Les autorités frontalières ont confisqué des sandwichs et d’autres denrées alimentaires aux conducteurs arrivant aux Pays-Bas en provenance du Royaume-Uni après le Brexit, ont révélé des images télévisées.

« Depuis le Brexit, vous êtes plus longtemps en Europe avec certains aliments », a déclaré un responsable des frontières du port maritime de Hook of Holland à la télévision néerlandaise NPO.

Un chauffeur venant du ferry en provenance de Grande-Bretagne avec des sandwichs au jambon enveloppés dans du papier d’aluminium a été entendu suppliant le garde-frontière: «Pouvez-vous prendre la viande et me laisser le pain?»

Selon les directives du gouvernement britannique destinées aux conducteurs voyageant dans les pays de l’UE: «À partir du 1er janvier 2021, vous ne pourrez plus apporter de POAO (produits d’origine animale) tels que ceux contenant de la viande ou des produits laitiers (par exemple un sandwich au jambon et au fromage) dans l’UE . »

Des problèmes d’approvisionnement alimentaire plus graves après le Brexit sont apparus ces derniers jours. James Withers, directeur général d’Ecosse Food and Drink, a déclaré que les nouveaux systèmes visant à aider les exportateurs à gérer le commerce transfrontalier «échouaient» et que les problèmes prévus s’aggraveraient cette semaine.