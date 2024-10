Bienvenue dans le monde de Mike Kelley : beau, laid, drôle et stupide

Un autre espace abrite la vaste « Reconstruction projective extrascolaire », sur laquelle il a travaillé de 2000 jusqu’à sa mort en 2012. Des vidéos, des sculptures et des installations montrent des lycéens américains d’aujourd’hui recréant des images des annuaires du passé : goths, nerds, reines du drame et les hicks prennent vie, comme les fantasmes de stéréotypes américains persistants.

Au milieu du bruit, je me suis retrouvé attiré par les œuvres plus modestes et tendres de Kelley, dans lesquelles une sorte d’évasion onirique est à la fois triste et romantique. Dans une grande peinture du cosmos, dense d’amas d’étoiles et intitulée « La fabrique de la vie » (1985), des lettres moulées soigneusement placées en haut de la toile épellent un message mélancolique : « La fabrique de la vie, pour montrer son appréciation pour être autorisé à être la seule petite erreur.

Dans « The Banana Man » (1983) – une vidéo sur un personnage d’une émission télévisée pour enfants dont Kelley a entendu parler mais n’a jamais vu – met en scène un protagoniste tragique, laid et imparfait, qui pleure comme un bébé et s’inquiète d’être abandonné. (Aucun autre artiste ne capture à quel point l’enfance peut être solitaire et dégoûtante.)

Une autre vidéo montre un acteur habillé en Superman récitant des extraits de l’œuvre de Sylvia Plath : « Je me suis senti fondre et devenir un petit point noir », cite-t-il dans « The Bell Jar », le roman autobiographique de l’écrivain américain sur une dépression nerveuse chez les adolescentes. « comme un trou dans le sol. » Dans l’œuvre de Kelley, qui (comme Plath) nous a quittés trop tôt, nous descendons là-bas, mais nous retrouvons des poignées d’étoiles.

« En bas, en bas », a-t-il déclaré à propos du processus créatif et de ses défis : « Vous voulez le reflet. Vous voulez une touche de couleur. Vous voulez de l’art. Un soulagement de voir, dans cette exposition, le monde reflété aussi laid, beau, bête et drôle qu’il l’est réellement.

Mike Kelly : Fantôme et Esprit

Jusqu’au 9 mars 2025, à la Tate Modern, à Londres ; tate.org.uk.