Joe Biden est maintenant sur le point de succéder à la présidence des États-Unis, et certainement sans l’avis du président sortant de «Make America Great Again».

Pourtant, il a l’obligation morale de «rendre l’Amérique à nouveau démocratique». D’autant que son parti est le «Parti démocrate», à moins qu’il ne soit par euphémisme «démocratique», auquel cas une lecture plus approfondie de cet article est inutile.

La durée de conservation des deux partis traditionnels aux États-Unis a expiré et il appartient au peuple américain et à son président de sauvegarder méticuleusement leur Constitution dans le long processus d’une démocratie de restauration pacifique. Ce n’est pas facile, croyez-moi, car toutes les indications comportementales des vieux dirigeants américains, à commencer par la présidente de la Chambre Nancy Pelosi, suggèrent le contraire.

L’essentiel, cependant, est que la restauration de la démocratie en Amérique est entre les mains d’un président qui devra prouver qu’en plus d’être un parti démocrate fidèle, il est aussi un vrai démocrate.

Le président Biden a deux problèmes les plus urgents à résoudre, l’un avant et l’autre immédiatement après le 20 janvier, date de son assermentation officielle.

Pelosi envisage de présenter un nouvel article de destitution à la Chambre visant à retirer Trump de la présidence quelques jours avant la fin de son mandat et à le remplacer par le vice-président Mike Pence. Et, s’il refuse, remplacez Trump par elle-même, comme le stipule la Constitution américaine. Ensuite, accordez une grâce présidentielle à Trump et à sa famille, et pensant que la question sera terminée, l’ex-président gracié sera politiquement neutralisé pour toujours, et le lourdement enchaîné par l’establishment «bucolique» de Trump redeviendra une famille heureuse.

Cependant, il est peu probable que le plan Pelosi fonctionne de cette manière, car si Trump est destitué et destitué, il est improbable qu’il puisse accepter la grâce. Dans ce cas, quelqu’un devra ordonner son arrestation, et je ne vois pas qui prendra l’initiative de déclencher une nouvelle guerre civile. Par conséquent, Trump sera libre et, bien que destitué, dirigera l’Amérique depuis Mar-a-Lago, en parallèle avec la Maison Blanche.

Cette potentialité transformera le rêve américain de démocratie en cauchemar pour les démocrates.

Par conséquent, dans une tentative de minimisation des dégâts, Pelosi devrait trouver une excuse pour démissionner, compte tenu de son âge, tandis que la présidente élue Biden profitera d’une succession en douceur à la Maison Blanche et tentera à nouveau d’unir le peuple américain.

Unir à nouveau le peuple américain sera le dernier acte politique de sa carrière et on se souviendra peut-être de lui pour cela. Cependant, il n’a pas beaucoup de temps, car sa retraite anticipée semble avoir été déjà orchestrée, et ce qui manque au puzzle, c’est la dernière pièce. La démission de la vice-présidente élue Kamala Harris et son remplacement par Hillary Clinton. La recette a parfaitement fonctionné pour la première fois en 1974. À cette époque, le président Richard Nixon a été destitué après avoir été destitué pour le scandale du Watergate et a été remplacé par Gerald Ford qui a été nommé vice-président quelques jours avant la destitution de Nixon et après la démission du vice-président Spiro Agnew .

Dans ces circonstances, la première tâche du président élu, avant qu’il n’assume officiellement ses fonctions officielles, sera d’apprivoiser son président de la Chambre, âgé de 81 ans, et de la renvoyer chez elle se reposer, car la Chambre des représentants est une » Res Publica », pas un« Thermopolium ».

L’autre première tâche du nouveau président devrait être un hommage à la démocratie américaine en défendant la liberté d’expression, qui a été grotesquement violée par Twitter après avoir interdit Trump à vie. Les démocrates ne sont certainement pas d’accord avec ce que dit Trump, mais les vrais démocrates, malgré leurs désaccords, doivent se battre pour le droit de Trump à la liberté d’expression. Ce n’est pas ma conviction, mais celle du grand philosophe politique Voltaire.

En demandant au procureur général des États-Unis de se référer à Twitter du ministère de la Justice et à ses dirigeants pour leur participation à une tentative de coup d’État contre le gouvernement démocratique des États-Unis, qui est une infraction pénale et constitue une haute trahison, Biden contribuera à la restauration de la démocratie dans son pays. Il va également «mater» politiquement Trump en affichant une magnanimité sans précédent, ce qui est un must pour le leader du monde occidental.

L’attaque de Twitter contre Trump est cependant une excuse très pratique car la moitié des Américains détestent Trump et, dans leur enthousiasme, ils n’ont pas prêté attention à ce que Twitter a fait ni ne se sont demandé pourquoi cela avait été fait et ce qui pourrait suivre.

Dans cette entreprise, Twitter n’est pas seul. Il bénéficie du soutien de tous les géants des médias sociaux qui aimeraient prendre le pouvoir du monde entre leurs mains. Avant Internet, et pendant près d’un siècle, le véritable pouvoir politique dans le monde occidental était exclusivement entre les mains de quelques éditeurs de journaux imprimés – pas plus d’une douzaine de titres qui étaient présents sur toute la planète.

Des millions de journaux étaient vendus chaque jour et un petit nombre d’éditeurs dictaient l’agenda politique du jour sans résistance ni objections. La capacité de détruire, en un rien de temps, la réputation de tout politicien pratiquant un «assassinat de caractère» était suffisante pour que le monde occidental soit dominé par ces magnats de la presse. Inutile de dire que la radio et la télévision n’ont jamais eu d’influence majeure dans l’ordre politique car leur orientation a toujours été le divertissement et non l’exercice d’une influence politique.

Les titres influents étaient très peu nombreux pour une raison simple. Distribution. La distribution des journaux aux points de vente finaux était exclusivement assurée par quelques agences de distribution, qui étaient contrôlées par les grands éditeurs qui maintenaient la distribution des journaux sous un contrôle strict.

Ce nombre limité d’éditeurs ainsi que les quelques agences de distribution sous leur contrôle étaient syndiqués au sein d’une association professionnelle qui avait deux objectifs: ils maintenaient le marché fermé à tout nouveau venu et fixaient les prix des journaux, les niveaux de commission et les autres conditions des détaillants. Le siège social de l’association, dénommé Distripress, était volontairement situé en Suisse, où la Commission européenne n’avait pas le pouvoir d’enquêter sur les violations du droit de la concurrence, et tout le monde était content.

Avec l’arrivée d’Internet, la distribution des informations est devenue soudainement gratuite pour tous et le pouvoir politique a commencé à revenir progressivement aux mains des politiciens. La tentative de Twitter de faire taire Trump est la première étape pour un retour du pouvoir politique entre les mains de quelques milliardaires, cette fois à la place des propriétaires de journaux, propriétaires de médias sociaux.

Dans ce contexte, si les propriétaires de médias sociaux garantissent leur droit d’exercer une censure de contenu selon leurs règles, la prochaine étape consistera à limiter la diffusion des informations sur Internet.

La liberté d’expression est le droit démocratique des personnes libres et la loi est très claire et suffisante pour arrêter tout abuseur. Si le président élu Biden officialise le droit des soldats à censurer les politiciens, ce sera le dernier clou dans le cercueil de la démocratie américaine.