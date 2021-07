M. Heredia est un bénévole de 19 ans Maille NYC , une initiative Wi-Fi communautaire à but non lucratif, et il était là pour installer un routeur qui apporterait une connexion Wi-Fi peu coûteuse au bâtiment. La famille de M. Cambridge a déclaré qu’elle en avait marre des prix à prendre ou à laisser pour un service irrégulier que les fournisseurs d’accès Internet semblent s’en tirer dans cette partie de Brooklyn.

Daniel Heredia a jeté un coup d’œil à travers les toits, inspectant les antennes paraboliques abandonnées et les antennes de télévision rouillées de Brownsville, Brooklyn. Vêtu d’une veste de moto et de bottes, il s’est accroupi sur le toit d’Andre Cambridge, essayant de voir s’il avait une ligne de vue dégagée vers l’école communautaire de Riverdale Avenue à 800 mètres. Un grand arbre était peut-être sur le chemin.

M. Heredia s’est accroupi pour fixer le routeur à un évent de plomberie, le positionnant de sorte que le signal Wi-Fi puisse éviter l’arbre en bas du bloc. Une application sur son téléphone a émis un bip pour indiquer la force de la connexion. Plus haut en hauteur et plus rapide était bon. M. Cambridge a sorti son téléphone pour rechercher NYC Mesh parmi les réseaux disponibles. « C’est juste arrivé ! »

Il sauta sur le toit, rayonnant sous les interdictions de Ray et les dreadlocks. L’installation a duré deux heures et a coûté 240 $ pour couvrir l’équipement, plus un pourboire de 50 $ pour M. Heredia, l’installateur.

M. Cambridge a effectué un test de vitesse. « Nous obtenons 80 mégabits en moins et 50 mégabits en plus ! »

M. Heredia a joint les paumes et s’est cogné les épaules avec M. Cambridge. « Bienvenue au Mesh, mon frère, dit-il.

À New York, comme dans la plupart des grandes villes, plus un quartier est riche, plus ses habitants ont probablement d’options de service Internet – et plus les fournisseurs de ces régions sont incités à rivaliser sur le service et les prix. Sur certains blocs de l’Upper West Side, les résidents peuvent choisir parmi quatre transporteurs. À Brownsville, M. Cambridge pouvait choisir entre Altice ou Optimum, qui appartient à Altice. Le service de fibre optique de Verizon, Fios, est censé être disponible dans chaque pâté de maisons, ce qui en théorie stimulerait davantage la concurrence, mais cela n’a pas encore été fait.

Alors qu’une connexion fibre reste la norme d’or, les options « sans fil fixe » comme les routeurs de toit utilisés par NYC Mesh peuvent fournir un signal très puissant pour la plupart des utilisations résidentielles et généralement beaucoup plus rapide et moins cher à déployer. NYC Mesh a une option subventionnée pour les installations, et les membres paient un don mensuel suggéré de 20 $ à 60 $.