la dette peut détruire une vie de manière déchirante, y compris en mettant les débiteurs dans le pipeline des prisons. Les pères fondateurs ont délibérément tenté de mettre fin aux «prisons des débiteurs» d’autrefois, mais une nouvelle version plus virulente a refait surface, et la bande dessinée de Rice et Moore explique comment.



