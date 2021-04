Quelque chose d’étrange arrive aux travailleurs épuisés du millénaire de type A d’Amérique. Après une année passée à se pencher sur leurs MacBook, à subir des zooms consécutifs entre les pains au levain et les manèges de Peloton, ils retournent les échiquiers soigneusement disposés de leur vie et décident de tout risquer. Certains abandonnent des emplois pépères et stables pour démarrer une nouvelle entreprise, transformer une activité secondaire en un concert à plein temps ou enfin travailler sur ce scénario. D’autres se moquent des mandats de retour au pouvoir de leurs patrons et menacent de démissionner à moins d’être autorisés à travailler où et quand ils le souhaitent. Ils sont encouragés par la hausse des taux de vaccination et la reprise du marché du travail. Leurs comptes bancaires, engraissés par une année d’épargne au logement et la flambée des prix des actifs, ont accru leur appétit pour le risque. Et tandis que certains d’entre eux ne font que changer d’emploi, d’autres quittent complètement le tapis roulant de carrière. Si ce mouvement a un cri de ralliement, c’est «YOLO» – «vous ne vivez qu’une seule fois», acronyme popularisé par le rappeur Drake il y a une dizaine d’années et déployé depuis par de joyeux preneurs de risques. Le terme est un mème parmi les négociants en bourse sur Reddit, qui l’utilisent lorsqu’ils font des paris irresponsables qui rapportent parfois de toute façon. (Le commerce GameStop de cette année était l’archétype YOLO.) Plus largement, il en est venu à caractériser l’attitude qui a capturé un certain type d’employé de bureau ennuyé ces derniers mois.

Pour être clair: la pandémie n’est pas terminée et des millions d’Américains sont toujours en deuil de la perte d’emplois et de leurs proches. Tout le monde ne peut pas se permettre de jeter la prudence au vent. Mais pour un nombre croissant de personnes disposant de coussins financiers et de compétences recherchées, la peur et l’anxiété de l’année écoulée cèdent la place à un nouveau type d’intrépidité professionnelle. J’ai commencé à entendre ces histoires cette année lorsque plusieurs connaissances ont annoncé qu’elles quittaient des emplois prestigieux et bien rémunérés pour poursuivre des projets passionnels risqués. Depuis lors, un filet de mises à jour LinkedIn s’est transformé en torrent. je tweeté à ce sujet, et des dizaines d’histoires se sont déversées dans mes boîtes de réception, toutes des variations sur le même thème de base: La pandémie a changé mes priorités et j’ai réalisé que je n’avais pas à vivre comme ça. Brett Williams, 33 ans, avocat à Orlando, en Floride, a eu son épiphanie YOLO lors d’une médiation Zoom en février. «J’ai réalisé que j’étais assis au comptoir de ma cuisine 10 heures par jour, me sentant misérable», a-t-il déclaré. «J’ai juste pensé: ‘Qu’est-ce que j’ai à perdre? Nous pourrions tous mourir demain. » Il a donc démissionné, laissant derrière lui un poste d’associé et un salaire de grande entreprise pour prendre un emploi dans une petite entreprise dirigée par son voisin d’à côté, et passer plus de temps avec sa femme et son chien.

«Je suis toujours avocat», a-t-il déclaré. «Mais je n’ai pas été aussi enthousiaste à l’idée d’aller travailler depuis longtemps.» Olivia Messer, une ancienne journaliste du Daily Beast, a également démissionné en février, après avoir réalisé qu’un an de couverture de la pandémie l’avait laissée épuisée et traumatisée. «J’étais tellement épuisée et épuisée que je n’avais plus l’impression de savoir comment faire mon travail», a-t-elle déclaré. Donc, Mme Messer, 29 ans, a annoncé son départ et a déménagé de Brooklyn à Sarasota, en Floride, près de ses parents. Depuis, elle écrit à la pige ainsi que des passe-temps comme la peinture et le kayak. Elle a reconnu que tout le monde ne pouvait pas se déraciner aussi facilement. Mais elle a dit que le changement avait été réparateur. «J’ai ce sens créatif renouvelé de ce à quoi ma vie pourrait ressembler et à quel point elle peut être épanouissante», a-t-elle déclaré. Si «languir» est l’émotion dominante de 2021, YOLOing pourrait être la tendance déterminante de la main-d’œuvre de l’année. Une récente Sondage Microsoft a constaté que plus de 40 pour cent des travailleurs dans le monde envisageaient de quitter leur emploi cette année. Blind, un réseau social anonyme apprécié des techniciens, récemment trouvé que 49% de ses utilisateurs prévoyaient de trouver un nouvel emploi cette année. «Nous avons tous eu un an pour évaluer si la vie que nous vivons est celle que nous voulons vivre», a déclaré Christina Wallace, maître de conférences à la Harvard Business School. «Surtout pour les jeunes à qui on a dit de travailler dur, de rembourser vos prêts et un jour vous pourrez profiter de votre vie, beaucoup d’entre eux remettent en question cette équation. Et s’ils veulent être heureux maintenant? » Craignant un exode, les employeurs tentent de remonter le moral et de prévenir l’épuisement professionnel. LinkedIn a récemment donné la majorité de ses employés bénéficient d’une semaine de congé rémunérée, tandis que les employés de Twitter ont droit à un jour de congé supplémentaire par mois pour se recharger dans le cadre d’un programme appelé #DayofRest. Crédit Suisse donné ses banquiers juniors de 20 000 $ «allocations de style de vie», tandis que Houlihan Lokey, une autre entreprise de Wall Street, a donné à bon nombre de ses employés vacances toutes dépenses payées. Les augmentations et les congés peuvent persuader certains employés de rester sur place. Mais pour d’autres, la stase est le problème, et la seule solution est un changement radical.

