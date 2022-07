Bienvenue dans le jeu du monde ! La date de sortie de FIFA 23 annoncée alors que EA dévoile la bande-annonce

Mercredi, Electronic Arts a officiellement dévoilé la bande-annonce de son jeu populaire FIFA 23. Le jeu sortira le 30 septembre avec une pléthore de mises à jour et de modifications. EA a confirmé que FIFA 23 sera la dernière édition de la série FIFA alors que les deux entités mettent fin à leur partenariat de 30 ans. Le jeu sera désormais connu sous le nom de « EA Sports FC ».

FIFA 23 étant la dernière version d’EA avec FIFA, les fans attendaient désespérément d’avoir un aperçu du nouveau jeu. EA a révélé les stars de la couverture des éditions Standard et Ultimate de FIFA 23 plus tôt cette semaine, avec Kylian Mbappe du PSG et Sam Kerr de Chelsea Women servant de visages mondiaux du jeu.

Bienvenue au jeu du monde 🌍

Bienvenue à #FIFA23. Lancement le 30 septembre avec HyperMotion2, les Coupes du Monde de la FIFA masculines et féminines, le football de clubs féminin, le cross-play, et bien plus encore : Pré-commandez maintenant ➡️ https://t.co/YyqDY4nbwv pic.twitter.com/xdGB9EmD9k – EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) 20 juillet 2022

Selon EA, la dernière édition du jeu offrira le gameplay le plus avancé et les modes les plus profonds jusqu’à présent. Le jeu a un certain nombre de mises à niveau et d’améliorations qui augmenteront l’expérience de jeu holistique. La mise à jour la plus importante est la nouvelle fonctionnalité de compatibilité cross-play qui permettra aux joueurs de jouer sur différents appareils. Pour la première fois de l’histoire, le jeu pourrait être joué sur différents appareils – PlayStation 5, Xbox Series X|S Stadia, Xbox One, PlayStation 4 et PC.

Le jeu présente 19 000 joueurs de football de plus de 700 équipes et 30 ligues. L’inclusion significative de clubs féminins avec la Barclays Women’s Super League en Angleterre et la Division 1 Arkema en France a été une étape importante pour FIFA 23. Pour la première fois, les joueurs pourront jouer à la fois les Coupes du monde masculines et féminines dans le même jeu. .

Il existe près de 6000 animations compatibles HyperMotion dans les captures masculines et féminines, permettant aux joueurs de “bouger et jouer de manière plus réactive et réaliste que jamais auparavant”.

D’autres améliorations incluent un nouveau système de dribble technique, une dynamique d’accélération, un tir plus naturel et fluide, un large éventail de nouveaux choix de passes, une physique sur le terrain remaniée, des coups de pied arrêtés retravaillés, une meilleure sensibilisation des joueurs et bien plus encore.

Selon EA, des modifications supplémentaires ont été apportées à FIFA 23 Ultimate Team, au mode Carrière, à VOLTA FOOTBALL, aux clubs professionnels et aux centres d’entraînement. Un nouveau système de coaching a été conçu pour aider les joueurs débutants et inexpérimentés à apprendre les éléments clés du jeu.

Le jeu phare a été créé par EA Roumanie et EA Vancouver et sortira dans le monde entier le 30 septembre 2022. L’édition ultime de FIFA 23 sera disponible en précommande à partir du 27 septembre. Les fans et les joueurs attendent avec impatience de s’essayer à l’un des jeux les plus populaires et les plus complexes au monde.

