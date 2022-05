Bienvenue dans le numéro de mai de The Highlight

Il y a environ un an, le gouvernement a commencé à envoyer des paiements de centaines de dollars par mois, sans aucune condition, à un large éventail de parents américains. En réponse à la pandémie de Covid-19, l’élargissement du crédit d’impôt pour enfants a eu un effet immédiat et saisissant sur la sécurité économique de millions d’enfants, les sortant brièvement de la pauvreté – jusqu’à ce que les paiements cessent à la fin de l’année dernière.

La fin brutale de l’expérience réussie de l’Amérique pour aider les familles et les enfants n’est qu’une des conversations nationales que nous explorons dans le numéro de ce mois-ci de Highlight.

L’une des histoires les plus pressantes de notre époque est l’avenir de l’avortement légal ; le projet d’avis de la Cour suprême qui a fait l’objet d’une fuite ce mois-ci a laissé de nombreux Américains envisager la chute de Roe contre Wade et la fin effective de l’avortement dans environ la moitié des États américains. Les experts disent que l’avortement médicamenteux deviendra la meilleure option pour celles qui souhaitent mettre fin à leur grossesse dans les premières semaines, dans l’intimité de leur domicile, parfois sans jamais se rendre dans une clinique, ce qui rend les femmes enceintes à la fois patientes et prestataires. Tous ces développements, écrit Anna North dans notre article de couverture, créent un schisme au sein du mouvement anti-avortement, avec une nouvelle garde plus radicale qui se prépare pour les prochaines batailles au moment même où le mouvement remporte l’une de ses plus grandes victoires.

Pendant des siècles, les collectionneurs de papillons – également appelés lépidoptéristes – ont poursuivi leurs carrières avec un ensemble standard d’équipements : flacons d’alcool, briques de cyanure, épingles métalliques, bocaux, filet à papillons. Maintenant, alors que les scientifiques commencent à documenter ce qui semble être un taux alarmant de mortalité des insectes, beaucoup remettent en question cette stratégie. Est-il simplement temps de profiter des avancées technologiques et d’épingler les papillons avec des jumelles et des appareils photo, à la place ?

L’herboristerie a une longue histoire dans les Appalaches, et aujourd’hui, malgré la popularité croissante des suppléments végétaux dans les armoires à pharmacie américaines – pensez à l’échinacée, au ginseng et au millepertuis – ceux qui cultivent et récoltent des herbes indigènes dans les Appalaches sont confrontés à la fin d’un ère. Nous avons dépêché un journaliste dans les forêts du Kentucky pour en savoir plus sur l’herboristerie et sur la façon dont la surexploitation et le déclin de la population menacent cette pratique de longue date.

Et enfin, nous regardons la montée des emo muscle boys de nos plus grands films et émissions de télévision. De John Cena à Jason Momoa en passant par Dave Bautista, ce nouveau trio d’amis himbo volumineux embrasse notre compréhension croissante que les hommes peuvent aussi pleurer. Cette nouvelle vague d’Adonis anhédoniques représente-t-elle donc une rupture substantielle avec le passé ?

L’impact profond de donner un peu plus d’argent aux familles américaines

Six mois de paiements ont sorti des millions d’enfants de la pauvreté. Puis ils se sont arrêtés.

Par Marin Cogan

Tuer ou ne pas tuer : le papillon pendant « l’apocalypse des insectes »

Est-il toujours éthique de collecter des papillons pour la science ?

Par Joanna Thompson

La montée du grand homme sadboi (à venir mercredi)

De John Cena à Jason Momoa, nos stars de cinéma les plus musclées sont aussi de plus en plus les plus vulnérables.

Par Emily St James

Le mouvement anti-avortement est sur le point de gagner. Même eux ne sont pas prêts pour la suite. (à venir jeudi)

La poste-Chevreuil le paysage ne ressemblera à rien d’autre.

Par Anna Nord

Dans les Appalaches, une course pour préserver la pratique de la phytothérapie (Vendredi à venir)

Même si le ginseng, le millepertuis et d’autres herbes gagnent en popularité, la région a du mal à maintenir sa pratique ancestrale de l’herboristerie en vie pour une nouvelle génération.

Par Alex Schechter