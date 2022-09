Bienvenue dans la Russie frappée par les sanctions, où les prix sont en BAISSE alors que les Britanniques souffrent d’une inflation galopante

BIENVENUE dans la Russie frappée par les sanctions – où les factures de chauffage et les prix du carburant ne représentent qu’une fraction de ceux de la Grande-Bretagne.

Les prix de la nourriture baissent également chaque mois et les gens de Vladimir Poutine font la fête comme s’il n’y avait pas de guerre.

Les coûts de la nourriture et de l’énergie en Russie ne représentent qu’une fraction de ce que paient les Britanniques Crédit : AFP

Le gouvernement de Vladimir Poutine a subventionné les coûts alimentaires pour s’assurer que les Russes ne soient pas touchés par les sanctions Crédit : EPA

Les factures énergétiques britanniques ont augmenté de 80% par rapport à l’augmentation de 10% pour les Russes

Après l’invasion de l’Ukraine par la Russie en février, Boris Johnson a juré que les sanctions occidentales « entraveraient l’économie russe ».

En mars, Liz Truss, en tant que ministre des Affaires étrangères, a annoncé 65 sanctions et a déclaré avec force : « Poutine ne devrait se faire aucune illusion. Nous sommes unis à nos alliés et nous continuerons de serrer la vis à l’économie russe pour contribuer à assurer son échec en Ukraine. Il n’y aura pas de répit. »

Mais six mois plus tard, alors que nous payons le prix de l’invasion avec une crise du coût de la vie paralysante, les habitants de Moscou sont optimistes.

Ce n’est pas surprenant. Malgré les affirmations selon lesquelles ils seraient confrontés à une grave pénurie alimentaire, les acheteurs de Pyaterochka, la réponse russe à Tesco, chargent leurs chariots avec des produits d’épicerie deux fois moins chers que les nôtres.

En août, le prix des aliments au Royaume-Uni a augmenté à son rythme le plus rapide depuis le krach économique de 2008, passant à 10,5 % par rapport à l’année précédente.

En juillet, l’inflation des produits alimentaires s’était accélérée pour atteindre 9,3 %, la guerre en Ukraine et la hausse consécutive des prix des aliments pour animaux, des engrais, du blé et des huiles végétales exerçant une pression croissante sur les prix.

Mais c’est un tout autre tableau à Moscou où, depuis le début de l’année, le prix des denrées alimentaires a chuté de 11,3 %.

PAYS RICHE EN ARGENT

Expliquant comment la Russie a réussi à inverser la tendance, le spécialiste de la stratégie, le professeur Michael Clarke, a déclaré : « Leur gouvernement a actuellement l’argent pour subventionner la nourriture, et tant qu’ils ont de l’argent pour le pétrole et l’énergie, ils peuvent continuer à s’affaisser.

« Mais quel sera le prix de l’énergie l’année prochaine, tout le monde peut le deviner. Cela deviendra beaucoup plus difficile pour eux à partir de l’année prochaine.

“À un moment donné, je pense que leur économie sera en très mauvais état, soit l’année prochaine, soit l’année d’après.

« Mais cela dépend du prix de l’énergie.

« Le rouble se porte bien parce qu’ils font en sorte que les gens n’achètent et ne vendent qu’avec le rouble. Cela maintiendra la monnaie forte pendant un certain temps.

Les acheteurs russes ressentent à peine l’impact des sanctions financières imposées au pays 1 crédit : East2West

Mais le professeur invité à l’Université d’Exeter a mis en garde contre la douleur à venir, ajoutant : « Les sanctions ont toujours été une politique à long terme.

“La Russie est un pays riche en liquidités en raison des prix de l’énergie et ce sera probablement le cas jusqu’à cette époque l’année prochaine.

“Mais les sanctions affectent l’économie sous-jacente de la Russie d’une manière assez fondamentale, donc, bien que les gens à Moscou et à Saint-Pétersbourg ne l’aient pas encore remarqué, l’économie sous-jacente est en désordre.

“Lorsque l’économie sous-jacente commencera à se fissurer, le rouble tombera probablement à travers le plancher.”

Tom Tugendhat, le président du comité restreint des affaires étrangères, a déclaré que cela montrait pourquoi l’Occident devait rester uni et affronter Poutine.

Il a déclaré au Sun dimanche : “Poutine a mené une guerre physique contre l’Ukraine et une guerre économique contre le reste d’entre nous.

«Il utilise l’argent que les ménages britanniques paient en frais de carburant supplémentaires pour subventionner les prix en Russie et nous tient tous en otage de sa dictature.

“Nous devons être clairs sur le fait que nous ne nous plierons pas à la tyrannie et travaillerons ensemble pour nous assurer que nous protégeons les familles britanniques de ce dictateur brutal.”

Mais dans les rayons des magasins, le coût du chou de base russe a chuté de 40 % dans 25 régions, avec une baisse de 33 % dans tout le pays.

Les pommes de terre ont baissé de 28 %, les betteraves de 27 %, les raisins de 16 %, les bananes de 14 %, les tomates de 14 %, les carottes de 13 %, les poires de 11 % et les pommes de 6 %.

Certaines choses sont restées les mêmes, notamment la vodka Five Lakes la plus populaire de Russie, qui coûte toujours 379 roubles (5,40 £) pour une bouteille de 350 ml.

Le lait, les œufs, les sachets de thé et le sucre sont également en baisse ces derniers temps, mais ils coûtent plus cher qu’avant le début de la guerre.

Les pommes de terre coûtent 43 pence par kg, les pommes 1,86 £ par kg et une miche de pain 57 pence – environ la moitié du prix qu’elles coûtent au Royaume-Uni. Mais certains produits coûtent le même prix, comme le bœuf haché à 8,50 £ le kg.

