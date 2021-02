Shreya Gupta pour Vox

Alors qu’une nouvelle année et une nouvelle administration commencent, nous explorons la vie en transition, des nouvelles utopies aux parents qui rebondissent le «baby bust» aux nouveaux venus au Congrès.

Si l’on peut susciter l’optimisme pendant près d’un an dans une pandémie sombre et persistante, le moment est venu de le faire.

C’est une nouvelle année, après tout (bon débarras, 2020!). Près de 20 millions d’Américains ont retroussé leurs manches et ont reçu une dose d’un vaccin Covid-19. Et quelle que soit votre affiliation politique, une nouvelle administration et un Congrès et un Cabinet transformés servent toujours de bouton de réinitialisation pour l’Amérique, chaque visage inconnu rappelant à quel point les possibilités sont ouvertes. Alors, nous croisons les doigts à l’unisson et espérons le meilleur.

Il était logique que le dernier numéro de The Highlight examine la vie dans cette transition ténue. Des communautés magnifiques et éloignées – les nouvelles utopies – où les corona-cationers affluent pour éviter les restrictions (et le nombre élevé de cas de Covid-19), aux futurs parents qui déjouent la tendance pandémique du «baby bust» et tombent quand même enceinte, à L’introduction peu propice des législateurs de premier mandat à Capitol Hill, nous sommes confrontés à un monde en mutation. Avec tant de changements en cours, nous nous sommes aussi tournés vers les poètes pour trouver des mots d’inspiration et de provocation à un moment où les gens ont besoin d’un peu des deux. Et si cela ne vous émeut pas, peut-être qu’un cristal pour susciter une pensée positive le fera.



Getty Images / iStockphoto



La nouvelle utopie

Pour une certaine secte jet-set, de grands espaces avec vue, peu de cas Covid-19 et la liberté de se passer de masque font fureur. Mais qui en paie le prix?

Par Sarah Khan



Sarah Gonzales pour Vox



Poèmes pour une nouvelle année

7 poètes – dont Saeed Jones, Alex Dimitrov et Patty Crane – méditent sur l’année que nous avons eue, celle qui nous attend et notre passé sombre et persistant.

Par Vox Staff



Caroline Brehman / CQ-Roll Call Inc. via Getty Images Représentant Mondaire Jones.

Mondaire Jones à propos de ses débuts «discordants» en tant que législateur de premier mandat

Le démocrate de New York discute du mouvement progressiste croissant dans son parti et de la façon dont l’émeute du Capitole américain façonne ses priorités.

Par Li Zhou



Getty Images / iStockphoto





Getty Images



Nouveau cristal, nouveau toi?

Alors que la popularité apaisante des cristaux se poursuit, l’un d’entre eux – la cornaline – attire ceux qui recherchent l’amélioration de soi et la positivité. Est-ce trop beau pour être vrai?

Par Jaya Saxena



Getty Images



Quel «buste de bébé»? Nouveaux parents et futurs parents sur le choix d’avoir des enfants dans les moments sombres.



«Peut-être que c’est comme une astuce psychologique pour vous sentir mieux, mais je ne le regrette pas.

Par Chris Chafin