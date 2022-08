Bienvenue dans le numéro de l’amitié du point culminant

L’amitié, un fondement méconnu de la vie américaine, a discrètement décliné au cours des 30 dernières années. L’année dernière, l’American Perspectives Survey a rapporté que 12% des Américains déclarent maintenant ne pas avoir d’amitiés proches, contre 3% en 1990. Les raisons à cela sont multiples. Les Américains sont plus mobiles, se déplaçant souvent pour des carrières et travaillant plus d’heures. La parentalité a radicalement changé, exigeant plus de temps et de ressources des adultes. Covid-19, avec ses confinements et ses distanciations sociales, a encore fracturé les relations : près de 50 % des Américains ont déclaré avoir perdu le contact avec leurs amis pendant la pandémie persistante.

Pour le numéro d’août, le Highlight s’est associé à Even Better pour examiner l’état de l’amitié américaine. À travers des interviews, des instantanés opportuns, des articles de service, et plus encore, les auteurs de Vox explorent les questions suivantes : comment nous considérons-nous comme des amis et de quoi avons-nous besoin de l’amitié au milieu des énormes changements dans notre accès aux médias sociaux, aux modèles de migration, aux villes étalement et autres changements culturels? Qu’advient-il de la culture, de notre santé et de nos systèmes de soutien lorsque l’amitié s’estompe, et quand cela nous sert-il mieux de laisser partir cette amitié ? Enfin, si les Américains décentrent l’amitié – dans nos propres vies et dans la sphère culturelle plus large – cela pourrait-il également saper la société ?

Dans notre article de couverture, le personnel de Vox a interviewé plusieurs amis de différents horizons au sujet de leurs amitiés et de ce que signifie en créer et en préserver une à l’ère moderne. Ce que nous avons découvert, c’est que les amitiés profondes jouent souvent un rôle primordial, même par rapport aux relations amoureuses, dans la tapisserie d’une vie. Ces amitiés ont décliné et grandi, se sont remises de blessures et de traumatismes, mais se sont toujours révélées singulièrement épanouissantes.

Cependant, toutes les amitiés ne peuvent pas être préservées. Les gens déménagent dans de nouvelles villes ou fondent des familles et se séparent ; certains liens sont brisés par des points de vue et des idéologies différents, et d’autres implosent avec des arguments et des sentiments blessés. Bien qu’il existe de nombreux guides pour savoir quand mettre fin à une relation, peu existent pour les amitiés. La journaliste principale d’Even Better, Allie Volpe, examine comment nous pouvons évaluer s’il est temps d’en laisser partir un.

L’amitié a également un rôle puissant dans la société en général – la philosophe Hannah Arendt a postulé dans des écrits qui ont encore une résonance aujourd’hui qu’elle peut nous aider à repousser la tyrannie, écrit la journaliste culturelle principale Alissa Wilkinson. Cela pourrait également conjurer le fléau de la solitude, si seulement, écrit Future Perfect Fellow Muizz Akhtar, nous pourrions arrêter de concevoir des villes pour encourager la conduite – nous laissant vouloir le genre de rencontres spontanées qui peuvent s’épanouir en quelque chose de plus.

Lisez tout cela et plus ci-dessous.

Hanna Barczyk pour Vox

Pourquoi l’amitié est différente de toute autre relation que nous avons

Alors que son rôle dans la société s’estompe, Vox a demandé à six personnes de nous dire pourquoi leur amitié est importante – et pourrait bien être la relation la plus significative de leur vie.

Par Marin Cogan, Alex Abad-Santos et Lauren Katz

Shanée Benjamin pour Vox

Cette amitié est-elle terminée ? (à venir mardi)

Les ruptures platoniques peuvent être tout aussi douloureuses que les ruptures romantiques.

Par Allie Volpé

Getty Images/Vetta

Le pouvoir politique radical de l’amitié (à venir mardi)

Cela peut nous aider à repousser la tyrannie. Les légendaires cocktails de la philosophe Hannah Arendt en étaient la preuve.

Par Alissa Wilkinson

Getty Images

Comment faire des bavardages quand vous détestez les bavardages (à venir mercredi)

À la défense de la forme conversationnelle tant décriée.

Par Rebecca Jennings

Amanda Northrop pour Vox; Getty Images

Trop d’Américains vivent dans des endroits construits pour les voitures – pas pour les relations humaines (à venir jeudi)

Comment l’urbanisme a contribué au grand démantèlement de l’amitié moderne.

Par Muizz Akhtar

Denis Novikov/Getty Images/iStockphoto

Le guide de l’introverti pour vraiment profiter d’une fête (vendredi)

Il s’agit de gérer votre batterie sociale.

Par Eliza Brooke