Bienvenue dans la dernière ère – et maintenant très embarrassante – de la politique étrangère du Canada

Un avertissement à tous les Canadiens à la peau fine qui ne voient pas la nation présentée sous un jour négatif : il n’y a pas de refuge, à l’heure actuelle, sur les sites d’information internationaux.

Pas après que le vétéran d’une unité nazie célébré à la Chambre des communes ait fait boule de neige et soit devenu un sujet d’actualité majeur à l’échelle mondiale.

Il figurait parmi les articles les plus lus sur certains sites d’information étrangers, diffusés par la BBC, The Guardian, NBC, ABC, Fox News, CNN, le Washington Post, le New York Times, Politico et d’innombrables autres.

Il a dirigé le bulletin matinal du conservateur National Review, qui a souligné que le Canada était déjà en plein milieu d’un autre incident international impliquant l’Inde.

« Pour une fois, le gouvernement canadien et nos voisins du Nord nous dépassent en termes de folie et d’intrigues politiques », a déclaré la publication américaine.

Cette affirmation est profondément discutable, mais l’article souligne sérieusement que le Canada a placé à deux reprises ses alliés dans une situation difficile, la plus récente étant en créant involontairement de la propagande pour la Russie.

Russia Today, par exemple, a publié pas moins de quatre titres sur la débâcle liée aux nazis sur sa page d’accueil et a également fait la promotion de l’histoire dans d’autres langues, dont l’espagnol.

REGARDER | La débâcle nazie est « profondément embarrassante » : Une ovation debout pour un Ukrainien qui a servi dans une unité nazie est « profondément embarrassante », dit Trudeau Le premier ministre Justin Trudeau a déclaré que le président Anthony Rota avait « reconnu son erreur » en invitant à la Chambre des communes un Ukrainien ayant servi dans une unité nazie. Trudeau dit qu’il souhaite que les parlementaires se recentrent sur leur lutte contre la propagande et la désinformation russes.

(Sans surprise, les médias indiens étaient également présents, avec des titres contenant les mots « claqué », « épouvantable », « rougeur » ​​et « embarrassé ».)

Mais National Review a également exprimé plus de sympathie dans la querelle d’Ottawa avec New Delhi, affirmant que l’acte présumé – le meurtre d’un Canadien sur le sol canadien – est inacceptable, quelle que soit l’importance de l’Inde pour les États-Unis.

« Battant au vent »

Les événements de la semaine dernière confirment une prédiction formulée il y a vingt ans dans le cadre d’un examen majeur de la politique étrangère du Canada.

L’étude réalisée sous le gouvernement de Paul Martin soutenait, en résumé, que le monde était sur le point de devenir beaucoup plus compliqué, avec de nouvelles puissances remettant en cause l’ordre dirigé par les États-Unis, et que le Canada devait améliorer son jeu.

Cela ne prédisait évidemment pas la diplomatie des otages de la Chine, ni la rupture des relations avec l’Arabie Saoudite pendant cinq ans, sans parler des dernières crises impliquant la Russie et l’Inde.

Le Premier ministre Justin Trudeau, à gauche, passe devant le Premier ministre indien Narendra Modi alors qu’ils participent à une cérémonie de dépôt de couronnes à Raj Ghat, le site de crémation du Mahatma Gandhi, lors du Sommet du G20 à New Delhi, le 10 septembre. (Sean Kilpatrick/La Presse Canadienne)

Il ne prévoyait pas que le Canada perdrait des voix, pour la première fois de son histoire, puis la seconde fois, pour un siège au Conseil de sécurité de l’ONU (contre l’Allemagne et le Portugal en 2010, puis plus récemment face à la Norvège et à l’Irlande).

Mais les crises de ces derniers jours cristallisent son argument clé : nous entrons dans des eaux internationales plus agitées et pour y naviguer, il faudra de nouvelles compétences diplomatiques.

« Une grande partie de notre politique étrangère est un exercice rhétorique visant à obtenir des gains politiques nationaux », a déclaré David Carment, directeur de l’École d’études canadiennes de l’Université Carleton à Ottawa.

« Nous sommes comme un drapeau flottant au vent. À la merci des autres pays. »

Il n’y a pas de solution simple, mais Carment suggère trois voies possibles : davantage d’investissements dans la diplomatie, moins d’accent mis sur la politique intérieure dans les affaires étrangères et le maintien de positions indépendantes, avec ou sans le soutien des États-Unis.

Ce dernier point soulève ses propres défis.

L’ancien diplomate Michael Kovrig embrasse sa femme Vina Nadjibulla après son arrivée à bord d’un avion de l’armée de l’air après sa libération de détention en Chine, à l’aéroport international Pearson de Toronto, le 25 septembre 2021. (Cpl. Justin Dreimanis/MDN-MDN Canada/Reuters)

Roland Paris, professeur d’affaires publiques et internationales à l’Université d’Ottawa, note que le Canada a au moins reçu des déclarations de soutien de la part des États-Unis dans la crise avec l’Inde. On ne sait pas exactement ce qui se passerait sous une future administration américaine.

Il décrit cela comme une troisième ère dans la politique étrangère du Canada. Dans la première moitié de son histoire, son allié le plus proche, le Royaume-Uni, était la première superpuissance mondiale ; au cours de la seconde moitié, les États-Unis ont tenu et apprécié ce rôle.

« Le Canada a longtemps été à l’abri des aléas du monde brutal de la compétition géopolitique », a déclaré Paris.

« Plus maintenant. Nous devons donc faire face à la réalité selon laquelle le Canada et les citoyens canadiens sont plus vulnérables à ces forces extérieures qu’ils ne l’ont été auparavant. »

À quels nouveaux risques le pays pourrait-il être confronté ?

Une affaire pénale en cours aux États-Unis laisse entrevoir une possibilité : que des pays en mauvais termes avec les États-Unis pourraient utiliser le Canada comme un punching-ball.

L’acte d’accusation de six personnes accusées d’avoir tenté de forcer des citoyens américains à retourner en Chine comprend des références au Canada.

L’un d’eux, un homme d’affaires new-yorkais, aurait informé sa cible, au nom de Pékin, des risques potentiels pour lui et sa famille s’il ne retournait pas en Chine.

Il aurait également conseillé à sa cible de rencontrer de hauts responsables chinois à Toronto.

Pourquoi? Parce que, selon l’acte d’accusation, il a dit qu’ils préféraient le rencontrer là-bas, en sol canadien, plutôt qu’aux États-Unis.

L’implication étant que si Pékin se contentait d’émettre des menaces aux États-Unis par l’intermédiaire d’un intermédiaire, il était moins disposé à ce que ses propres personnalités de haut rang franchissent la même ligne juridique. Si les lois devaient être enfreintes, quoi que ce soit de manière brutale, ils préféreraient que cela se fasse au Canada.

Il existe de nombreuses différences entre ces dernières controverses, et au moins une similitude clé. Le différend avec l’Inde porte sur la question de savoir qui est responsable, alors que dans le cas de cette dernière débâcle, il ne fait aucun doute.

Un cas concerne un décès récent. L’autre, les atrocités historiques.

L’un est alimenté par l’indignation. Le dernier? Embarras.

Et c’est là que commencent les similitudes. Parce que, tout comme le gouvernement et l’opposition se sont plus ou moins alignés aux côtés du premier ministre Justin Trudeau lorsqu’il a lancé son accusation contre l’Inde, les deux côtés de l’allée ont chanté ensemble pendant la période des questions de lundi, lorsqu’ils ont collectivement évoqué — environ deux douzaines fois – à l’incident ukrainien comme à une situation embarrassante.