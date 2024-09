Bienvenue dans la nouvelle newsletter améliorée de Verge Deals

Salut les amis ! Chaque semaine depuis quatre ans, l’équipe derrière Offres Verge a parcouru le Web à la recherche des meilleures offres et réductions sur la technologie que nous aimons le plus Le VergeNous sommes fiers d’avoir essayé et testé chaque produit que nous recommandons — eh bien, presque chaque produit — et nous continuons à partager ces offres avec nos lecteurs via notre couverture quotidienne des offres et Offres Verge Cela étant dit, tout le monde pourrait profiter d’un peu de changement de temps en temps.