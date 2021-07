Bienvenue dans le numéro des écoles du Highlight

Ce mois-ci, les Centers for Disease Control and Prevention ont rendu le genre de directives ambivalentes pour la réouverture des écoles qui font frémir les parents. Les écoles devraient rouvrir complètement cet automne, a déclaré l’agence, suggérant qu’une fin rapide était en vue d’une épreuve de 15 mois qui, à un moment donné, a laissé 55 millions d’enfants américains confrontés à une éducation bootstrap.

Mais l’agence a laissé ouverte la question de savoir si les masques, la distanciation sociale et d’autres mesures de protection devaient être obligatoires, laissant le soin de définir les détails aux dirigeants et administrateurs locaux déjà confus par des mois de renversements et, maintenant, la menace émergente de la variante delta. Et ainsi, à quelques semaines des cloches d’ouverture, les parents, les enseignants et les enfants eux-mêmes se préparent à l’incertitude de retourner en classe au milieu d’une pandémie persistante.

C’est dans ce genre d’environnement – ​​dans le « vide d’information » créé par Covid-19, écrit Anna North de Vox – qu’un nouveau type d’expert a émergé pour influencer les politiques et les pratiques à travers le pays. Et en ce qui concerne les écoles, aucune n’a plus d’influence que l’économiste de l’Université Brown Emily Oster. Longtemps experte en parentalité, Oster a plongé dans la crise sanitaire lorsqu’elle a commencé à collecter des données sur Covid-19 dans les écoles et a appelé à leur réouverture. Cela n’a pas été sans controverse.

Dans le numéro de ce mois-ci du Highlight, nous plongeons en profondeur dans les écoles, et notre article de couverture se penche sur Oster et son influence. « Nous sommes essentiellement confrontés à cette menace existentielle pour la scolarisation de tous ces enfants et la santé publique », a déclaré Oster à North de sa motivation au début de la pandémie, « et les meilleures données que le CDC peut rassembler à ce sujet ont été mises ensemble par un professeur dans son sous-sol.

Toujours dans ce numéro, l’auteur et journaliste Rainesford Stauffer examine comment l’université est vendue comme une expérience de croissance de quatre ans mieux vécue par les jeunes enfants riches, bien que cela ne reflète guère la réalité. Lorsque Stauffer a demandé aux sujets si c’était vraiment «les quatre meilleures années de votre vie», peu ont répondu oui, notant plutôt les dépenses éreintantes, le risque de dangers sociaux, notamment la toxicomanie et les agressions, et les déceptions qui ont suivi. Et Stauffer connaît les pièges de cette fausse représentation du collège. Elle-même avait une relation délicate avec le fait d’être une étudiante «traditionnelle» – elle a abandonné.

Kristin Henning, professeure de droit et experte en justice pour mineurs à Georgetown, examine l’essor du maintien de l’ordre dans les écoles et comment, pour les enfants de couleur en particulier, il a transformé les salles de classe en centres de détention où commence une vie de criminalisation. Alors, demande-t-elle dans un extrait de son nouveau livre La rage de l’innocence, Columbine et d’autres fusillades dans les écoles étaient-elles à l’origine du boom des « responsables scolaires » ? Ou est-ce que quelque chose d’autre est en jeu ?

Et enfin, nous nous amusons dans un lycée de Los Angeles qui se transforme chaque week-end en une Mecque vintage pour les jeunes, et partageons une histoire illustrée du déjeuner scolaire durablement fade et à peine changé.

Comment Emily Oster est devenue l’une des voix les plus respectées – et vilipendées – de la pandémie

Alors que les écoles se préparent enfin à rouvrir largement, l’économiste et experte parentale de l’Ivy League réfléchit à son rôle très influent et polarisant.

Par Anna Nord

Paige Vickers pour Vox

Les quatre meilleures années de votre vie ? (mardi à venir)



L’abandon m’a aidé à voir les mensonges qu’on nous a vendus au sujet de l’expérience universitaire.

Par Rainesford Stauffer

Des flics à la porte de la cour d’école (à venir mercredi)



Comment le nombre de policiers dans les écoles a monté en flèche au cours des dernières décennies – et a contribué à une éducation déchirante pour les jeunes noirs et bruns.

Par Kristin Henning

Le marché aux puces préféré de LA est un paradis de la mode pour adolescents (à venir jeudi)



Que porte un lycéen cool de nos jours ? Pour la génération Z, le style qui définit est qu’il n’y en a pas.

Par Indya Brown

Ally Shwed pour Vox

Pourquoi les déjeuners scolaires ont l’air d’être figés dans le temps (à venir vendredi)



L’histoire fascinante qui explique pourquoi les étudiants d’aujourd’hui mangent encore des pizzas carrées et des frites ondulées, avec des briques de lait.

Par Ally Shwed