«C’est comme si nous étions tellement enfermés dans une carrière au cours de la dernière décennie, et c’est notre opportunité de changer de cap», a déclaré Nate Moseley, 29 ans, acheteur chez un grand détaillant de vêtements. M. Moseley a récemment décidé de quitter son emploi de 130 000 $ par an avant le 1er juin – date à laquelle son entreprise exige que les travailleurs retournent au bureau. Il a créé une feuille de calcul Excel appelée «Crise de la fin des années 20», qu’il a remplie d’options potentielles pour son prochain mouvement: prendre un cours de codage, commencer à exploiter Ethereum, rejoindre une campagne politique 2022, déménager dans les Caraïbes et ouvrir une entreprise de tourisme. Il la regarde régulièrement, dit-il, ajoutant de nouveaux avantages et inconvénients pour chaque option. «L’idée de revenir directement à la configuration pré-Covid semble si peu attrayante après cette dernière année», a-t-il déclaré. «Si ce n’est pas maintenant, quand vais-je faire ça?» Les ouvriers désillusionnés avec de l’argent à revendre ont toujours été intrigants. Et il est possible que certains de ces YOLOers se retrouvent dans des emplois stables s’ils dépensent grâce à leurs économies ou si leurs nouvelles entreprises s’effondrent. Mais un esprit audacieux semble infecter même les types de surperformants averses au risque qui s’accrochent généralement à l’échelle de carrière. En partie, c’est parce que plus de gens que jamais peuvent se permettre de prendre un risque ces jours-ci. Des contrôles de relance, des allocations de chômage améliorées et un boom des marchés boursiers ont donné à de nombreux travailleurs des filets de sécurité plus importants. De nombreux secteurs sont aujourd’hui confrontés à de graves pénuries de main-d’œuvre, ce qui signifie que les travailleurs de ces domaines peuvent facilement trouver de nouveaux emplois s’ils en ont besoin. (Tous ne sont pas de haute technologie; de ​​nombreux restaurants et entreprises de camionnage, par exemple, ont du mal à pourvoir les postes vacants.) Les offres d’emploi aux États-Unis ont atteint un sommet de deux ans en février, et les économistes et les chefs d’entreprise s’attendent à plus de roulement dans les mois à venir, alors que les travailleurs qui sont restés sur place pendant la pandémie bunkers. «Beaucoup de choses étaient en suspens pendant la pandémie», a déclaré Jed Kolko, économiste en chef chez Indeed.com. «Dans une certaine mesure, nous voyons une année de grands changements de vie qui commencent à s’accélérer maintenant.

En plus du changement d’emploi auquel vous vous attendez en période de boom, la pandémie a créé beaucoup plus d’emplois à distance et augmenté le nombre d’entreprises disposées à embaucher en dehors des grandes villes côtières. Cela a donné aux travailleurs des industries éloignées, telles que la technologie et la finance, plus de poids pour demander ce qu’ils veulent. «Les employés ont une capacité de négociation sans précédent dans les 18 à 48 prochains mois», a déclaré Johnathan Nightingale, auteur et cofondateur de Raw Signal Group, une société de formation en gestion. «Si, en tant qu’individu, je ne suis pas satisfait de l’état actuel de mon emploi, j’ai tellement plus d’options qu’auparavant.» Les décisions individuelles de YOLO peuvent être attribuées à de nombreux facteurs: fièvre des cabanes, taux d’intérêt bas, émergence de nouveaux programmes pour devenir riche rapidement comme les NFT et les stocks de meme. Mais beaucoup semblent liés à une désillusion générationnelle plus profonde et au sentiment que l’économie évolue de manière à récompenser les fous et à punir les prudents. Plusieurs personnes à la fin de la vingtaine et au début de la trentaine – pour la plupart celles qui sont allées dans de bonnes écoles, travaillent dans des industries de haut niveau et ne seraient jamais classées comme «travailleurs essentiels» – m’ont dit que la pandémie avait détruit leur confiance dans les cols blancs traditionnels. cheminement de carrière. Ils avaient vu leurs pairs indépendants d’esprit s’enrichir en rejoignant des start-ups ou en jouant sur les crypto-monnaies. Pendant ce temps, leurs patrons les noyaient dans un travail banal, ou essayaient d’automatiser leur travail, et ne les soutenaient généralement pas pendant l’une des années les plus difficiles de leur vie. «L’année dernière a été révélatrice de la valeur que les entreprises apprécient vraiment de leurs effectifs», a déclaré Latesha Byrd, coach de carrière à Charlotte, Caroline du Nord. «Il est devenu difficile de continuer à travailler pour des entreprises qui fonctionnent comme d’habitude, sans tenir compte de la façon dont nos vies ont changé du jour au lendemain. Mme Byrd, qui encadre principalement des femmes de couleur dans des domaines tels que la technologie, la finance et les médias, a déclaré qu’en plus de souffrir d’épuisement professionnel lié à la pandémie, de nombreux employés appartenant à des minorités se sentaient déçus par les engagements superficiels de leurs employeurs à justice raciale. «La diversité, l’équité et l’inclusion sont extrêmement importantes maintenant», a-t-elle déclaré. «Les employés veulent savoir: ‘Cette entreprise va-t-elle me soutenir?’»