Bienvenue dans la grande réinitialisation ? Les propriétaires d’entreprises s’apprêtent à s’emparer des biens des Américains après l’expiration du moratoire sur les expulsions – RT USA News

Des millions d’Américains sont confrontés à un sans-abrisme imminent, après que les démocrates ont quitté Washington sans prolonger un moratoire sur les expulsions, qui doit expirer samedi. Cependant, les plus grandes sociétés propriétaires américaines sont sur le point de faire un massacre.

Un moratoire sur les expulsions de 11 mois qui a empêché des dizaines de millions d’Américains de perdre leur maison pendant la fermeture économique induite par le coronavirus expire le 31 juillet, après que le Congrès a quitté Washington pour les vacances sans adopter un projet de loi pour la prolonger.

Le moratoire a été mis en place par l’administration Donald Trump l’année dernière et prolongé par l’administration Joe Biden en juin, mais une décision de la Cour suprême du même mois a déclaré qu’une nouvelle prolongation nécessiterait « autorisation claire et spécifique du Congrès ». Le président Biden a demandé à ses alliés au Congrès cette semaine d’adopter un projet de loi prolongeant l’interdiction d’expulsion, et les démocrates de la Chambre ont eu suffisamment de voix pour le faire, mais ne l’ont néanmoins pas fait. La présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, a attribué l’échec au fait de ne pas avoir « assez de temps pour le socialiser au sein de notre caucus ainsi que pour construire le consensus, surtout à une époque de Covid. »





Aussi sur rt.com

Biden demande la prolongation du moratoire sur les expulsions alors que le gigantesque fonds d’aide n’est pas distribué et que le marché du logement commence à vaciller







La réponse typiquement Washingtonienne de Pelosi ne fera pas grand-chose pour apaiser les millions d’Américains en retard sur leur loyer. Un chiffre précis ici est difficile à cerner, mais Moody’s estime que six millions de locataires sont en retard de paiement, tandis que plus de 3,5 millions de personnes ont déclaré au US Census Bureau plus tôt en juillet qu’elles risquaient d’être expulsées dans les deux prochains mois. Depuis samedi, ils ne sont plus à l’abri d’être jetés dans la rue.

Le moratoire s’appliquait également aux propriétaires en retard sur leurs hypothèques et menacés de saisie, deux millions d’entre eux pour être précis, selon les chiffres de l’Université Harvard.

Huit millions de logements pourraient bientôt être vacants, et certains des plus grands propriétaires d’entreprise américains attendent probablement de les acheter. Des fonds de pension incroyablement riches comme BlackRock et Blackstone ont passé la pandémie à acheter des maisons, souvent bien au-dessus du prix du marché, en vue de les louer aux mêmes Américains dont le prix est désormais hors du marché. Le moratoire sur les expulsions était une arme à double tranchant dans certains cas, les petits propriétaires « maman et pop » étant incapables de percevoir le loyer de leurs locataires n’ayant d’autre choix que de vendre à BlackRock et à ses semblables.

Ce processus est en cours depuis le ralentissement économique de 2008, et au-delà des frontières des États-Unis. L’ONU en 2019 a accusé Blackstone de « faisant des ravages dans le droit des locataires à la sécurité et contribuant à la crise mondiale du logement. »





Aussi sur rt.com

Capital-investissement et ignorance du public – comment la société américaine se détruit docilement et enrichit ceux qui sont au sommet du processus







Cette fois, ils lorgnent le marché au sommet de coffres de guerre encore plus gros. BlackRock, par exemple, a été embauché par la Réserve fédérale l’année dernière pour acheter des hypothèques en son nom, apparemment pour soutenir l’économie américaine contre le ralentissement induit par le virus. La Fed s’est également tournée vers BlackRock en 2008, et le partenariat s’est avéré lucratif. BlackRock gère désormais plus de 7 000 milliards de dollars d’actifs, contre 1 300 milliards de dollars lors de la dernière crise économique.

La classe moyenne américaine détient toujours plus du double de la richesse des 1 % les plus riches du pays, et l’accession à la propriété est universellement reconnu comme la première étape vers l’acquisition de l’adhésion à cette classe. Le gouvernement américain l’a reconnu depuis longtemps, le ministère du Logement et du Développement urbain déclarant depuis 2004 que l’achat d’une maison peut être le « la plus importante source d’accumulation de richesse et de sécurité financière ultime » pour les familles à revenu moyen-inférieur.

