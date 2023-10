Bienvenue dans la salle de sport IA dotée d’entraîneurs virtuels

Ils sont également convaincus que leur système d’entraîneurs IA encouragera les gens à commencer à s’entraîner même s’ils étaient auparavant rebutés par les gymnases. L’idée est d’offrir une approche plus personnalisée du fitness qui élimine les interactions avec des entraîneurs humains experts qui pourraient les laisser intimidés ou démotivés.

L’espace studio sombre peut accueillir jusqu’à 14 personnes à la fois, soit en suivant un programme d’entraînement en solo, soit en participant à un cours d’entraînement fonctionnel de haute intensité où un groupe exécute des mouvements tels que des squats, des presses avec haltères et des redressements assis.

Chaque membre s’entraîne dans une station désignée face à des écrans LED mur à mur. Ces grands écrans masquent des capteurs qui suivent à la fois les mouvements de l’utilisateur et les équipements spécialement conçus pour la salle de sport, notamment les haltères, les ballons médicinaux et les cordes à sauter, en utilisant une combinaison d’algorithmes et de modèles d’apprentissage automatique.

Une fois que les membres arrivent pour une séance d’entraînement, ils ont la possibilité de choisir leur coach IA via l’application pour smartphone de la salle de sport. Le choix dépend du fait qu’ils se sentent plus motivés par une voix masculine ou féminine et un comportement plus strict, plus joyeux ou décontracté, même s’ils peuvent changer d’entraîneur à tout moment. Les conseils audio des formateurs sont délivrés via des écouteurs et accompagnés du choix de musique du membre, comme le rock ou la country.

Bien que chaque cours du studio Las Colinas soit actuellement observé par un professionnel du fitness, ce superviseur n’a pas besoin d’être un entraîneur, explique Brandon Bean, cofondateur de Lumin Fitness. « Nous le comparons davantage à un agent de bord qu’à un véritable entraîneur », dit-il. « Vous voulez que quelqu’un soit là si quelque chose ne va pas, mais c’est le formateur en IA qui donne le feedback, fait la motivation et explique comment effectuer les mouvements. »

Pendant les sections d’échauffement et de récupération avant et après les entraînements, les écrans LED affichent une figure humanoïde sans visage complétant les mouvements comme aide visuelle pour aider le client à suivre. Une fois l’entraînement commencé, les écrans présentent des jeux de motivation simples, encourageant les participants à remplir un panier virtuel de balles en effectuant un sit-up, par exemple, ou en construisant une tour de blocs virtuelle à chaque fois qu’ils terminent un burpee.

Cette approche ludique du fitness pourrait s’avérer motivante pour certaines personnes, explique Andy Lane, professeur de psychologie du sport à l’Université de Wolverhampton au Royaume-Uni. « Il s’agit de fournir suffisamment de renforcement pour éclairer leurs récepteurs dopaminergiques et étalages, la personne a envie de recommencer », dit-il. « Si vous le jouez pour que les gens se sentent satisfaits de leurs réalisations à mesure qu’ils progressent, c’est bien. »