Bienvenue dans le numéro de juillet de The Highlight

Au cours des trois derniers étés, les Américains – désespérés d’échapper aux quarantaines pandémiques et toujours gênés par des voyages internationaux limités – ont passé leurs étés sur la route. Le résultat a signifié beaucoup plus de conducteurs sur les autoroutes du pays, plus d’exploration de notre propre arrière-cour et plus de connexion avec la géographie.

Nos escapades estivales, ainsi que la géographie et notre lien avec elle, ont été la source d’inspiration lâche pour le numéro de ce mois-ci de The Highlight. Notre article de couverture met en évidence une route très spécifique de Floride, l’US-19, qui a été, pendant des années, une source de consternation locale en raison du danger qu’elle représente pour les conducteurs, et les piétons en particulier. Pendant ce temps, à l’échelle nationale, les preuves s’accumulent que l’Amérique connaît une crise de décès de piétons qui a atteint un nouveau pic inquiétant au cours des deux dernières années. Le correspondant principal de Vox, Marin Cogan, s’est rendu à l’US-19 pour comprendre comment une puissante combinaison de la pandémie, d’infrastructures suburbaines, de VUS plus gros et d’autres forces systémiques pourrait contribuer à l’augmentation rapide du nombre de décès de piétons – en Floride et à travers les États-Unis.

L’Ouest et la tradition qui l’entoure ont inspiré la photographe Gabriela Hasbun, qui, lors d’une visite fortuite à l’arrêt Bill Pickett Invitational Rodeo en Californie en 2007, a découvert une culture de cow-boy noir étonnamment moderne et inclusive qui remet en question l’image du blanc. cow-boy perpétué par les vieux westerns. (En fait, on estime que les cow-boys noirs représentaient un quart de tous les cow-boys.) Les images de Hasbun, prises sur une décennie, aident à réécrire notre notion de l’Occident, à qui il appartenait et à quoi ressemble la culture du rodéo aujourd’hui.

L’écrivain Addison Del Mastro écrit sur les changements urbains et suburbains depuis des années; Vox l’a chargé de réfléchir à ce qui se passe actuellement dans les banlieues, alors que les travailleurs nouvellement éloignés habitent l’espace qui les entoure plutôt que de faire la navette, et que de plus en plus de milléniaux se tournent vers les banlieues pour que leur argent de logement aille un peu plus loin, faisant grimper les prix à travers le nation. Il constate que le changement provoqué par les nouveaux arrivants pourrait indiquer un changement important dans toute la définition de la vie de banlieue, un changement que nous aurions peut-être dû voir venir.

La plupart des solutions climatiques dont nous entendons parler s’adressent aux propriétaires, qui sont libres d’apporter toutes sortes de modifications à leurs terrains et à leurs bâtiments. Mais les locataires sont beaucoup plus limités – ils doivent compter sur leurs propriétaires pour apporter des changements structurels qui peuvent réduire leur impact sur le climat. Il y a certaines choses que les locataires peuvent faire, écrit Neel Dhanesha.

Nous examinons également les reconnaissances de terres : quelles sont-elles et pourquoi sont-elles partout, des génériques de films aux menus de bar ? Et enfin, il n’y a pas que vous — le monde qui nous entoure est plus bruyant que jamais, et cela a un effet sur votre durée d’attention et votre vie.

Daniel Wagner pour Vox

La route la plus meurtrière d’Amérique



Être piéton aux États-Unis était déjà dangereux. C’est encore pire.

Par Marin Cogan

Gabriela Hasbun

Un rodéo noir réécrit l’histoire de l’Ouest (à venir mardi)



Au Bill Pickett Invitational Rodeo, les cavaliers et les fans noirs apportent un sentiment de cool fanfaron à une culture négligée par les livres d’histoire.

Par Lavanya Ramanathan, photos de Gabriela Hasbun

Lia Lao pour Vox

Et si la banlieue n’était qu’une ébauche ? (à venir mardi)



Le travail à distance, l’arrivée des millénaires propriétaires et d’autres forces peuvent être l’occasion de les refaire pour le mieux.

Par Addison Del Mastro

Shanée Benjamin pour Vox

Les correctifs climatiques s’adressent tous aux propriétaires. Et les locataires ? (à venir mercredi)



Vous n’avez pas besoin d’être propriétaire d’une maison pour faire partie de la solution climatique.

Par Neel Dhanesha

Jessica Rinaldi/Le Boston Globe via Getty Images

La montée des reconnaissances foncières – et leurs limites (à venir jeudi)



De plus en plus d’institutions prennent note des droits des Autochtones à la terre. Est-ce que cela fait une différence?

Par Emily St James

Getty Images

Le pouvoir du silence dans un monde assourdissant (À venir vendredi)



Pourquoi y a-t-il plus de bruit, et plus de types de bruit – et pourquoi cela pourrait ruiner notre concentration.

Par Leigh Marz et Justin Zorn