En plus de l’augmentation des prix des aliments, nous avons dû faire face à une hausse des prix de l’essence de nos voitures.

Les Britanniques sont touchés par la hausse des coûts de l’inflation pour les factures de nourriture, d’essence et d’énergie Crédit : AFP

La propagande russe dit à ses citoyens que la guerre en Ukraine est menée par la Grande-Bretagne Crédit : AP

Nous avons eu des prix records en juin avec de l’essence sans plomb atteignant 1,91 £ par litre alors qu’en Russie, il en coûte entre 63 et 78 pence par litre.

Nous nous retrouvons également avec des factures d’énergie qui montent en flèche. Les prix du gaz étaient déjà élevés avant la guerre en Ukraine, la demande ayant augmenté après la levée des restrictions de Covid.

Mais les prix ont grimpé en flèche après l’invasion parce que la Russie est l’un des plus grands producteurs de gaz au monde.

L’Europe continentale est fortement dépendante du gaz russe, ce qui fait craindre des pannes d’électricité hivernales, un rationnement et des fermetures d’usines en Allemagne.

Seule une infime partie du gaz britannique provient directement de Russie, mais le Royaume-Uni dépend davantage du gaz pour produire de l’électricité que ses voisins européens car il dispose de moins d’énergie nucléaire et renouvelable.

En Russie, ils ont connu une augmentation mensuelle moyenne de 10 %, mais au Royaume-Uni, les factures énergétiques devraient augmenter de 80 %.

À Saint-Pétersbourg – la ville natale de Poutine – le chauffeur Igor Ivanov, 34 ans, et sa femme Anya, 28 ans, comptable, gagnent à eux deux 18 000 £ et vivent dans un appartement de deux chambres.

Igor a déclaré au Sun dimanche: «Nous sommes confrontés à une augmentation de 10%. Ainsi, les factures monteront à environ 43 £ par mois. Nous n’aurons pas froid.

C’est un sentiment partagé par l’employée de magasin Tanya Sokolova.

Bien qu’elle vive dans une ville où les températures plongent à -35 ° C, son paiement de carburant sera de 52,24 £ par mois pour son appartement d’une chambre.

Tanya, 29 ans, a déclaré au Sun dimanche: «J’ai eu une augmentation de 16%, ce qui porte mes paiements à 52,24 £.

«Ce n’est pas plus de dix pour cent de mes revenus et nous avons de l’eau chaude dans nos maisons 24 heures sur 24, donc tout ira bien.

« Je n’aime pas la guerre de Poutine. Les prix ont augmenté et nous sommes touchés, mais je devrais arriver à payer mes factures cet hiver.

La vie continue normalement, les boîtes de nuit débordent, les bars sont pleins et les bateaux fluviaux regorgent de fêtards.

ÉPARGNE PERDUE

Mais les Russes reçoivent leurs nouvelles par la télévision d’État qui dit que l’Ukraine est inondée de nazis et que la Grande-Bretagne arme activement l’Ukraine.

Le professeur Clarke a ajouté : « Les gens en Russie ne comprennent pas toute l’histoire de la guerre, c’est certain.

“Les gens commencent à comprendre qu’on ne leur dit pas toute la vérité. Si vous regardez leur télévision, ils ont des experts fous.

“Ils croient que la guerre est menée par la Grande-Bretagne, nous sommes derrière elle et ils veulent nous bombarder.”

Cependant, il y a quelques petits signes que les sanctions frappent enfin.

Une enquête réalisée cette semaine a révélé que 80 % des Russes ont perdu leurs économies depuis que Poutine est entré en guerre.

Un sur cinq a déclaré avoir perdu la quasi-totalité de ses économies et huit pour cent avaient complètement perdu son coussin financier.

Certains produits occidentaux ont complètement disparu. Les oligarques ne peuvent plus acheter de voitures de luxe telles que Rolls-Royce ou Bentley.

Un MacBook Pro 16 pouces qui coûtait 2 235 £ le jour où la guerre a éclaté coûte maintenant 4 579 £ et le prix du whisky écossais a triplé et est beaucoup plus difficile à obtenir.

Maria Kiselova, 33 ans, une enseignante de Sibérie, dit avoir remarqué des augmentations de prix sur les médicaments.

En comptant soigneusement ses roubles, elle a déclaré : « Les serviettes hygiéniques ont augmenté de 55 % depuis le début de l’année.

“Pour moi, le plus gros casse-tête, littéralement, c’est que je ne peux pas acheter de Nurofen, il n’est tout simplement pas disponible. La bière a également augmenté de 9 %.”

Face au Kremlin, les marques de créateurs Boss, Bulgari, Dior et Hermès ont cessé leur activité. Mais beaucoup s’en fichent.

Miss Moscou Anna Yankova, 24 ans, a déclaré: “Bien sûr, c’est dommage que certaines entreprises soient parties, mais les créateurs russes ont rapidement occupé leurs créneaux.”

Pendant ce temps, Sofia, 39 ans, épouse d’un millionnaire et partisan fanatique de Poutine, a trouvé le moyen d’acheter les vêtements de marque qu’elle aime au Royaume-Uni.

Elle a déclaré: “Boris Johnson nous a pris pour des imbéciles. Nous sommes assez riches pour nous procurer nos vêtements et nos parfums dans d’autres pays, même ceux qui sont censés « interdire » les Russes dans les magasins.

“J’attends maintenant mes nouvelles tenues dans un envoi acheminé par le Kazakhstan que mon ami m’a acheté à Londres.”