En termes simples, une nation de locataires n’est pas une nation financièrement sûre, et lorsque les propriétaires d’entreprise achètent des maisons à louer indéfiniment et, ce faisant, excluent du marché les acheteurs indépendants, ils redistribuent la richesse de la classe moyenne à la fraction d’un pour cent au sommet.

L’opposition au moratoire sur les expulsions a été forte et est venue de la gauche comme de la droite. Des progressistes comme la représentante du Missouri, Cori Bush (D) et la représentante du Minnesota, Ilhan Omar (D), ont organisé une soirée pyjama sur les marches du Capitole vendredi soir pour protester contre l’indifférence apparente de leurs collègues démocrates à adopter une prolongation du moratoire. Ces progressistes ont réclamé à plusieurs reprises un allégement massif des loyers et des logements subventionnés par le gouvernement, affirmant « Le logement est un droit humain.

Bonjour. Le moratoire sur les expulsions expire ce soir à minuit. Nous aurions pu le prolonger hier, mais certains démocrates sont partis en vacances à la place. Nous avons dormi au Capitole hier soir pour leur demander de revenir faire leur travail. Aujourd’hui, c’est leur dernière chance. Nous sommes toujours là. pic.twitter.com/vnwIrAokll – Cori Bush (@CoriBush) 31 juillet 2021

La droite populiste, à la différence des républicains pro-business plus traditionnels au Congrès, a concentré sa colère sur BlackRock et Blackstone, pour leur rôle dans le refus des Américains ordinaires d’une part dans la richesse du pays.

C’est notre devoir moral et notre responsabilité de défendre les travailleurs américains. BlackRock et d’autres continuent d’acheter autant de terres que possible alors que nos citoyens deviennent des serfs. À #SaveAmerica nous avons besoin #Amérique d’abord populistes pour représenter notre peuple. pic.twitter.com/NTjQNx96N6 – Joe Kent pour WA-3 (@joekent16jan19) 31 juillet 2021

Et puis Blackrock achètera la propriété et vous louera. Vous ne posséderez rien et mangerez des insectes. Bienvenue à la Grande Réinitialisation. C’est marrant comme COVID arrive juste au bon moment. https://t.co/Xh9MhJyxAM – RAMZPAUL (@ramzpaul) 31 juillet 2021

Curieusement, aucune volonté politique n’existe apparemment pour lutter contre le délogement soutenu par les entreprises en Amérique. Les républicains qui prétendent défendre la liberté de la classe moyenne américaine sont restés largement silencieux, d’autant plus étrange qu’une nation de locataires s’inscrit parfaitement dans la lignée de l’initiative « Great Reset » du Forum économique mondial, un plan ambitieux pour remodeler la poste mondiale -économie pandémique en une où le citoyen moyen « ne possède rien ». Incidemment, le PDG de BlackRock, Larry Fink, est administrateur du WEF.





Aussi sur rt.com

Les géants américains de l’investissement achètent des maisons et les HSH nous disent que nous devrions louer – cette « nouvelle normalité » sonne la mort du rêve américain







Les démocrates ne font pas non plus d’opposition. Expliquant l’absence de vote vendredi, le président Pelosi a déclaré que « [Democrats] n’a appris cela qu’hier », une déclaration bizarre étant donné que la fin du moratoire était attendue depuis un mois. Et bien que Biden ait appelé le Congrès à adopter le projet de loi, il est difficile de prendre cet appel au sérieux étant donné le pipeline de personnel entre BlackRock et l’administration Biden.

Brian Deese a occupé le poste de responsable mondial de l’investissement durable chez BlackRock et dirige maintenant le Conseil économique national. Wally Adeyemo est un ancien conseiller principal de BlackRock et est maintenant secrétaire adjoint du département du Trésor. Mike Pyle était auparavant stratège en investissement chez BlackRock, il est maintenant le conseiller économique en chef du vice-président Kamala Harris.

Et, alors que Biden a appelé vendredi les États à utiliser le financement fédéral du plan de sauvetage américain pour renflouer les locataires, ces efforts ont été fragmentaires jusqu’à présent. Pour l’instant, de nombreux Américains en retard sur leur loyer sont seuls.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés ? Partagez cette histoire !