Illustration photo par Michael Waraksa pour Vox / Getty Images

Pourquoi le temps s’est senti déformé cette année, plus un compte rendu de la valeur (ou non) du travail des femmes, une ode aux heures passées aux jeux vidéo, et plus encore.

Y a-t-il déjà eu une année au cours de laquelle nous avons ressenti le passage du temps avec autant d’intensité?

À bien des égards, 2020 n’a même vraiment commencé qu’à la mi-mars, alors qu’une grande partie du monde s’est arrêté et s’est réfugié. Si au début on espérait une résolution rapide, quelques semaines tout au plus, on a vite commencé à compter le temps qui passe en mois, en vendredi soir gaspillé, en cheveux gris et pouces de tour de taille et vacances manquées.

Alors que 2020 arrive à une conclusion lente et légèrement optimiste, The Highlight consacre son numéro de fin d’année au temps – à quel point il est devenu élastique, comment nous l’avons dépensé, les événements de notre vie qui illustrent à quel point nous en avons vraiment peu. Dans quatre essais et une bande dessinée, les écrivains racontent les histoires de notre temps au sens collectif et personnel.

Pour notre article de couverture, la journaliste scientifique Shannon Stirone examine notre nouvelle compréhension du temps à travers le prisme de la science et du cosmos lui-même. Nous sommes une espèce tournée vers l’avenir, biologiquement encline à aller de l’avant, écrit-elle. Comme cette année nous a dépouillés de notre sens collectif de ce qui nous attend, est-il étonnant que nous nous sentions mal?

De plus, au cours des 12 derniers mois, la rédactrice en chef adjointe de The Goods, Alanna Okun, s’est dispensée de savoir comment nous sommes «censés» passer du temps (être productifs, être présents, contribuer à la société), et a plutôt consacré un nombre d’heures choquant se perdre dans les réalités alternatives des jeux vidéo. Ce qu’elle a découvert, c’est la glorieuse indulgence de voler quand notre propre monde n’est pas nécessairement là où l’on veut être.

Dans d’autres essais, les écrivains cherchent des réponses: pour Tiffanie Drayton, c’était comment capturer et préserver le temps après des années passées éveillées la nuit à craindre pour elle-même et sa famille au milieu du racisme systémique de l’Amérique. Pour Martha M. Crawford, il s’agissait de se demander comment on passe son temps quand on se rend compte qu’une autre année de vie n’est pas acquise.

Enfin, Aubrey Hirsch explore comment la pandémie a remodelé la vie des femmes de manière significative et mesurable, provoquant un exode des femmes du marché du travail, une réduction des heures de travail des femmes et le sentiment étrange que le temps des femmes – soudainement, inexplicablement – compte moins.

À l’aube d’une nouvelle année, alors que penser à l’avenir est inévitable, nous pouvons le dire avec une certaine certitude: 2020 a été une distorsion temporelle, et elle aura une résonance pour les années à venir.



Getty Images



2020 était une distorsion temporelle

Était-ce un an, un jour ou un millénaire? La science offre des indices sur les raisons pour lesquelles cela ressemble à tout ce qui précède.

Par Shannon Stirone





Qu’est-ce que 2020? Pour moi, c’était des jeux vidéo.

1 200 heures plus tard, je ne regrette rien.

Par Alanna Okun



Getty Images



Le racisme a fait des ravages en jours, mois et années volés. J’avais fini d’attendre.

Fatigué du temps qui m’a été enlevé, j’ai décidé de quitter l’Amérique.

Par Tiffanie Drayton





La pandémie oblige les femmes à quitter le marché du travail rémunéré en masse

Une bande dessinée sur comment – entre la garde d’enfants et l’école à la maison – heure après heure, le temps des femmes vaut moins.

Par Aubrey Hirsch